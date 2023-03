Presidentillä on Montenegrossa pääasiassa seremoniallinen rooli, ja suurin osa poliittisesta vallasta on pääministerillä.

Milo Djukanovic on kisan suosikki, mutta vastassa on kovaa kilpailua

Montenegrolaiset äänestävät sunnuntaina presidentinvaaleissa, joissa maan pitkäaikaisinta johtajaa Milo Djukanovicia haastavat vastustajat yrittävät päästä ravistelemaan maan politiikkaa. Ehdokkaita on yhteensä seitsemän, ja jos kukaan heistä ei saa yli puolia äänistä, toinen kierros käydään huhtikuun 2. päivänä.

Pieni Montenegro on ollut poliittisesti jumissa jo kuukausien ajan. Perjantaina Djukanovic ilmoitti, että maassa järjestetään kesäkuussa ennenaikaiset vaalit.

Vaali-ilmoitus ei ollut yllätys, sillä päivää aiemmin Djukanovic oli hajottanut parlamentin, ja maan perustuslain mukaan vaaleista on ilmoitettava päivä parlamentin hajottamisen jälkeen.

Syy parlamentin hajottamiselle on se, että kolmen kuukauden aikaraja uuden hallituksen muodostamiselle oli täyttynyt eikä uutta hallitusta ollut vielä kasassa.

Presidentillä on Montenegrossa pääasiassa seremoniallinen rooli, ja suurin osa poliittisesta vallasta on pääministerillä. Djukanovic on kuitenkin yksi maan vaikutusvaltaisimmista ihmisistä.

Djukanovicin ja hänen DPS-puolueensa häviö olisi merkki uuden poliittisen aikakauden alkamisesta Montenegrossa, joka Djukanovicin johdolla on liittynyt sotilasliitto Natoon, aloittanut jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa ja etääntynyt Venäjän vaikutuspiiristä.

Maan EU-jäsenyyden esteinä ovat olleet viivästykset uudistuksissa ja laajalle levinnyt korruptio, josta myös Djukanovicin puoluetta on valtakautensa aikana syytetty, samoin kuin yhteyksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Djukanovic on kiistänyt syytökset.

Djukanovic on kisan suosikki, mutta vastassa on kovaa kilpailua, ja vaalien toisen kierroksen toteutumista pidetään todennäköisenä.