Ukrainalaiskomentaja toivoo länsimailta nopeampaa koulutusta ukrainalaissotilaille.

Länsimaiden aseavun hitaus ja koulutettujen sotilaiden puute nostattavat huolta Ukrainassa sen keväälle kaavaileman vastahyökkäyksen onnistumisesta.

”Tärkein asia sodassa on taistelukokemus”, kertoi yhdysvaltalaislehti The Washington Postille (WP) ”Kupol”-nimellä tunnettu Ukrainan 46. ilmahyökkäysprikaatin pataljoonan komentaja.

”Ja on vain vähän sotilaita, joilla on taistelukokemusta. Valitettavasti he ovat kaikki jo kuolleita tai haavoittuneita.”

Ukraina on pitänyt tappionsa omana tietonaan. Yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset viranomaiset ovat kuitenkin arvioineet ukrainalaistappioiksi jopa 120 000 sotilasta, kun venäläissotilaita taas arvioidaan kuolleen tai loukkaantuneen noin 200 000.

Kaatuneiden sotilaiden tilalle palvelukseen kutsutut kokemattomammat sotilaat ovat muuttaneet Ukrainan armeijan suorituskykyä. Sen lisäksi maan puolustusvoimat kärsii tarvikepulasta: ammusten kuten kranaattien määrä on käynyt vähiin.

Komentaja Kupolin mukaan hän on armeijan puutteista puhumalla pyrkinyt jouduttamaan ukrainalaissotilaiden saamaa koulutusta. Nyt koulutettavina olevilla sotilailla olisi Kupolin mukaan paremmat mahdollisuudet onnistuneeseen vastahyökkäykseen kuin niillä sotilailla, jotka taistelevat tällä hetkellä rintamalla.

Kupolin oma yksikkö, joka taisteli Soledarissa lähellä Bahmutia, on vaihtunut lähes täysin, hän kertoo. Aikaa uusien joukkojen kouluttamiseen ei ole ollut.

”Ihan kuin vain antaisimme haastatteluja ja sanoisimme, että olemme jo voittaneet”, sanoo Kupol.

Myös länsimaisen aseavun hitaus ja tietynlaisen kaluston puute on aiheuttanut keskustelua Ukrainassa maan suunnitellessa keväistä vastahyökkäystä.

Nimettömänä WP:lle puhunut Ukrainan hallituksen edustaja kutsui länsimaiden lupaamien panssarivaunujen määrää ”symboliseksi.”

”Jos on enemmän resursseja, hyökätään aktiivisemmin. Jos on vähemmän resursseja, puolustetaan enemmän. Me puolustamme”, hän sanoi.

Hän viittasi sääntöön, jonka mukaan hyökkäävä osapuoli tarvitsee kolme kertaa enemmän sotilaita kuin puolustava. Hänen mukaansa Ukrainalla ei ole varaa menettää tarvittavaa määrää sotilaita.

”Jos kysytään minulta, en usko suureen vastahyökkäykseemme. Haluaisin uskoa siihen, mutta katson resursseja ja kysyn: ’millä?’”

Ukrainalaissotilaita matkalla kohti Bahmutia maanantaina.

Kaikki Ukrainassa eivät suhtaudu pessimistisesti onnistuneen vastahyökkäyksen mahdollisuuteen. Viime vuonna Ukraina hyökkäsi onnistuneesti Venäjän miehitysjoukkoja vastaan Harkovassa ja Hersonissa.

Ukrainan presidentin kansliapäällikön Andriy Jermakin mukaan Ukrainan asevoimien nykytila ei tarkoita, etteikö kevään vastahyökkäystä toteutettaisi. Vastahyökkäyksen on arvioitu todennäköisimmin kohdistuvan Etelä-Ukrainaan, kuten Zaporižžjan eteläosiin.

”En usko, että olemme kuluttaneet kaikkea potentiaaliamme. Uskon, että joka sodassa tulee vaihe, jolloin täytyy valmistella uutta henkilöstä, ja se tapahtuu nyt”, sanoi Jermak.

Ukrainan maavoimien komentaja, kenraalieversti Oleksandr Syrskyi kertoi WP:lle maan presidentin Volodymyr Zelenskyin inspiroivan ukrainalaisia voittoon – ainakin jos länsimaat toteuttavat lupauksensa.

”Ymmärrämme, että meidän täytyy voittaa tämän vuoden aikana. Ja se on todellista. Se on todellista, jos saamme kaiken avun, jota kumppanimme ovat meille luvanneet”, sanoi Syrskyi.

Syrskyi sanoi viime viikolla, että Ukrainan pitkäjänteinen puolustus Bahmutissa on ollut välttämätöntä Ukrainan keväisen vastahyökkäyksen vuoksi. Sekä Ukraina että Venäjä ovat menettäneet Bahmutissa suuren määrän sotilaita. Zelenskyin mukaan Ukrainan tulevaisuus päätetään Itä-Ukrainassa, jossa tilanne on ”hyvin vaikea ja tuskallinen.”

Venäjänkin ammus- ja sotilaspula pahenee. Britannian puolustusministeriö arvioi tiistaina, että Venäjä joutuu säännöstelemään kranaattejaan rajusti. Ministeriön mukaan ammuspula on lähes varmasti syynä siihen, ettei Venäjä ole kyennyt operatiivisesti merkittäviin hyökkäyksiin viime aikoina.

Palkkasotilasryhmä Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin totesi Telegram-kanavalla aiemmin maaliskuussa, että Venäjän etulinjat saattavat romahtaa, ellei sodanjohto vastaa pyyntöihin lisäammuksista ja uusista sotilaista.

Venäjän arvioidaan menettäneen merkittävän määrän sotilaita erityisesti Bahmutin seudun taisteluissa. Ukraina on arvioinut, että jo lähes 30 000 Wagnerin 50 000 taistelijasta olisi kuollut, haavoittunut tai karannut erityisesti Bahmutissa ja sen lähistöllä.

Saman suuntaisia arvioita on antanut Britannian puolustusministeriö, jonka mukaan puolet Wagnerin värväämistä vangeista olisi kuollut tai loukkaantunut Ukrainassa. Ministeriön mukaan Wagner joutunee vähentämään toimintaansa Ukrainassa.