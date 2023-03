Pietarilainen suomenkielenopettaja Olga Milovidova koki, että ei voinut opettaa koulussa enää kriittistä ajattelua. Hän on jatkanut suomen opettamista perustamassaan Pietarin suomenkielisessä teatterissa ja internetissä.

Suomenkielenopettaja Olga Milovidova jätti työnsä, sillä ”humanismi lakkasi olemasta pääsuuntaus lasten kasvattamisessa”. Hänen perustamansa Pietarin suomenkielisen teatterin esityksen pääosassa nähdään suomalainen näyttelijä.

Pietari

Pietarilaisen Osobnjak-teatterin katsomo on maanantai-iltana lähes viimeistä paikkaa myöten täynnä. Alkamassa on Pietarin suomenkielisen teatterin esitys Äänettömyys.

Suomalainen ja kaksi venäläistä näyttelijää esittävät unkarilaisen näytelmäkirjailijan Miklós Hubayn tragedian suomeksi ja venäjäksi. Petroskoilainen ohjaaja Sergei Pronin simultaani­tulkkaa suomenkieliset vuorosanat venäjäksi yleisölle.

Äänettömyys on tänä vuonna perustetun Pietarin suomalaisen teatterin ensimmäinen produktio. Teatterin perustaja, taiteellinen johtaja Olga Milovidova istuu eturivissä kyyneliä silmistään pyyhkien, vaikka esitys on jo toinen.

Milovidova on Pietarissa tunnettu ja palkittu suomenkielenopettaja, joka sai viime vuoden lopussa tarpeekseen venäläisestä koulusta. Kolme vuosikymmentä kestänyt ura koulun numero 204 suomenopettajana ja apulaisrehtorina päättyi irtisanoutumiseen joulukuussa.

”Valtionkoulussa humanismi lakkasi olemasta pääsuuntaus lasten kasvattamisessa. Vastustan patrioottista kasvatusta. Patrioottisuuteen ei kuulu epäilyä, kun taas koulutus nojaa epäilyyn. En voi muuten kasvattaa kriittiseen ajatteluun”, hän sanoo kotonaan Petrogradskin alueella.

Dmitri Ivanov näytteli renegaattia, petturia ja Ronja Kauppinen Hallelujaa unkarilaisen Miklós Hubayn näytelmässä Äänettömyys.

Koulu numero 204 oli Turun kaupungin ystävyyskoulu aina viime vuoteen saakka, kunnes Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja kaupunginjohtaja Minna Arve ilmoitti katkaisevansa ystävyyskaupunkisuhteen toistaiseksi.

Pietarilaiskoulussa poistettiin seinältä Suomen lippu, joka oli roikkunut siinä Milovidovan muistin mukaan ”aina”.

”Aloite suhteiden katkaisemisesta kuuluu Suomelle, se täytyy tässä rehellisesti sanoa. Mutta ymmärrän oikein hyvin Minna Arvea. Minulla on sekä venäläinen maailmankuva että suomalainen maailmankuva. Ne eivät ole ristiriidassa keskenään.”

Hän sanoo ylipäätään ymmärtävänsä hyvin suomalaisten reaktiot ja muun muassa kulttuuriyhteistyön katkaisemisen Venäjän kanssa, toisin kuin esimerkiksi monet hänen ystävistään.

”Suomessa suomalainen tietoisuus ja moraali eivät erota valtiota yhteiskunnasta. Mutta Venäjä ei ole koskaan ollut olemassa niin. Venäjällä on ollut aina ’pro’ ja ’contra’ – aina. Eikä se riipu aikakaudesta tai siitä, kuka on valtaistuimella.”

Milovidova on jatko-opiskellut Jyväskylän yliopistossa. Toissa vuonna presidentti Sauli Niinistö myönsi hänelle Suomen Leijonan ritarimerkin suomen kielen ja kulttuurin aseman vahvistamisesta Pietarissa.

”Kaikki on täällä muuttunut, mutta sisälläni ei ole mikään muuttunut. Kukaan ei voi viedä minulta suomen kieltä.”

Jätettyään virkansa pietarilaisessa koulussa Olga Milovidova perusti internetiin kielikoulun, jossa hän opettaa suomea muun muassa Suomessa asuville venäjänkielisille ukrainalaisille.

Olga Milovidova sai toissa vuonna presidentti Sauli Niinistöltä Suomen Leijonan ritarimerkin suomen kielen ja kulttuurin aseman vahvistamisesta Pietarissa.

Milovidova päätti irtisanouduttuaan toteuttaa jo kauan sitten saamansa idean Pietarin suomenkielisestä teatterista. Kaupungissa ei ole ollut suomenkielistä teatteria vuosikymmeniin.

Yksi sen päätehtävistä on hyödyntää vanhoja suomenkielisiä näytelmiä, jotka Milovidova löysi sattumalta Pietarin teatterikirjaston vanhalta sensuuriosastolta.

Siellä oli yli 400 suomenkielistä näytelmää – sekä suomalaisten näytelmäkirjailijoiden tekstejä että suomennettuja venäläisiä näytelmiä. Venäjän keisarikunnassa kaikki vähemmistökielillä esitetyt näytelmät määrättiin sensuroitaviksi ennen esitystä.

”Mitä luulette, millä kielellä oli eniten sensuroituja näytelmiä?” Milovidova kysyy. ”Ukrainan kielellä, yli tuhat kappaletta.” Toisena tuli latvian kieli, kolmantena viro ja neljäntenä suomi.

Milovidova kertoo löytäneensä suomenkieliseen teatteriin toistakymmentä venäläistä ammattinäyttelijää, jotka ovat kiinnostuneita näyttelemisestä vieraalla, suomen kielellä.

Lapsille ja nuorille alkavat toukokuussa omat ryhmät. Niissä opitaan suomea teatterin, Kalevalan ja suomalaisten lastenkirjojen avulla. Suunnitteilla on lastennäytelmä Timo Parvelan Keinulaudan pohjalta.

Pietarilaisen Osobnjak-teatterin katsomo oli maanantai-iltana lähes viimeistä paikkaa myöten täynnä.

Kiinnostavatko suomen kieli ja kulttuuri yhä pietarilaisia? Raja on lähestulkoon kiinni ja pietarilaisten asenne Suomea kohtaan tutkitusti viilennyt.

Kirja­kaupassa työskentelevä kolme­kymppinen Anna kehuu loppu­aplodien jälkeen näytelmää. Hän oli nähnyt siitä mainoksen sosiaalisessa mediassa Vkontaktessa.

”Halusin ennen pandemiaa muuttaa Suomeen. Pidän siitä, että Suomessa asuu onnellisia ihmisiä. He ovat hyvin hymyileviä. Suomi on onnellinen maa, siellä pidetään ihmisistä. Kieli on tietysti venäläiselle raskas oppia.”

Ennen hänellä oli tapana käydä Helsingissä kerran kuussa: kierrellä kauppoja ja museoita. Nyt korvikkeena toimii suomenkielinen näytelmä Pietarissa.

”Sota on kauheaa, mutta ymmärrätte varmaan, että siitä on vaarallista puhua. Gulag numero kaksi.”

Igor Turnovski, Ronja Kinnunen ja Dmitri Ivanov näyttelivät Pietarin suomalaisen teatterin esityksessä suomeksi ja venäjäksi.

Äänettömyys on pääosaa näyttelevän Ronja Kinnusen diplomityö Petroskoin konservatorion näyttelijätyön linjalta.

Valmistumisensa jälkeen hän sai viime kesänä kiinnityksen Petroskoin kansalliseen teatteriin, joka esittää näytelmiä suomen, karjalan, vepsän ja venäjän kielillä.

Kinnusella on alkamassa viides vuosi Venäjällä. Ummikkona Venäjälle opiskelemaan muuttanut pohjoiskarjalainen työskentelee nykyään sujuvasti venäläisten ohjaajien kanssa.

Haave näyttelijäntyöstä on toteutunut, mutta ei aivan kivuttomasti.

”Olen saanut todella paljon kritiikkiä siitä, että olen jäänyt tänne. Monien suomalaisten ystävien kanssa emme ole enää puheväleissä, mutta ymmärrän sen.”