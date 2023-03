Uusintavaaleja pidetään epätodennäköisinä mutta pääministeri saattaa vaihtua.

Ranskan hallitus äänestää maanantai-iltana pääministeri Elisabeth Bornen hallituksen luottamuksesta, kun oppositio yrittää kaataa hallituksen lisäksi epäsuosittua eläkeuudistusta. Presidentti Emmanuel Macron aikoo nostaa kansalaisten eläkeikää 62 vuodesta 64 vuoteen ilman parlamentin äänestystä, mihin perustuslaki antaa mahdollisuuden.

Mielenosoitukset ovat raivonneet ympäri Ranskaa jo viiden päivän ajan kansalaisten protestoidessa eläkeiän korotusta vastaan. Ammattiyhdistysliike on käärmeissään ja muun muassa öljynjalostamot ja Pariisin jätehuolto ovat lakossa.

Epäluottamuslauseista on tehty kaksi esitystä, joista parlamentti pääsee äänestämään. Toisen aloitteen on tehnyt pieni keskustalainen UDI-puolue, toisen Marine Le Penin laitaoikeistolainen Kansallinen liittouma. Ennakkotietojen mukaan äänestyksen on määrä alkaa kello 17 Suomen aikaa.

”Hallituksen kaataminen on ainut keino estää sosiaalinen ja poliittinen kriisi”, UDI-puolueen johtaja Charles de Courson sanoi uutistoimisto AFP:lle. ”Jos jatkamme tällaista päätöksentekoa, ei kukaan kontrolloi enää yhtään mitään ja juuri sitä ovat kaikki ay-johtajatkin sanoneet.”

Ranskalaisessa järjestelmässä pääministeri on presidentin renki, joten äänestyksessä on kyse luottamuksesta Macroniin.

Sunnuntaina julkaistun Ifop-barometrin mukaan viime kesänä toiselle kaudelle valitun presidentin kannatus on nyt alle 30 prosenttia. Näin alhaalla Macronin kannatus oli edellisen kerran vuonna 2019, niin sanottujen keltaliivien protestien aikaan.

Uutistoimisto AFP:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Ranskan ajautuminen eläkeriidan vuoksi ennenaikaisiin vaaleihin on kuitenkin epätodennäköistä.

Macronin Renaissance-puolueen äänet eivät riitä kaatamaan opposition epäluottamuslauseita, mutta oikeistolainen Republikaanipuolue on luvannut tukeaan. Tosin sen rivit olivat rakoilemassa äänestyksen alla. Pääministeri Borne voi tarkkailijoiden mukaan joka tapauksessa joutua jättämään tehtävänsä, vaikka hallitus pystyssä pysyisikin.

Ranskan presidentit ovat yrittäneet eläkeiän nostoa presidentti Jacques Chiracin toiselta kaudelta 2002–2007 lähtien, ilman menestystä.