Iranin sisäministeriö vihjasi myrkytysten taustalla olevan sen terroristiseksi luokittelema Kansan mujahedin -oppositioryhmä. Ryhmä syyttää teoista Iranin papistoa ja ylimmän johtajan Ali Khamenein hallintoa.

Yli sata ihmistä on pidätetty Iranissa epäiltyinä koulutyttöjen myrkytystapauksista. Pidätyksistä kertovat Iranin valtio-omisteinen uutistoimisto IRNA, uutistoimisto AFP ja yhdysvaltalainen CNN.

IRNA:n lainaaman Iranin sisäministeriön mukaan yli sata ihmistä on ”tunnistettu, pidätetty ja tutkittu.”

Ministeriö syytti myrkytyksistä niin tahoja, joilla on ”vihamielisiä tavoitteita” islamilaista hallintoa kohtaan kuin ”ilkivallan tai seikkailun” perässä olleita yksilöitä.

”Pidätettyjen joukossa on ihmisiä, joilla on vihamielisiä tavoitteita ja joiden tarkoitus on terrorisoida ihmisiä ja oppilaita ja sulkea kouluja”, tiedotti ministeriö.

Iran ilmoitti ensimmäisistä pidätyksistä tiistaina.

Sisäministeriö vihjasi mahdollisista yhteyksistä maasta karkoitettuun, Albaniasta käsin toimivaan Kansan mujahedin -oppositioryhmään. Iran on luokitellut ryhmän terroristijärjestöksi.

AFP:n mukaan ryhmän tiedottaja Shahin Gobadi kutsui väitöksiä ”naurettavaksi show’ksi”, jonka tarkoitus on peitellä Iranin ylimmän johtajan Ali Khamenein johtamien instituutioiden syyllisyyttä.

”Rikos, jossa myrkytetään tuhansia koulutyttöjä ei ole kenenkään muun työtä kuin papiston ja sen turvallisuus- ja sortolaitteiston”, sanoi Gobadi.

Khamenei kutsui aiemmin myrkytyksiä ”anteeksiantamattomiksi” ja vaati tekijöille ”ankaria rangaistuksia.”

Jopa yli 5 000 oppilasta on joutunut myrkytysten uhreiksi marraskuussa alkaneessa koulutyttöjen myrkytysaallossa.

Myrkytykset alkoivat noin kaksi kuukautta sen jälkeen, kun nuoren kurdinaisen Mahsa Aminin kuolema siveyspoliisin pidätettyä tämän oli pannut alulle laajoja mielenosoituksia Iranissa. Mielenosoitukset olivat levinneet myös kouluihin.

Valkoisen talon lehdistösihteerin Karine Jean-Pierren mukaan myrkytystapausten tutkinta voisi kuulua myös YK:n riippumattoman tutkintaelimen toimivaltaan, jos ne liittyvät mielenosoituksiin. Jean-Pierren mukaan tapaukset tarvitsevat uskottavan ja riippumattoman tutkinnan, joka saattaa syylliset vastuuseen.

”Mahdollisuutta, että iranilaistyttöjä myrkytetään vain, koska he haluavat koulutuksen, on mahdotonta hyväksyä.”

Iranin varaterveysministeri Younes Panahi arveli jo aiemmin, että koulutyttöjen myrkytysten taustalla olisi pyrkimys lopettaa tyttöjen koulunkäynti.