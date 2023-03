Australia ryhtyy myös suunnittelemaan Britannian ja Yhdysvaltain kanssa uutta ydinsukellusvenemallia.

Australia ostaa Yhdysvalloilta enimmillään viisi ydinsukellusvenettä korvatakseen vanhentuvan dieselkäyttöisen sukellusvenelaivastonsa. Australia myös ryhtyy suunnittelemaan uutta ydinsukellusvenemallia yhteistyössä Britannian ja Yhdysvaltain kanssa.

Asiasta ilmoitti maanantaina Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan.

Sullivanin mukaan Australia ostaa ”2030-luvun aikana” kolme Virginia-luokan ydinsukellusvenettä, ja ”mahdollisesti viisi, jos tarvitaan”.

Yhdysvallat on rakentanut Virginia-luokan sukellusveneitä on vuodesta 2000 alkaen. Niiden on suunniteltu pysyvän käytössä 2060-luvulle asti.

Australian maksamaa kauppahintaa ei mainittu, mutta Yhdysvaltain kongressi on arvioinut omassa käytössä olevien sukellusveneiden hinnaksi noin 3,45 miljardia dollaria (noin 3,2 miljardia euroa) kappaleelta.

Uusi Australian, Britannian ja Yhdysvaltain kehittämä sukellusvenemalli on pitkäaikainen projekti, jota kutsutaan nimellä SSN-AUKUS. Se on ydinkäyttöinen, mutta kuljettaa tavanomaista aseistusta.