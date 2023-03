Paneelin kuudes arviointiraportti valmistuu yhteenvetoraportin myötä. Raportti julkaistaan kriittisellä hetkellä: tiedeyhteisö on vakuuttunut, että kuluva vuosi­kymmen on ilmaston kannalta ratkaiseva.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) julkaisee maanantaina yhteenveto- eli synteesiraportin, joka on paneelin kuudennen arviointiraportin viimeinen osa.

Synteesiraportti vetää yhteen vuonna 2015 alkaneen arviointikauden aikana julkaistut raportit. Yhteensä ne sisältävät tuhansia sivuja tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta.

HS näyttää suoraa lähetystä raportin julkaisutilaisuudesta tässä jutussa noin kello 15 alkaen. Sitä ennen HS näyttää noin kello 13 alkaen suorana Tiedekulman tilaisuuden, jossa tutkijat keskustelevat IPCC:n aiemmista raporteista ja ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.

Valmistuva kuudes arviointiraportti sisältää synteesiraportin lisäksi kolme aiemmin julkaistua osaraporttia. Vuosina 2021–2022 julkaistuista osaraporteista ensimmäinen keskittyy ilmastonmuutoksen luonnontieteeseen ja fysikaaliseen taustaan, toinen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, sopeutumiseen ja haavoittuvuuteen ja kolmas ilmastonmuutoksen hillintään.

Kyseessä on IPCC:n ensimmäinen laaja arviointiraportti, joka on julkaistu Pariisissa vuonna 2015 solmitun ilmastosopimuksen jälkeen. Se tulee ulos kriittisellä hetkellä: tiedeyhteisö on vakuuttunut, että kuluva vuosikymmen on ilmaston ja elämän kannalta ratkaiseva.

IPCC on aiemmin julkaissut viisi laajaa arviointiraporttia. Nyt päättyvä kuudes arviointikausi on tuonut esiin, että ihmiskunnalla on kiire, sillä maailmamme on muuttuvan ilmaston keskellä vielä hauraampi kuin aiemmin luulimme.

Erityisen pysäyttävä hetki kuluneen arviointikauden aikana oli vuonna 2018 julkaistu erikoisraportti 1,5 asteesta. Hätähuutona luettu raportti sai laajaa mediahuomiota.

Vielä Pariisin ilmastosopimuksessa valtiot olivat sopineet pitävänsä maapallon keskilämpötilan nousun selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkivänsä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua 1,5 asteeseen.

Raportissa tuotiin esiin, kuinka merkittävä vaikutus 1,5 asteen keskilämpötilan nousulla olisi elämään maapallolla – kahden asteen noususta puhumattakaan.

Kuudennen arviointikauden aikana on julkaistu myös kaksi muuta erikoisraporttia: erikoisraportti maankäytöstä ja erikoisraportti merestä, jäästä ja lumesta. Lisäksi IPCC kirjoitti menetelmäraportin kasvihuonekaasujen inventaarioista.