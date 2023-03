Ukrainassa sotineiden entisten vankien haastattelut piirtävät ristiriitaisen kuvan entisten vankien taisteluista Wagner-joukkojen riveissä. Yhtäältä miehet kertovat uutistoimisto Reutersille Bahmutin täydellisestä helvetistä, toisaalta ylistävät saamaansa toista mahdollisuutta elämässä.

Olit rikollinen, nyt olet sankari, lausuu Wagner-palkkasotilasryhmän omistava Jevgeni Prigožin Ukrainasta palanneelle sotilaalle kattoterassilla Mustanmeren rannalla. Kohtaus näkyy venäläisen uutissivuston lokakuussa julkaisemalla videolla, joka on kuvattu Gelendžikin lomakylässä.

Kyseessä oli ensimmäinen julkinen video, jolla näkyi vankilasta värvättyjä Wagner-palkkasotilaita, jotka olivat palanneet Ukrainan rintamalta, kertoo uutistoimisto Reuters. Sittemmin uutistoimisto on tarkastellut kyseistä videota ja yli tusinaa muuta Wagner-sotilaista kuvattua videota sekä kuvia kasvojentunnistusohjelman avulla. Videot oli julkaistu lokakuun 2022 ja helmikuun 2023 välillä.

Vertailemalla kuvamateriaalia sosiaalisen median julkaisuihin ja Venäjän tuomioistuimen asiakirjoihin, uutistoimisto tunnisti yli 30 taisteluista palannutta vankia. Lopulta Reutersin onnistui ottaa yhteyttä 11 mieheen, joista viisi suostui haastatteluihin puhelimen ja viestipalveluiden välityksellä.

Poikkeukselliset haastattelut piirtävät kuvaa siitä, miten Prigožin on värvännyt sotilaita Venäjän vankiloista, millainen palkkasotilaiden koulutus on ollut ja miten he näkevät tulevaisuuden rintamalta palattuaan.

Prigožin aloitti vankilakierroksensa kesällä 2022 päämääränään vahvistaa palkka-armeijaansa. Lupaus siitä, että Prigožin armahtaisi puoli vuotta Ukrainassa palvelleet vangit kiiri nopeasti.

Neljä Reutersin haastattelemista miehistä kertoi, että Prigožin oli värvännyt heidät henkilökohtaisesti. Yksi kattoterassivideolla näkyvistä sotilaista, Rustam Borovkov, 31, sanoi kuunnelleensa Prigožinin värväyspuhetta satojen muiden sotilaiden kanssa. Hänen mukaansa miehille annettiin kolme päivää aikaa pohtia asiaa, minkä jälkeen heistä noin 40 päätti tarttua tarjoukseen.

Borovkov itse oli varma, että värväytyisi jo ennen kuin Prigožin ehti hänen vankilaansa. Hänen mukaansa mukaan haluaville vangeille tehtiin valheenpaljastustesti huumeriippuvaisten seulomiseksi.

” ”He selittivät minulle kaiken”

Toinen Reutersin haastattelema Wagner-sotilas, 29-vuotias Jevgeny Kuzhelev, kertoi, että värväysprosessi oli kestänyt noin kaksi viikkoa, joiden aikana vangeilla oli ollut lupa vaihtaa mielipidettä ilman seuraamuksia. Syyskuussa sosiaalisessa mediassa levinneen videon perusteella tilanne oli toinen: siinä Prigožin antoi Volgan alueella vangeille viisi minuuttia päätöksentekoon, ja sanoi, että päätöksensä pyörtävät ammutaan karkureina.

Yhdysvaltain mukaan helmikuun puoliväliin mennessä Wagner oli kärsinyt jo yli 30 000 sotilaan tappiot, mukaan lukien 9 000 kuollutta, joista suurin osa oli vankeja, Reuters kertoo. Joissain arvioissa vankiloista värvättyjä sotilaita on kuollut Ukrainassa ehkä jopa 30 000–40 000.

Erityisesti Wagner käyttää vankeja Bahmutissa, jonka verisiä kulutustaisteluja on kutsuttu lihamyllyksi. Yksi haastatelluista kuvaili Bahmutin taisteluita ”täydelliseksi helvetiksi”.

Reutersin haastattelemista viidestä sotilaasta neljä oli loukkaantunut vakavasti ja kotiutunut sen vuoksi Ukrainasta suunniteltua aiemmin. Tästä huolimatta haastatellut kehuivat koulutustaan, ja osan mukaan se oli jopa pelastanut heidän henkensä.

Kotiutuneet Wagner-sotilaat kertovat, että koulutus oli lyhyt – kaksi- tai kolmiviikkoinen – mutta intensiivinen, ja sitä järjestivät osin Venäjän erikoisjoukkojen veteraanit.

”Kaikki järjestettiin korkeimmalla tasolla”, sanoi Borovkov, joka sanoo osallistuneensa koulutukseen Venäjän miehittämällä alueella Luhanskissa. ”Kyse ei ollut vain siitä, että he antaisivat minulle konekiväärin, näyttivät kuinka ampua ja siinä se. Ei suinkaan, he selittivät minulle kaiken, ja hyvin yksityiskohtaisesti. Miinoituksen, miinanraivauksen, taktiikan, ammunnan, fyysisen harjoittelun. Kaiken.”

” ”Oli täysin selvää, että he kuolisivat.”

Haastateltujen mukaan suurimmalla osalla Prigožinin tarjoukseen tarttuneista vangeista oli jo valmiiksi sotilaskokemusta. Sieppauksesta tuomittu Dmitri Jermakov, kertoi Reutersille, että ne värvätyt, jotka ymmärsivät tilanteen vakavuuden ja pyysivät ohjaajia toistamaan harjoitukset, olivat parhaiten varustautuneita sotaan.

Toiset toivoivat saavansa armahduksensa kohtaamalla niin vähän sotaa kuin mahdollista.

”Oli täysin selvää, että he kuolisivat”, hän sanoi.

Haastatellut kertoivat palkkasotilaista, jotka itkivät ja oksensivat kohdatessaan sodan todellisuuden Ukrainan rintamalla. Tästä huolimatta he kehuivat vuolaasti Prigožinia, joka oli antanut heille ”toisen mahdollisuuden elämässä”.

Haavoittuneet sotilaat kertoivat, että heille oli sanottu, että sairaala-aika lasketaan mukaan heidän palvelusaikaansa, ja heidät armahdetaan haavoittumisestaan huolimatta.

” ”Toivon, että kaikki todelliset miehet liittyisivät Wagneriin.”

Osalle vangeista armahdus oli suurin syy lähteä sotaan. Esimerkiksi Borovkov kertoi halunneensa kotiin perheensä ja pienen lapsensa luokse.

Aina armahdus ei silti ollut pääsyy, sillä Wagnerin riveihin lähti myös vankeja, joilla oli jäljellä enää lyhyt tuomio.

Osa haastatelluista totesikin Reutersille, että he olisivat lähteneet vapaaehtoisiksi Ukrainaan, vaikka olisivat olleet vapaita miehiä. Joitain puheenvuoroista välittyy sotainto.

”Se oli uskomatonta”, Andrei Jastrebov, 22, sanoi Reutersille. ”Niin paljon adrenaliinia. Toivon, että kaikki todelliset miehet liittyisivät Wagneriin.”

Kaikki Reutersin haastattelemat miehet näkivät myös tulevaisuutensa Wagnerin riveissä, tai vähintään harkitsivat sitä. Houkuttimena oli palkka.

Osa halusi takaisin eturintamalle, toiset palkkasotilaiksi Afrikkaan tai Lähi-itään. Miesten mukaan Wagner on luvannut tukirooleja myös niille, jotka ovat haavoittuneet niin pysyvästi, ettei heitä voi enää palkata varsinaisiksi sotilaiksi.