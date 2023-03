Republikaaneille vaikuttaa olevan epäselvää, millainen rooli Yhdysvaltojen pitäisi pyrkiä Ukrainan tukemisessa ottamaan.

Floridan republikaanikuvernööri Ron DeSantis puhui iowalaisille Des Moines’n kaupungissa viime viikon perjantaina. Iowa on ensimmäinen osavaltio, jossa äänestäjät pääsevät ottamaan kantaa republikaanien presidentinvaalien esivaalien ehdokkaisiin ensi vuonna.

Floridan kuvernöörin Ron DeSantisin alkuviikosta antamat kommentit Ukrainan tukemisesta ovat suututtaneet osan republikaanipoliitikoista.

Republikaanikuvernööri DeSantis kertoi alkuviikosta, että hän ei pidä Ukrainan ja Venäjän välisen sodan ratkaisua merkittävänä intressinä Yhdysvalloille.

”Vaikka Yhdysvalloilla on monia merkittäviä intressejä —— Ukrainan ja Venäjän väleihin sotkeutuminen ei ole yksi niistä”, DeSantis vastasi Fox Newsin kyselyyn, joka lähetettiin useille presidenttiehdokkaille.

”Bidenin hallinnon politiikka, jossa Ukrainaa tuetaan rajoittamattomasti ja ’niin kauan kuin on tarpeen’ ilman selkeitä ja määriteltyjä tavoitteita tai vastuita, on haitaksi niiden asioiden hoitamiselle, jotka ovat maallemme paljon olennaisempia”, DeSantis sanoi.

”Rauhan pitäisi tietenkin olla tavoitteena. Yhdysvaltojen ei pitäisi kuitenkaan tarjota apua, joka saattaisi edellyttää amerikkalais­joukkojen lähettämistä Ukrainaan tai tarjoaisi Ukrainalle mahdollisuuden hyökätä maansa rajojen ulkopuolelle. Sen takia F-16-hävittäjät ja pitkän kantaman ohjukset eivät tule kysymykseenkään. [Niiden tarjoaminen] vetäisi Yhdysvallat suoraan mukaan konfliktiin ja veisi kaksi maailman suurinta ydinasevaltiota [Yhdysvallat ja Venäjä] lähemmäs sotaa.”

Republikaanipoliitikot ovat aiemmin kritisoineet presidentti Joe Bidenin avokätistä apua Ukrainalle, mutta yleisesti ottaen Ukrainan tukemiselle on laaja tuki niin republikaanien kuin demokraattien piirissä. Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell ja muut kärkirepublikaanit ovat kehystäneet Ukrainan tukemisen olevan myös vapauden puolustamista. DeSantis viittasi sotaan ”alueellisena kiistana”, mitä voi pitää suorana vastakohtana McConnellin suhtautumiselle.

Kaikki republikaanipoliitikot eivät allekirjoitakaan DeSantisin kommentteja Ukrainasta, ja esimerkiksi monet korkea-arvoiset puolueen jäsenet älähtivät.

”DeSantis on väärässä”, sanoi tiedotteessaan republikaanipoliitikko, wyomingilainen kongressiedustaja Liz Cheney. Asiasta kertoo The New York Times.

”Tässä [Ukrainan sodassa] ei ole kyse vain alueellisesta kiistasta. Ukrainalaiset taistelevat vapautensa puolesta. Putinille antautuminen ja vapaudesta luopuminen tarkoittavat turvattomampia aikoja myös Yhdysvalloille. Yhdysvaltalaiset, jotka puhuvat tällaiset puolesta ovat Putinin parhaimpia aseita. Ukrainan hylkääminen johtaisi vain konfliktin laajentumiseen.”

The New York Timesin haastattelema Etelä-Carolinan senaattori Lindsey Graham on Cheneyn kanssa samoilla linjoilla.

”Neville Chamberlain -tyylinen lähestymistapa aggressioon ei koskaan pääty hyvin”, Graham sanoi lehdelle.

Neville Chamberlain toimi Britannian pääministerinä ennen toista maailmansotaa. Hänet muistetaan erityisesti ”myönnyttelevästä” politiikastaan natsi-Saksan johtajan Adolf Hitlerin aiheuttaman uhan edessä.

”Tämä [Ukrainan sota] on Putinin yritys piirtää Euroopan kartta uudelleen voimalla”, Graham sanoi.

Entinen New Jerseyn kuvernööri Chris Christie kritisoi DeSantisia siitä, ettei tämä osaa asettaa Ukrainan sotaa minkäänlaiseen historialliseen kontekstiin. Hänen mukaansa autoritaariset voimat ottavat paikkansa tilanteessa, jossa Yhdysvallat vetäytyy näyttämöltä.

Ron DeSantisia pidetään todennäköisimpänä haastajana entiselle presidentille Donald Trumpille, joka on jo ilmoittautunut pyrkivänsä republikaanien presidentti­ehdokkaaksi.

Viime syksyn välivaaleissa DeSantis uusi paikkansa kuvernöörinä ja vahvisti roiman äänimääränsä kautta asemiaan republikaanipuolueessa. Vaikka hän ei ole julistautunut presidenttiehdokkaaksi, sitä pidetään todennäköisenä.

”DeSantis on yksilönvapauksien intohimoinen puolustaja. Hän on arvokonservatiivi ja populisti, jolle woke on kirosana. Hän pilkkaa vasemmistoa, lehdistöä ja eliittiä. Hän puhuu laittomista maahantulijoista vihamielisesti”, kuvailee DeSantisia Helsingin Sanomien Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Elina Väntönen artikkelissaan.

Joissain kyselyissä DeSantis on ollut jopa suositumpi republikaanien keskuudessa kuin Trump.

Ukraina-kannoissaan DeSantis ja Trump edustavat samaa republikaanisiipeä.

Trump on esimerkiksi kritisoinut Bidenia runsaan aseavun tarjoamisesta Ukrainalle. Hän on syyttänyt Bidenia sodan lietsomisesta ja vedonnut DeSantisin tavoin siihen, että Ukrainaan menevät miljardit pitäisi käyttää kotimaan ongelmien ratkomiseen.

Laajemminkin republikaaneille vaikuttaa olevan epäselvää, millainen rooli Yhdysvaltojen pitäisi pyrkiä Ukrainan tukemisessa ottamaan. Esimerkiksi tiistainen lennokkitapaus kirvoitti mielipiteitä maan roolista sotaan liittyen.

”Tämän [lennokki]tapauksen pitäisi osoittaa Yhdysvalloissa eristäytymistä vaativille tahoille, että on kansallisten etujemme mukaista kohdella [Vladimir] Putinia uhkana, mitä hän on”, Mississippin senaattori, republikaani Roger Wicker sanoi CNN-uutiskanavan mukaan.

Venäläinen hävittäjälentokone osui Yhdysvaltain miehittämättömään lennokkiin ja pakotti sen putoamaan Mustallamerellä tiistaiaamuna noin kello 8.03.

Yhdysvaltain mukaan kaksi venäläistä Suhoi Su-27 -hävittäjää häiritsi MQ-9 Reaper -lennokkia lentämällä sen edessä ja roiskimalla polttoainetta lennokkia kohti.

Vaikka republikaanien eliitti älähti DeSantisin kommenteista, hän ja Trump ovat äänestäjien keskuudessa hyvin suosittuja, McConnellin kaltaisia hahmoja suositumpia. DeSantis keräsi myös kiitosta siitä, että hän haluaa Yhdysvaltojen keskittyvän Kiinaan enemmän kuin Ukrainaan.

Pew Research Centerin tammikuisen kyselyn mukaan 40 prosenttia republikaaneista ja puolueeseen kallellaan olevista ajattelee, että Yhdysvallat tukee Ukrainaa liikaa. Seitsemäntoista prosenttia ajatteli, että maa tekee liian vähän Ukrainan hyväksi.