Freddystä on muodostumassa yksi historian pitkä­kestoisimmista myrskyistä. Se iski eteläiseen Afrikkaan jo toistamiseen.

Trooppinen sykloni Freddy on repinyt eteläisen Afrikan halki jo toistamiseen. Viranomaiset raportoivat, että Malawissa ja Mosambikissa myrsky on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan.

Tiedot kuolleista vaihtelevat. Uutistoimisto AFP raportoi yli 200 uhrista kahdessa maassa, mutta Malawin pääkaupungista Lilongwesta raportoivan BBC:n toimittajan mukaan yksin Malawissa on kuollut yli 200 ihmistä.

Suurin osa Malawin kuolemista on BBC:n mukaan tapahtunut Blantyressä, joka on maan taloudellinen ja eteläisen alueen hallinnollinen keskus. Uhrien joukossa on kymmeniä lapsia.

Pelastustyöntekijät uskovat, että uhreja löytyy lisää. Myrskyjen aiheuttamat tulvat ovat tuhonneet koteja ja täyttäneet kadut mudalla, mikä vaikeuttaa pelastustöitä.

”Täällä on tulvivia jokia, ihmisiä, jotka huuhtoutuvat veden mukana, rakennuksia, jotka sortuvat”, poliisin tiedottaja Peter Kalaya kertoi BBC:lle.

Malawin hallitus on julistanut hätätilan kymmenelle eniten kärsineelle alueelle.

Freddystä on muodostumassa yksi historian pitkäkestoisimmista myrskyistä. Maailman ilmatieteen järjestö (WMO) tiedotti 10. maaliskuuta seuraavansa, onko Freddy rikkonut ennätyksen pisimpään jatkuneesta trooppisesta syklonista. Jo siihen mennessä Freddy oli riehunut 34 päivää, ylittänyt Intian valtameren ja matkannut yli 8 000 kilometriä.

Freddy kehittyi Luoteis-Australian rannikolla helmikuun alussa. Se ylitti Intian valtameren ja rantautui ensin Madagaskariin ja helmikuun lopussa Mosambikiin ja länsinaapuri Zimbabween.

Erityisesti Mosambik kärsi vakavasti Freddyn tuomista rankkasateista, jotka johtivat tuhoisiin tulviin. Vettä raportoitiin sataneen helmi–maaliskuun taitteessa muutaman päivän aikana Mosambikissa ja Zimbabwessa jopa 200–600 millimetriä.

Esimerkiksi Suomessa vuotuinen sademäärä vaihtelee noin 500 ja 650 millimetrin välillä.

Freddy palasi ensin Intian valtamerelle. Viime viikonloppuna se kuitenkin palasi uudelleen eteläiseen Afrikkaan aiempaa voimakkaampana. Tuuli puhalsi pahimmillaan noin 55 metriä sekunnissa. AFP:n haastatteleman meteorologin mukaan Freddyn täyskäännös takaisin Afrikkaan oli poikkeuksellinen.

”On erittäin harvinaista, että nämä syklonit ruokkivat itseään yhä uudelleen ja uudelleen”, sanoi asiantuntija Coleen Vogel Etelä-Afrikan Witwatersrandin yliopistosta.

Viikonlopun ja maanantain jäljiltä yli 500 ihmistä on loukkaantunut Malawissa, ja kateissa on kymmeniä. Viikonlopun myrsky on vaikuttanut noin 59 000 ihmisen elämään, arvioivat viranomaiset. Ilman kotia jääneitä on yli 19 000. Lääkärit ilman rajoja -järjestön projektikoordinaattori Guilherme Botelho kuvaili tilannetta Malawissa erittäin vakavaksi.

Freddy aiheutti vielä joitain sateita Etelä-Malawissa, mutta säätilanteen arvioidaan helpottavan keskiviikkoiltaan mennessä.

Tulvat romahduttivat tien Blantyressä. Ihmiset kokoontuivat katsomaan tuhoa 13. maaliskuuta.