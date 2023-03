Eläkeuudistusta vastustavat mielenosoittajat kertoivat näkemyksistään maanantaina Pariisissa.

Pariisi

Place Vaubanin aukiolle kävelymatkan päähän Ranskan parlamentista oli kerääntynyt maanantaina iltapäivällä reilut viisikymmentä mielenosoittajaa, jotka vastustavat hallituksen viime torstaina parlamentissa läpirunnomaa eläkeuudistusta vastaan.

He odottivat Ranskan aikaa iltapäiväneljältä alkanutta parlamentin istuntoa, jossa käsiteltäisiin parlamentin eläkeuudistukseen kohdistuvia epäluottamuslauseita. Tunnelma oli vielä silloin rauhallinen. Stereoista soi California Dreamin’, olutpullot sihisivät auki ja mielenosoittajat keskustelivat rennosti keskenään poliisien vartioidessa aluetta.

”Jos hallitus ei kaadu epäluottamuslauseisiin, ihmiset tulevat olemaan yhtä vihaisia ellei vihaisempia kuin viime torstaina. On olemassa riski, että tästä tulee kaoottista. Hallituksen käyttämät metodit ovat niin brutaaleja, että niille joko alistuu tai vihastuu. Nyt ihmiset tuntevat itsensä jo valmiiksi nöyryytetyiksi ja ohitetuiksi”, sanoo Sylvie, 64.

Kukaan haastatelluista mielenosoittajista ei halunnut kertoa koko nimeään. Maanantai-iltana hallitus selvisi luottamusäänestyksestä.

Lue lisää: Ranskan hallitus selvisi täpärästi luottamus­äänestyksestä eläkeiän nostosta, uudet mellakat alkoivat

Entisen julkisen sairaalan sairaanhoitajan ja nykyisen eläkeläisen mukaan eläkeuudistuksen häviäjiä ovat erityisesti naiset, sillä heidän uransa ovat lyhyempiä ja he tekevät enemmän osa-aikaista työtä perheen perustettuaan. Mutta lakkoilussa ja mielenosoituksissa ei ole hänen mukaansa kyse vain kansalaisten tyytymättömyydestä eläkeuudistusta kohtaan vaan yleisesti Ranskan politiikasta, joka ei miellytä suurta osa ranskalaisista.

”Meillä on ylenkatsova presidentti, joka kuvittelee olevansa kuningas, ja kymmenen miljoonaa ihmistä, joilla ei ole rahaa ruokaan. Kauniiden puheiden ja oikeiden tekojen välillä on iso kuilu. Meidän on ajateltava tarkemmin esimerkiksi hoitoalan työntekijöitä ja heidän tulevaisuuttaan", Sylvie sanoo.

Vieressä nyökyttää 62-vuotias Isabelle, entinen yläasteen opettaja, joka pääsi eläkkeelle jo 50-vuotiaana. Sellainen oli Ranskassa mahdollista vielä joitakin vuosia sitten, jos naisella oli kolme lasta tai enemmän. Presidentti Nicolas Sarkozyn hallitus sittemmin poisti tämän mahdollisuuden.

”On aivan hullua, että ihmisten pitäisi työskennellä aina vaan enemmän. Olen nyt eläkkeellä ollut aivan yhtä aktiivinen ja innokas kuin työssä käyvänäkin. Olen sitoutunut järjestöihin, joissa esimerkiksi autan ulkomaalaisia luku- ja kirjoitustaidon parantamisessa”, Isabelle kertoi.

Jos ihmisillä olisi mitä syödä ja missä nukkua, ei kukaan jäisi sängyn pohjalle tekemään mitään, Isabelle uskoo. Hänen mukaansa ihminen tykkää lähtökohtaisesti työskennellä ja työtönkin voi osallistua yhteiskuntaan.

”Pahinta on tuntea itsensä ulkopuoliseksi yhteiskunnassa, joka ajattelee vain tuottoa. Meidän resurssimme ovat rajallisia, eikä tämä hallitus ota sitä huomioon”, Isabelle sanoo.

Isabelle (vas.), Virginie ja Sylvie (oik.) vastustivat eläkeuudistusta.

Seuraan liittynyt Virginie, 43, työskentelee Ranskan rautatieverkostossa ja hoitaa logistiikkaa ja junankuljettajien aikatauluja.

”Ranskan politiikka on jo pitkään holhonnut ja halveksinut kansaa. Sille on tultava loppu. Päättäjien on kuunneltava meitä”, hän sanoo.

Paikalle on saapunut myös huomattavan paljon nuoria. Yksi heistä, 29-vuotias infograafikko Valentin, oli vielä iltapäivällä toiveikas parlamentin äänestyksen suhteen.

”Haluan ja toivon, että hallitus kaatuu. Mutta jos uudistus menee läpi, ihmiset eivät todellakaan rauhoitu. Vastustan reformia, sillä vaikka siinä puhutaan pääsystä eläkkeelle 64-vuotiaana, todellisuudessa se venyy monella 67 vuoteen. Olen vielä nuori. Jos en vastusta uudistusta nyt, kuinka voisin vastustaa tulevia eläkeuudistuksia, joita tulen vielä varmasti elämäni aikana kohtaamaan”, Valentin sanoo.

Valentinin mukaan ranskalaisten nuorten raivo hallitusta kohtaan kasvaa. Samaa mieltä on Sylvie, joka ei voi ymmärtää, miten köyhän opiskelijan tulisi pärjätä 600 eurolla kuukaudessa.

”Nuoret ovat yleisesti epävakaassa ja heikossa taloudellisessa tilanteessa, emmekä me jaksa enää. Tulemme taistelemaan inflaatiota vastaan sekä sukupuolten tasa-arvon ja palkkojen korotusten puolesta”, Valentin sanoo.

Väkeä kerääntyi runsaasti Place Vaubanille ennen parlamentin epäluottamusäänestystä.

Nupes-vasemmistoliittoumaa kannattava oikeustieteen opiskelija Suline, 22, oli varma, että lakkoilu tulee saamaan radikaalimpia muotoja parlamentin äänestyksen jälkeen.

”Ranskalaiset ovat osoittaneet mieltä aika rauhallisesti jo useita viikkoja, mutta kun pääministeri Elisabeth Borne viime torstaina runnoi läpi reformin voimalla, ihmiset järkyttyivät. Sillä on seurauksia. Mielenosoittajien aggressiivisuus johtuu hallituksen institutionaalisesta väkivallasta, jonka avulla he tyrkyttävät meille väkisin uudistusta, jota kukaan ei halua”, Suline sanoo.

Suline ja hänen ystävänsä, kirjallisuudenopiskelija Divine, 24, olivat molemmat osoittamassa mieltään sekä oman tulevaisuutensa vuoksi että solidaarisuudesta muita sukupolvia kohtaan.

”Uudistus kurittaa eniten esimerkiksi roskakuskeja, joiden lakkoilun seuraukset eli roskien kasautumisen olemme nähneet katukuvassa Pariisissa. Ihmiset ovat jo nyt uupuneita, eikä ole normaalia, että heitä vaaditaan tekemään vielä lisää töitä. Rahoittaa voi muutenkin, esimerkiksi verottamalla yritysten huomattavia voittoja tai maksamalla naisille ja miehille samaa palkkaa”, Suline sanoo.