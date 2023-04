Venäjän poliittinen johto on odottanut kiihkeästi uuden patrioottisen kulttuurin syntymistä maahan. Vuonna 2022 mitään patrioottista kulttuuria ei kuitenkaan syntynyt.

Jotakin kuitenkin on versomassa. Presidentti Vladimir Putinin spektaakkelimaisiin kansankokouksiin ilmestyi esiintyjänimi, josta ei ollut ennen kuultu. Hän on Shamaani. Hänen tulkintaansa kuultiin heti ensimmäisenä Putinin uudenvuodenpuheen jälkeen. Ja Lužniki-stadionin tapahtumassa helmikuussa hän pohjusti Putinin puhetta laulamalla juuri sitä ennen.

Kuka Shamaani siis on?

Hän on Jaroslav Dronov, 30, kotoisin Moskovan lähistöltä Novomoskovskista. Vuonbna 2013 hän osallistui Faktor A -nimiseen Venäjän television kakkoskanavan laulukilpailuun, joka on kopio X Factor -formaatista, ja vuonna 2014 Voice of Russian -ohjelmaan, joka on ykköskanavan tuotanto. Faktor A:ssa hän tuli kolmanneksi, Voice of Russianissa toiseksi. Menestys jäi hetkelliseksi.

Kunnes Dronovin siis ilmestyi isänmaallisille lavoille vuonna 2022 Shamaanina esittäen kahta patrioottista hittikappalettaan.

Ne ovat nimeltään Noustaan ylös ja Olen venäläinen.

Noustaan ylös -kappaleen Shamaani latasi Youtubeen samana päivänä kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan, 24. helmikuuta 2022.

Laulua on nyt kuunneltu yli 40 miljoonaa kertaa. Kappale on kirjoitettu kunnioittamaan toisen maailmansodan uhreja, mutta se sopii täydellisesti Ukrainan sodan ilmapiiriin:

”Noustaan ylös. Kun olemme vielä elossa kanssasi, ja totuus on takanamme. Siellä ylhäältä joku katsoo meitä läheisten silmillä.

He hymyilivät kuin lapset ja kävelivät taivaalle. Noustaan ylös.”

Kappaleen video esitettiin Venäjän pääpropagandistin Dmitri Kiseljovin sunnuntai-illan ohjelmassa kesäkuussa 2022. Marraskuussa 2022 Venäjän pop-estradien tunnetuimmat z-patriootit videoivat kappaleen yhdessä uudelleen. Harvinainen yhteisesiintyminen suurilta egoilta.

Joulukuussa Venäjän presidentinhallinnon apulaisjohtaja Sergei Kirienko ojensi Shamaanille Luovien teollisuudenalojen tapahtuman palkinnon.

Toisen kappaleensa Olen venäläinen Shamaani latasi Youtubeen kesäkuussa.

Kertosäe on pysäyttävä:

”Olen venäläinen, menen loppuun saakka. Olen venäläinen, vereni on isältäni. Olen venäläinen, ja olen onnekas. Olen venäläinen, maailman vastustuksesta huolimatta. Olen venäläinen.”

Laulut ovat tarttuvia, ja Shamaani laulaa ne hyvin.

Venäjältä Tallinnaan paennut musiikkikriitikko Artemi Troitski sanoo Olen venäläisen olevan 40 vuoteen paras patrioottinen kappale Venäjällä.

Kappaleeseen tehdyn videon lopussa on monimerkityksellinen vitsi. Tosin sota-aikana vitsiä voi tulkita monella tavalla. Videolla Shamaani kävelee stereotyyppisesti kauniilla viljapellolla ja taivaanranta on tumma myrskypilvistä. Viljapellolta video siirtyy moskovalaiselle klubille, jossa Shamaani kauniisti meikattuna laulaa nuorten fanien jumaloidessa idoliaan. Laulun loputtua video siirtyy Hollywoodin ja tiellä ajavaan autoon, jossa afroamerikkalainen pariskunta heiluu intensiivisesti musiikin tahdissa. Seuraavaksi video siirtyy kaukana avaruudessa liikkuvaan avaruusalukseen jossa sivilisaation ulkopuoliset oliot laittavat Olen venäläisen soimaan ja tanssivat aggressiivisesti sen tahdissa.

Shamaanin ensimmäiset omat Moskovan-konsertit olivat 6000 henkeä vetävässä muodikkaassa Crocus City Hallissa maaliskuun 9. ja 13. päivänä.

Niitä ennen Shamaani oli muokannut hieman ulkonäköään.

Tämä ilmeni jo ”erikoisoperaation” vuosipäivää ennakoineessa tapahtumassa Lužniki-stadionilla. Entisen blondatun rastatukan sijaan Shamaanilla oli lyhyt kampaus. Aikaisemmin hän esiintyi kokomustassa, nyt hänellä oli päällään armeijan vihreää ja musta t-paita tekstillä: Olen venäläinen.

Merkittävin ero aikaisempaan oli yksityiskohta historiasta – hänen käsivarteensa oli ilmestynyt Venäjän lippu. Nyky-Venäjää ei Venäjällä saa verrata Saksan 1930-lukuun, mutta Shamaanin uusittu ulkoasu vei ajatukset tahtomatta fasistiseen valtioon. Muu tulkinta on mahdoton.

Shamaanin Moskovan-konserttien liput myytiin nopeasti loppuun, mutta ehdin saada omani.

Menin konserttiin, sillä halusin nähdä, millainen on nationalistinen kulttuuritapahtuma– tai sanoisinko fasistinen kulttuuritapahtuma.

Jos laulaja kantaa hihassaan maan lippua, maan joka hyökkää toiseen maahan, niin voiko asiaa muuten ilmaista?

Mietin minkälaiseen hurmoshenkiseen tilaisuuteen päätyisin. Otin aurinkolasit mukaan ja pukeuduin vaimoni Nirvana-paitaan varmuuden vuoksi. En halunnut erottautua nuorison joukoista. Opettelin Olen venäläisen sanat.

Nahkatakki, Venäjän lippu ja uusi, lyhyt hiustyyli Moskovan-konsertissa.

Tulin täyteen Crocus City Halliin ja olin ihmeissäni.

Paikalla ei ollutkaan nuorisoa. Yleisön keski-ikä oli yli 40.

Jätin villapaidan Nirvana-paidan päälle enkä laittanut aurinkolaseja päähän. En halunnut erottautua keski-ikäisten vanhusten joukossa.

Olin valmistellut kysymyksiä nuorille, mutta heitä ei kerta kaikkiaan ollut. Menin kahvilaan, ostin 50 grammaa vodkaa ja kysyin vieressä seisoneella 40-vuotiaalta naiselta, miksi hän oli tullut konserttiin.

”Halusin saada vapaata kahdesta lapsestani”, hän vastasi.

Olin helpottunut. En tullutkaan fasistiseen konserttiin. Shamaani on osunut tuotannollaan yli 40-vuotiaiden, televisiota katsovien ja menneisyydessä elävien sotaa kannattavien ihmisten sydämiin. Hänessä ilmenee Venäjän kulttuurikentän uusjako.

Monet bändit ovat paenneet maasta. Toiset ovat hiljentyneet.

Nyky-Venäjä on tyhjä kuin kuun pinta. Tähän tyhjyyteen osuu patrioottinen rallatus.

Konsertti ei jättänyt minuun minkäänlaista jälkeä. Kyllä, Shamaani esiintyi nahkatakissa ja Venäjän lippu käsivarressa. Mutta hurmosta konsertissa ei ollut.

Yli 40 vuotiaat ihmiset olivat tulleet katsomaan tuttua kaunista poikaa televisiosta. Ja laulamaan karaokea.

Säälin Jaroslav Dronovia. Jos ei olisi sotaa, hän ei olisi parrasvaloissa. Mutta nyt hän flirttaillee valtiovallalle, ja valtiovalta vastaa flirttiin.

Tarvitaan vahvaa hengen lujuutta ettei tällaisessa tilanteessa myy sieluaan. Harvat kestävät.

Poistuin konsertista ensimmäisenä. Hymyillen. Shamaani on menneisyyden tuote. Kopio. Venäjällä on vielä toivoa.

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa Helsingin Sanomiin kirjoittavat nyt Pietarista paennut Mihail, moskovalainen Jan ja Venäjän Karjalassa töitä tekevä Ivan. Heidän oikeita nimiään ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille uhka, joka voi johtaa Venäjällä pidätykseen tai vankeuteen. Jutut kootaan ja tiedonhankintaa tehdään myös HS:n toimituksessa. Tuotanto ja editointi: Tuija Pallaste / HS