Meri on nielaissut jo hautaus­maan – Fidžillä sadat yhteisöt elävät siirto­uhan alla

Merenpinta on noussut läntisellä Tyynellämerellä kahdesta kolmeen kertaa nopeammin kuin keskimäärin maailmanlaajuisesti.

Lavenia McGoon on kasannut rannalle vanhoista autonrenkaista muurin, jonka hän toivoo pitävän meren toistaiseksi loitolla rannalla sijaitsevasta talostaan. McGoon on kuvassa vasemmalla, vieressään perheenjäsen.

Tyynimeri on nielaissut alleen Fidžin saarivaltiossa Togorun kylän hautausmaan. Nyt Togorun pitkäaikainen asukas Lavenia McGoon pelkää päivää, jolloin hänen talonsa jää veden alle.

Hautausmaalle oli aikanaan haudattu noin 200 ihmistä, mutta sittemmin suurin osa vainajista on siirretty sisämaahan.

70-vuotias McGoon on kasannut rannalle vanhoista autonrenkaista muurin, jonka hän toivoo pitävän meren toistaiseksi loitolla rannalla sijaitsevasta talostaan.

Hän uskoo, että ilmaston­muutoksen myötä nouseva valtameri pakottaa lopulta hänet lähtemään kodistaan. Hän on asunut lähes 60 vuotta Togorussa.

”Kukaan ei voi pysäyttää sitä. Kukaan ei voi pysäyttää vettä”, McGoon sanoo.

Meri on haudannut hautausmaan.

Fidži on eteläisellä Tyynellämerellä, Australian itäpuolella sijaitseva runsaasta 300 saaresta koostuva valtio. Togoru sijaitsee Fidži suurimman saaren Viti Levun etelärannikolla.

Togoru on yksi kymmenistä Tyynenmeren saariston rannikkokylistä, jotka jo kohtaavat ilmastonmuutoksen karun todellisuuden.

McGoon kertoo, että 20–30 viime vuoden aikana rannasta liki 55 metriä on jäänyt merenpinnan alle.

”Meillä oli ennen viljelmiä talon edessä”, McGoon sanoo ja osoittaa merelle päin.

Fidži on huolellisesti valmistautunut hetkeen, jolloin sen pitää siirtää rannikkokyliään ilmaston­muutoksen vuoksi. Hallituksen mukaan yli 600 yhteisöä voidaan joutua muuttamaan. Näistä 42 on kiireellisesti uhattuina.

Saarivaltion 900 000 asukkaasta yli 70 prosenttia asuu viiden kilometrin säteellä rannikosta.

Australialaisen Monash-yliopiston mukaan merenpinta on noussut läntisellä Tyynellä­merellä kahdesta kolmeen kertaa nopeammin kuin keskimäärin maailman­laajuisesti.

Fidžillä on onnekseen myös ylänköalueita, minkä vuoksi kylien ja ihmisten uudelleen­sijoittaminen maan sisällä on mahdollista. Toisin on kokonaan alavilla mailla, kuten Tyynen­meren saarivaltioilla Kiribatilla ja Tuvalulla, joista voi tulla kokonaan asumis­kelvottomia seuraavien 30 vuoden aikana.

Fidžin pohjoisen saaren Vanua Levun kylä Vunidogoloa on yksi maailman ensimmäisistä kylistä, jotka on siirretty merenpinnan nousun vuoksi. Kylä siirrettiin korkeammalle alueelle vuonna 2014.

Veivatuloan kylässä on päätetty sopeutua vaikeaan tilanteeseen ennen kuin 200 kyläläisen on luovuttava kodeistaan ja muutettava pois. Veivatuloa sijaitsee noin 40 kilometriä länteen pääkaupunki Suvasta.

Kylän paalutalot katsovat merelle, ja merisuola on syönyt reikiä rakennusten seiniin. Veivatuloa on vedonnut maan hallitukseen, jotta se vahvistaisi kylän vanhaa rantavallia, jota aallot rikkovat nyt säännöllisesti.

Alueen tiedottaja Sairusi Qaranivalu sanoo, että muutto on tuskallinen ajatus Veivatuloan kaltaiselle kylälle.

”Se hajottaisi perinteisen elämämme ja tapamme elää yhdessä”, hän sanoo.

Vaikka vesi lähestyy kylää, on kyläläisten lähdettävä aiempaa kauemmaksi merelle saadakseen kalaa.

YK:n mukaan noin puolet Fidžin maaseudun asukkaista elää kalastamisella. Maan kalastukseen kohdistuu kuitenkin paineita.

Merivesien lämpeneminen häiritsee rannikon ekosysteemejä samalla kun ulkomaiset alukset ovat saalistaneet arvokkaita kaloja, kuten tonnikalaa.

Paikallinen kalastaja Abaitia Rosivulavula kertoo, että nykyään hait syövät valtaosan hänen syöteistään ja se vähäinen määrä kalaa, minkä hän saa pyydettyä, on pieni­kokoista.