Balin kuvernöörin mukaan moottoripyöräileviltä turisteilta pitäisi perua viisumit.

Matkailijoiden suosima Indonesian Bali aikoo kieltää ulkomaisilta turisteilta kaksipyöräiset moottoriajoneuvot. Syynä kieltoon on huono käytös ja liikennesääntöjen toistuva rikkominen, kertovat Britannian yleisradioyhtiö BBC ja yhdysvaltalaislehti Time.

”Ei pidä liikkua ympäri saarta moottoripyörillä ilman paitoja, vaatteita, kypärää tai edes ajolupaa”, sanoo Balin kuvernööri I Wayan Koster.

Lyhyessä ajassa helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa 171 eri maista Balille matkannutta turistia on paikallispoliisin mukaan rikkonut liikennesääntöjä ja osa turisteista on käyttänyt valerekisterikilpiä.

Moottoripyörät, mopot ja skootterit ovat suosittu tapa liikkua ympäri Balia, sillä saarella ei ole toimivaa julkista liikennettä. Uuden esityksen mukaan jatkossa turistien tulisi käyttää matkatoimistojen tarjoamia autoja. Kuvernööri Kosterin mukaan se takaisi turismin ”laadun ja arvokkuuden.”

Indonesialaisen uutissivusto Detikin haastattelema Kristoksi esittäytynyt suomalaismies kertoi kannattavansa kieltoa.

”Monet moottoripyöräilijät käyttäytyvät humalaisesti ja eivät käytä kypäriä. Se on hyvin vaarallista”, hän sanoi.

Kielto on tarkoitus toteuttaa paikallisella lailla, jonka on määrä tulla voimaan tämän vuoden aikana. Vielä on tosin epäselvää, miten sitä käytännössä valvottaisiin.

Koster on esittänyt, että moottoripyörää ajamasta löydetyiltä turisteilta voitaisiin poistaa viisumit.

Paikalliset moottoripyörien vuokraustoimintaa harjoittavat yritykset ovat kuitenkin esittäneet huolensa kiellosta. Lisäksi kiellon pelätään pahentavan ruuhkia ja heikentävän Balin imagoa turistien parissa.

Koronaviruspandemiaa edeltävänä aikana noin 60 prosenttia Balin brutto­kansan­tuotteesta tuli turismista. Eniten turisteja saarella kävi Australiasta ja Venäjältä.

Viime kuussa venäläinen turisti otettiin kiinni tämän törmättyä humalassa paikalliseen moottoripyöräilijään, joka joutui sairaalaan. Toinen venäläinen ja yksi ukrainalainen turisti kuolivat törmäyksessä.