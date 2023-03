Viihdetähden vaientamisesta epäillyn ex-presidentin kannattajat ja vastustajat odottavat syyttäjän siirtoa.

New Yorkin poliisi pystytti mellakka-aitoja syyttäjänviraston edustalle maanantaina Manhattanilla.

Yhdysvallat valmistautui maanantaina niin kaduilla kuin politiikan kabineteissakin ex-presidentti Donald Trumpin mahdolliseen pidätykseen ja joutumiseen jälleen kerran syytetyn penkille. Trump on ainut Yhdysvaltain presidentti, jota on syytetty kahdesti senaatissa virkarikoksesta. Häneen on vuosien varrella kohdistettu lisäksi useita rikostutkintoja.

Tällä kertaa kyseessä ovat epäillyt vaientamisrahat, joita Trump olisi maksanut aikuisviihdetähti Stephanie Gregory Cliffordille vuoden 2016 vaalikampanjan aikana. Clifford tunnetaan paremmin taitelijanimellään Stormy Daniels.

Danielsin mukaan hän ja Trump ovat harrastaneet seksiä Trumpin ollessa naimisissa nykyisen vaimonsa Melania Trumpin kanssa. Manhattanin piirisyyttäjän, demokraatti Alvin Braggin mukaan Trump olisi rikkonut Yhdysvaltain vaalirahoituslakia pyrkiessään vaikuttamaan presidentinvaalin tulokseen hyssyttelyrahoilla.

Trump kertoi lauantaina sosiaalisessa mediassa, että hänet pidätetään tiistaina ”vanhan ja kumotun sadun vuoksi”.

Donald Trump tervehti kannattajiaan saapuessaan seuraamaan painiottelua Tulsassa Oklahomassa lauantaina.

Ex-presidentti pyysi kannattajiaan protestoimaan puolestaan.

Mahdollinen pidätys nostatti laajoja vastalauseita republikaanien riveistä. Trumpin kannattajien lisäksi hänen vastustajansa ja kilpailijansa puolueen riveissä pitävät syytteitä poliittisesti motivoituneina.

Trump ilmoitti jo viime marraskuussa pyrkivänsä republikaanien ehdokkaaksi ensi vuoden presidentinvaaleissa. Ehdokkuudesta kilpailevien republikaanien mukaan syyttäjä Bragg pelaa aikeineen Trumpin pussiin nostamalla tämän kannatusta ”noitajahdilla”, kuten Trumpin oma termi kaikista syytteistä kuuluu.

”Heikoin oikeusjuttu ikinä”, edustajainhuoneen republikaanipuhemies Kevin McCarthy kommentoi sunnuntaina uutiskanava CNN:n mukaan.

Verkkolehti Politicon haastattelemien nimettömien viranomaislähteiden mukaan syyttäjänvirasto valmistautui pidättämään Trumpin paikallista aikaa joko maanantai-iltana tai keskiviikkona. Miksi pidätystä ei tehtäisi juuri Trumpin etukäteen ilmoittamana ajankohtana eli tiistaina, sitä lähteet eivät kertoneet.

”Pohdimme parhaillaan, miten Trump otetaan kiinni”, nimetön lähde kertoi Politicolle. Keskusteluissa ovat lähteiden mukaan mukana New Yorkin poliisi ja liittovaltion salainen palvelu sekä oikeuden että Manhattanin syyttäjänviraston virkamiehet.

Syyttäjänvirasto aikoo lähteiden mukaan tiedustella Trumpilta, antautuuko tämä vapaaehtoisesti, kunhan syytekirjelmä on toimitettu tuomarille. Jos ex-presidentti ei antaudu, hänestä annetaan pidätysmääräys. Trump otetaan kiinni ja hänestä otetaan pidätyskuvat ja sormenjäljet. Käsirautojen käytöstä ei ole lähteiden mukaan päätetty.

Trumpin kannattajat kokoontuivat maanantaina Mar-a-Lagon huvilan tuntumaan Palm Beachissa Floridassa.

Trump majailee Mar-a-Lagon huvilallaan Floridassa, jossa hänen kannattajansa osoittivat mieltä ex-presidentin puolesta maanantaina. New Yorkin poliisi puolestaan pystytti mellakka-aitoja Manhattanin oikeustalon ympärille. Mielenosoittajia paikalla ei näkynyt, sen sijaan katu täyttyi televisioyhtiöiden lähetysautoista.

Ainakin äärioikeistoon yhteyksiä pitävä The New York Young Republican Club aikoi kuitenkin järjestää oikeustalolla mielenosoituksen kuudelta illalla eli yhdeltä yöllä Suomen aikaa.

”Haluamme olla varmoja, että äänemme kuullaan”, klubin presidentti Gavin Wax kertoi Politicolle. Waxin mukaan luvassa on ”tekaistu poliittinen syyte entistä presidenttiä vastaan”.

Donald Trumpin kannattajat osoittivat mieltään maanantaina Trump Towerin luona New Yorkissa.

Trumpin entisen lakimiehen Michael Cohenin on määrä todistaa valamiehistön edessä Manhattanilla maanantain aikana rahojen siirrosta Stormy Danielsille. Cohenin sanotaan toimittaneen vaiennusrahat Stormy Danielsille.

Cohen joutuu tiettävästi todistajanaitioon vastoin tahtoaan oman ex-avustajansa Robert Costellon kutsumana.

Trumpin väitetään yllyttäneen kannattajansa Yhdysvaltain kongressitalon valtaukseen tammikuun 6. päivänä 2021.