Kyseessä on kolmas kalojen joukkokuolema alueella vuoden 2018 jälkeen.

Arviolta miljoonia kaloja on kuollut helleaallossa Australiassa, kertovat muun muassa brittilehti The Guardian, Britannian yleisradioyhtiö BBC ja uutistoimisto AFP.

Nyt mätänevät kalat kelluvat Darlingjoessa lähellä Menindeetä Uuden Etelä-Walesin länsiosassa Australiassa.

Uuden Etelä-Walesin hallinto sanoi perjantaina kaloja olevan miljoonia. Kyseessä on kolmas kalojen joukkokuolema alueella vuoden 2018 jälkeen.

Paikallinen asukas kommentoi AFP:lle, että tapaus on epätodellinen ja kauhistuttava. The Guardianin haastattelemat paikalliset arvioivat, että kuolleita kaloja on enemmän kuin aiemmilla kerroilla.

Vuonna 2019 noin miljoona kalaa kuoli samalla alueella, kun sitä koetteli kuiva ja helteinen kausi, The Guardian kertoo. Helle kiihdytti leväkukintoja, jotka poistivat joesta happea. Hapenpuute on todennäköisesti yksi syy kalojen kuolemiin, uutistoimisto Reuters toteaa.

Uuden Etelä-Walesin viranomaisten mukaan kuolemat johtuivat siitä, että lämpöaalto kuormittaa jo entisestään äärimmäisiä olosuhteita, kuten laajamittaisia tulvia, kokenutta ekosysteemiä.

Menindeessä asuu noin 500 ihmistä. Paikalliset ovat aiemmin syyttäneet viranomaisia muun muassa siitä, ettei vedenlaadusta huolehdita tehokkaasti ja että tämä olisi vaikuttanut kalojen kuolemiin. Viranomaiset ovat kiistäneet syytökset.

Lämpöaallot toistuvat entistä useammin ja ovat entistä pidempiä, kun ilmastonmuutos nostaa keskilämpötilaa. Lauantaiksi Menindeehen ennustettiin 41 asteen lämpöä, BBC kertoo.

Sydneyn yliopiston ympäristötieteiden apulaisprofessori Joy Becker sanoi The Guardianin mukaan, että kuolemien syy on tutkittava.

Hänen mukaansa kalakuolemien syynä on loppujen lopuksi se, ettei elinympäristö enää ole sopiva kaloille. Hän muistuttaa, että kalakuolemat koskevat myös sellaisia kalalajeja, jotka ovat välttämättömiä terveelle ekosysteemille.