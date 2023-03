Vaalijärjestelmää on uusittu, ja hallituspuolueista riippumattomia ehdokkaita päästettiin osallistumaan ensi kertaa vuosikymmeniin.

Keski-Aasian Kazakstania johtava Amanat-puolue on ovensuukyselyn mukaan saamassa parlamenttivaaleissa yli 50 prosenttia äänistä. Ovensuukyselyn perusteella parlamentin alahuoneeseen olisi menossa viisi tai kuusi puoluetta, kun nykyisellään niitä on kolme. Alahuone on ollut presidentti Kasym-Zhomart Tokajeville uskollisten edustajien hallussa.

Jo aiemmin vaaliviranomaiset ilmoittivat äänestysaktiivisuuden olleen reilut 54 prosenttia. Kazakstanissa on 12 miljoonaa äänioikeutettua.

Tuloksia odotetaan maanantaiaamuna.

Vaaleihin on tehty useita uudistuksia muun muassa siten, että reilut kaksi kolmasosaa edustajista valitaan suhteellisella vaalitavalla. Loput valitaan yksinkertaisella äänienemmistöllä.

Valtapuolueiden ulkopuolisten riippumattomien ehdokkaiden on ensi kertaa 20 vuoteen sallittu asettuvan ehdolle maan vaaleissa, mutta vaalien vapauteen ei löydy paljoakaan luottamusta. Asiantuntijoiden mukaan vaalien ääntenlaskentaa ei ole toteutettu riippumattomasti.

”Vaalijärjestelmää on muutettu antamaan vaikutelma valinnanvapaudesta, mutta todellisuudessa presidentillä ja hänen hallinnollaan on ääntenlaskenta visusti hallussaan. Vaaleja järjestetään täällä vallan säilyttämiseksi”, kertoo politiikan tutkija Dimash Alzhanov AFP:lle.

Useita oppositiopuolueita ja riippumattomia ehdokkaita oli kielletty osallistumasta vaaleihin. Vaaleihin osallistui kaikkiaan seitsemän puoluetta, joista kaksi on uusia.

Tokajev hajotti maan parlamentin alahuoneen tammikuussa ja määräsi ennenaikaiset vaalit. Tokajev sanoi tuolloin toivovansa, että ennenaikaiset vaalit antavat uutta vauhtia luonnonvaroiltaan rikkaan maan nykyaikaistamiselle.

Tokajev vei voiton loppuvuodesta järjestetyissä presidentinvaaleissa, jotka myös olivat ennenaikaiset. Hän ilmoitti hakevansa presidentinvaaleilla kansalta mandaattia vallalleen alkuvuoden 2022 veristen mielenosoitusten jälkeen. Elinkustannusten noususta alkaneissa mielenilmauksissa kuoli yli 230 ihmistä.