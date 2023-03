Räjähdys tapahtui yöllä. Se vaurioitti useampaa asuntoa.

Yksi ihminen on viety sairaalaan Länsi-Tukholmassa tapahtuneen räjähdyksen seurauksena, kertovat muun muassa ruotsalaislehdet SVT ja Aftonbladet. SVT kuvailee räjähdystä voimakkaaksi.

Poliisi sai hälytyksen räjähdyksestä noin kello 01.30 paikallista aikaa. Räjähdys tapahtui Hässelbyn kaupunginosassa ja on vaurioittanut useampaa taloa, Tukholman poliisista kerrotaan.

Paikalla on meneillään poliisioperaatio. Räjähdyksen lähellä olevissa taloissa on useita ihmisiä, joita evakuoidaan. Yksi on viety sairaalaan ambulanssihelikopterilla.

Aftonbladetin mukaan räjähdys on kuulunut Tukholman läänissä Järfällan ja Ekerön kunnissa asti.

SVT:n mukaan noin tuntia myöhemmin poliisi sai hälytyksen toisesta räjähdyksestä Etelä-Tukholman Skarpnäckissä. Räjähdys tapahtui kerrostalossa, jonka rappukäytävä oli syttynyt tuleen. Kenenkään ei kerrota loukkaantuneen vakavasti.

Poliisin mukaan on liian aikaista sanoa, voidaanko tapaus yhdistää Hässelbyn räjähdykseen.