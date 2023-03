Australian alkuperäisväestöä rajoittanut alkoholilaki oli voimassa 15 vuotta, kunnes se kumottiin viime kesänä. Kasvavan rikollisuuden takia laki saatettiin uudelleen voimaan helmikuussa.

Rasistisena pidetty alkoholilaki tuli uudelleen voimaan aboriginaalien asuttamilla alueilla Pohjoisterritoriossa Australiassa.

Australian alkuperäisväestöä rajoittanut alkoholilaki oli voimassa 15 vuotta, kunnes se kumottiin viime kesänä.

Alkoholin käyttöä halutaan rajoittaa nyt uudelleen, koska alueen rikollisuus on kasvanut räjähdysmäisesti viime kesästä.

Pohjoisterritorion poliisin mukaan viimeisen vuoden aikana omaisuusrikokset ovat kasvaneet melkein 60 prosenttia, pahoinpitelyt 38 prosenttia ja perheväkivalta 48 prosenttia. Asiasta kertoi brittilehti The Guardian.

Alkoholin käytön ja myynnin kieltävä laki oli osa ”Pohjoisterritorio väliintulo” -lakipakettia. Alkoholin lisäksi lakipaketilla rajoitettiin muun muassa pornografiaa, ja tehtiin terveystarkastuksista pakollisia aboriginaalilapsille.

Lakipaketti tuli voimaan 2007, ja sitä pidettiin avoimen rasistisena.

Pohjoisterritorion asukkaista noin kolmasosa on aboriginaaleja. Laki kieltää alkoholin ostamisen niiltä, jotka asuvat aboriginaalilähiöissä tai syrjäisissä alkuperäisväestön yhteisöissä. Pohjoisterritoriossa sijaitsevassa Alice Springsin -kaupungissa alkoholikielto ei ole voimassa, mutta aboriginaalien alkoholiostoja syynätään myös siellä tarkemmin, The New York Times -lehti kertoo.

Kritiikkiä on aiheuttanut erityisesti se, että aboriginaalien yhteisöjen todellisiin ongelmiin ei ole puututtu missään vaiheessa. Alkoholin ongelmakäytön uskotaan kumpuavan Australian syrjivistä ja rasistisista käytänteistä alkuperäisväestöä kohtaan.

Tilastojen mukaan aboriginaalien keskimääräinen palkkataso on puolet Australian keskimääräisestä, ja melkein puolet nuorista aboriginaaliaikuisista ei ole kokoaikaisissa töissä tai koulussa, The Economist -lehti kertoo.

”Meillä ei ole ikinä ollut omaa valintaa tai päätöksentekoa, elämiämme ovat kontrolloineet muut”, alkuperäiskansojen terveystietoisuuden parantamisen kanssa työskentelevä Cherisse Buzzacott sanoi The New York Times -lehdelle.

Hänen mukaansa huono-osaisimmissa yhteisöissä elävät ovat jo menettäneet toivonsa minkäänlaisesta muutoksesta.

Alkoholikiellon höllentäminen on aiheuttanut ristiriitaisia ajatuksia aboriginaalien keskuudessa, The Economist -lehti kertoo.

Osa näkee lain rasistisena, ja epäkannustavana, kun taas osa kokee lain tarpeellisena, koska se suojelee yhteisöjen naisia ja lapsia.

The Economistin mukaan yhteisöjen on mahdollista päästä eroon alkoholikiellosta, jos he pystyvät tekemään suunnitelman, miten alkoholin kulutusta hallitaan. Enemmistön alueen asukkaista pitää tukea suunnitelmaa.