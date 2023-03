Tänään alkaa äänestys uudesta pää­­ministeristä, ja mittelö on tulinen

SNP:n johtajan paikkaa havittelevat poliitikot ovat sanoneet kannattavansa Skotlannin itsenäisyyttä, mutta eroja löytyy strategioissa sen tavoittelemiseksi.

Skotlannin kansanpuolueen (SNP) puheenjohtajakisa on samalla taisto Skotlannin pääministerin paikasta. Vaikka kyseessä on puolueen sisäinen mittelö, siitä on muodostunut kaikkea muuta kuin sävyisä.

Ehdokkaiden yhteenotto on herättänyt jopa epäilyjä siitä, kuinka puolue pystyy jatkamaan yhtenäisenä tästä eteenpäin.

Pitkäaikaisen puoluejohtajan Nicola Sturgeonin yllätyseron jälkeen pestiä tavoittelevat kolme ehdokasta: Skotlannin valtiovarainministeri Kate Forbes, terveys- ja sosiaaliministeri Humza Yousaf ja entinen apulaisministeri Ash Regan.

Äänestys puolueen jäsenille alkaa tänään maanantaina, ja seuraava puoluejohtaja on selvillä 27. maaliskuuta.

Ensimmäisessä televisioväittelyssä viime viikolla ”hanskat revittiin pois”, luonnehtivat sekä Scotsman-lehti että väittelyä isännöinyt televisiokanava STV.

Huomiota herätti erityisesti se, kuinka Forbes sätti väittelyssä Yousafia epä­onnistumisista nykyisessä ja entisissä ministerin­pesteissä ja kyseenalaisti tämän pätevyyden pääministeriksi.

”Kun olit liikenneministeri, junat eivät koskaan kulkeneet ajallaan. Kun olit oikeus­ministeri, poliisi venytettiin murtumis­pisteeseen. Ja nyt terveysministerinä meillä on ennätys­pitkät odotusajat”, Forbes mollasi puoluetoveriaan.

Yousaf iski takaisin muun muassa syyttämällä, että Forbes veisi puoluetta oikealle eikä pitäisi Skotlannin translain­säädännön puolta Britannian hallitusta vastaan, joka haluaa estää lain.

Regan puolestaan teilasi vasta­ehdokkaidensa itsenäisyysstrategiat ja syytti koko puolueen eksyneen tieltään.

Forbes, 32, on ollut puolueen nouseva tähti, mutta konservatiivinen kanta sukupuoli­neutraaliin avioliittoon teki kolauksen hänen pääministeri­pyrkimyksiinsä heti kampanjan alussa.

Valtiovarainministeri aiheutti polemiikkia sanoessaan, että hän olisi aikanaan äänestänyt samaa sukupuolta olevien avioliittoa vastaan, jos olisi tuolloin ollut Skotlannin parlamentin jäsen.

Forbes on puolustanut kantaansa omantunnon kysymyksenä. Hän kuuluu Skotlannin vapaa­kirkkoon, joka vastustaa aborttia ja samaa sukupuolta olevien avioliittoa.

Kommentit saivat monta korkean profiilin SNP-poliitikkoa vetämään tukensa pois Forbesilta.

Sekä Forbes että Regan, 48, ovat ilmaisseet vastustavansa Sturgeonin hallituksen läpiviemää translakia, joka sallii 16 vuotta täyttäneille juridisen sukupuolen vahvistamisen toiseen sukupuoleen ilman lääketieteellistä diagnoosia.

Islaminuskoinen Yousaf, 37, sanoi Forbesin kommenttien jälkimainingeissa, ettei hän säädä lakeja oman uskonsa perusteella.

Yousaf on saanut samasta teemasta kritiikkiä siitä, ettei hän aikanaan osallistunut parlamentin äänestykseen sukupuolineutraalista avioliitosta.

Sturgeonin liittolaisten tukema Yousaf edustaa kisassa jatkuvuutta. Hän on kolmikosta ainoa, joka säilyttäisi varauksetta hallituskoalition Skotlannin vihreän puolueen kanssa.

SNP:ssä käydään nyt ensimmäinen todellinen johtajuustaisto sitten vuoden 2004, sillä vuonna 2014 Sturgeon valittiin puoleen johtoon ilman vastaehdokasta.

Erotessaan Sturgeon sanoi uskovansa, että hänen seuraajansa vie Skotlannin itsenäisyyteen.

Viimeaikaisten kyselytutkimusten perusteella skotlantilaisten mielipide itsenäistymisestä on varsin jakaantunut ja Sturgeonin eron jälkeen vastustus on kasvanut.

STV:n väittelyssä Forbes ja Yousaf viestivät, että itsenäisyyden taakse pitäisi saada vielä lisää tukea.

Regan kritisoi kilpakumppaneitaan siitä, ettei heillä hänen mielestään ole uskottavia suunnitelmia itsenäisyyden edistämiseksi. Hänen mukaansa Skotlannin ei tulisi enää ”kerjätä” lupaa kansanäänestykseen, vaan vaalien tulisi toimia myös osoituksena skotlantilaisten itsenäistymishaluista.

Sturgeonin hallitus olisi halunnut järjestää tänä vuonna kansanäänestyksen Skotlannin itsenäisyydestä, mutta Britannian korkein oikeus hylkäsi marraskuussa esityksen kansanäänestyksen järjestämisestä ilman Britannian suostumusta.

Sturgeon sanoi tuolloin, että Skotlannin hallitus käsittelisi Britannian seuraavia yleisiä vaaleja ”tosiasiallisena kansanäänestyksenä” itsenäisyydestä.

Kannatuskyselyiden perusteella todellinen pääministerikisa käydään Yousafin ja Forbesin välillä.

Helmi-maaliskuun vaihteessa SNP:n jäsenille tehdyssä Telegraphin kannatuskyselyssä Yousaf oli kärkipaikalla ja Forbes iskuetäisyydellä toisena. Noin kolmasosa vastanneista oli vielä epätietoisia ehdokasvalinnastaan.

Ipsoksen Channel 4:lle viime viikolla tekemän kyselyn mukaan Forbes olisi skotlantilaisten suosikki pääministeriksi, mutta SNP:n äänestäjien joukossa Forbes ja Yousaf olivat lähes tasoissa.

Regan on jäänyt kannatuksessa selvästi kauemmas kilpakumppaneistaan.