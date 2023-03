Kansainvälinen rikos­tuomio­istuin etsintäkuulutti Putinin – Venäjän mukaan ilmoitus on ”merkityksetön”

Putinin lisäksi etsintäkuulutettuna on Venäjän lapsiasiainvaltuutettu Maria Lvova-Belova.

Vladimir Putinin pidätysmääräys on uutistoimisto Reutersin mukaan ensimmäinen ICC:n pidätysmääräys Ukrainassa tehdyistä sotarikoksista.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on antanut pidätysmääräyksen Venäjän presidentistä Vladimir Putinista, ICC tiedotti perjantaina.

Etsintäkuulutuksen syynä on tuomio­istuimen mukaan Putinin ja Lvova-Belovan vastuusta ”liittyen Ukrainan tilanteeseen”. ICC mainitsee esimerkiksi lasten laittomat siirrot miehitetyiltä Ukrainan alueilta Venäjälle, mikä täyttää sotarikoksen määritelmän.

”On perusteltua syytä uskoa, että Putin on henkilökohtaisessa rikosoikeudellisessa vastuussa edellä mainituista rikoksista”, ICC totesi.

ICC:n mukaan on myös perusteltua uskoa, että Putin on ”tehnyt kyseisiä rikoksia suoraan, yhdessä toisten kanssa ja/tai muiden välityksellä” eikä ole onnistunut hallitsemaan siviili- ja sotilaskoneistoa, joka kyseiset rikokset on tehnyt.

Myös Lvova-Belovaa epäillään laittomista lasten väestösiirroista. Hän on kertonut myös itse ”adoptoineensa” lapsen Venäjän pommittamasta ja miehittämästä Mariupolista.

Yhteensä 123 maata on ICC:n jäseniä, mutta Venäjä ei ole yksi niistä.

Ukrainan valtakunnansyyttäjä Andriy Kostin ylisti perjantaina ICC:n päätöstä antaa pidätysmääräys Putinista ja Lvova-Belovasta.

”Maailma sai merkin siitä, että Venäjän hallinto on rikollinen ja sen johto ja kätyrit tullaan pistämään vastuuseen. Tämä on historiallinen päätös Ukrainalle ja koko kansainväliselle oikeusjärjestelmälle”, Kostin sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Tämä tarkoittaa, että Venäjän ulkopuolella [maissa, jotka ovat ratifioineet Rooman perussäännön, eli ovat ICC:n jäseniä] Putin pitäisi pidättää ja viedä oikeuden eteen. Ja maailman johtajat tulevat harkitsemaan kolmesti ennen kuin kättelevät häntä tai istuvat neuvottelupöytään hänen kanssaan”, Kostin jatkoi.

Kyseessä on uutistoimisto Reutersin mukaan ensimmäinen ICC:n pidätysmääräys Ukrainassa tehdyistä sotarikoksista. ICC:n syyttäjä Karim Khan aloitti tutkinnan sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhasta viime vuonna. Khan on vieraillut Ukrainassa neljä kertaa ja sanonut kiinnittävänsä huomiota erityisesti lapsiin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuviin rikosepäilyihin.

Myös Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kehui Twitter-tilillään päätöstä.

”Oikeuden pyörät pyörivät”, Kuleba twiittasi.

Ukrainan valtakunnansyyttäjä Kostin kertoo Ukrainan toimittaneen ICC:lle yli 1 000 sivua materiaalia.

Yhteensä Ukrainassa on rekisteröity yli 16 000 Venäjän tekemää lasten pakkosiirtoa sen miehittämiltä ukrainalaisalueilta Donetskista, Luhanskista, Hersonista ja Harkovasta. Asiasta on kertonut esimerkiksi ukrainalaislehti Ukrainska Pravda.

Venäjä sivuutti ICC:n perjantaina antamat pidätysmääräykset ”merkityksettöminä”.

”Kansainvälisen rikostuomioistuimen päätöksillä ei ole merkitystä maallemme, ei myöskään juridisesta näkökulmasta”, sanoi Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova uutistoimisto AFP:n mukaan mainitsematta Putinia nimeltä.