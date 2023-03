Presidenttien tapaaminen Moskovassa alkoi keskinäisillä kehuilla.

Kiinan presidentti Xi Jinping aloitti maanantaina kolmipäiväisen vierailunsa Moskovassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi tapaamisen aluksi olevansa valmis keskustelemaan Kiinan Ukrainaa koskevasta rauhanaloitteesta, kertoo uutistoimisto AFP.

Kiina julkisti helmikuussa linjapaperin, jossa se hahmotteli näkemystään Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Paperi toisti Putinin ennen hyökkäystä toisteleman iskulauseen, jonka mukaan ”yhden maan turvallisuutta ei saa edistää toisen maan kustannuksella”. Tällä Putin viittasi sotilasliitto laajenemiseen.

Samalla Kiina korosti, että kansainväliset pakotteet ”luovat vain uusia ongelmia”. Toisaalta Kiinan linjauksen mukaan kaikkien maiden ”suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta” tulee kunnioittaa. Venäjän hyökkäystä Kiina ei kuitenkaan ole tuominnut vaan on vakuuttanut ”rajatonta ystävyyttä”.

Presidenttien tapaaminen alkoi maanantaina tämän rajattoman ystävyyden hengessä. Xi kertoi Putinille uutistoimisto Reutersin mukaan olevansa vakuuttunut, että Putin nauttii Venäjän kansan luottamusta ensi vuoden presidentinvaalien alla. Xi nimitti Putinia ”rakkaaksi ystäväkseen”.

”Meillä on runsaasti yhteisiä tehtäviä ja päämääriä”, Putin puolestaan sanoi vieraalleen. ”Kiina on tehnyt muutaman viime vuoden aikana valtavan harppauksen eteenpäin ja tämä on herättänyt koko maailmassa sekä mielenkiintoa että valitettavasti myös kateutta.”

Kyseessä on Kiinan presidentin ensimmäinen vierailu Venäjälle sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan runsas vuosi sitten.