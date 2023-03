Trumpin mahdolliseen rikos­syytteeseen varaudutaan jo – tästä on kyse

Vielä ei ole tarkalleen tiedossa, mistä Donald Trumpia tullaan mahdollisesti syyttämään. Vaaleihin valmistautuva Trump on itsekin ottanut osaa jo alkaneeseen mediasirkukseen.

Yhdysvalloissa varaudutaan jo siihen, että Donald Trumpia vastaan nostetaan rikossyyte lähipäivinä. Tapahtuessaan hetki olisi historiallinen.

Tähän artikkeliin on kerätty vastauksia tapaukseen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä.

Minkälainen rikossyyte Trumpia vastaan mahdollisesti nostetaan?

Aikuisviihdetähti Stephanie Gregory Clifford, taiteilijanimeltään Stormy Daniels, otti vuonna 2016 yhteyttä mediataloihin myydäkseen tarinaansa suhteestaan Donald Trumpiin. Cliffordin mukaan hänellä oli ollut Trumpin kanssa suhde vuonna 2006.

Trumpin tiimi otti asian hoitaakseen, ja Cliffordille maksettiin 130 000 dollaria, jotta hän pysyisi hiljaa.

Hyssyttelyrahojen maksaminen ei ole itsessään rikos. Rikoksen asiasta voi tehdä se, että maksu oli merkitty Trumpin yrityksen kirjanpitoon oikeudellisena kuluna, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo.

The New York Times -lehden mukaan kirjanpitorikos voi olla lievä tai vakava rikos riippuen siitä, onko tarkoituksena ollut myös tehdä, auttaa tai pimittää toinen rikos.

Toisena rikoksena voidaan mahdollisesti pitää vaalitukiin liittyvän lain rikkomista. Piirisyyttäjän tarkemmat suunnitelmat ovat kuitenkin vielä hämärän peitossa, The New York Times kirjoittaa.

Lehtitietojen mukaan tuomio tämän kaltaisista rikoksista voisi olla enimmillään neljä vuotta vankeutta.

Mitään syytettä ei ole siis vielä nostettu, ja tapausta ei pidetä mitenkään läpihuutojuttuna. Vastaavasta syytteestä on vähän ennakkotapauksia. Aikaisemmat tapaukset, joissa poliitikkoja on syytetty kampanjarahojen ja yksityisten kulujen sekoittumisesta, eivät ole useinkaan johtaneet mihinkään. Lainopilliset asiantuntijat ovat myös arvioineet, että jos syyte nostetaan ja tuomio tulee, todennäköisempää on sakkorangaistus kuin vankilatuomio, BBC kertoo.

Mitä tapahtuu, jos syyte nostetaan?

Yhdysvaltalaislehti Politicon mukaan viranomaiset tapasivat New Yorkin poliisin päämajalla maanantaina suunnitellakseen, miten edetään, jos Trumpia kohtaan nostetaan syyte.

Paikalla olivat New Yorkin poliisin ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelun edustajia sekä oikeuden ja Manhattanin piirisyyttäjän viraston virkamiehiä.

Syytteestä päättävän valamiehistön odotetaan kokoontuvan uudelleen keskiviikkona.

Politicon haastatteleman nimettömän lähteen mukaan piirisyyttäjän virasto keskustelee Trumpin asianajajien kanssa hänen luovuttamisestaan, jos Trumpia kohtaan päätetään nostaa syyte.

Asioiden sujuessa mutkitta Trumpin odotetaan saapuvan kotoaan Mar-a-Lagosta Floridasta oikeustalolle New Yorkin Manhattanille. Trumpista otetaan sormenjäljet ja tunnistuskuva.

Jos Trump päättää olla antautumatta, hänestä annetaan pidätysmääräys, Politico-lehti kertoo.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis kertoi maanantaina toimittajille, että hän ei aio sekaantua Trumpin mahdolliseen luovutukseen, jos Manhattanin piirisyyttäjä päättää nostaa syytteen entistä presidenttiä vastaan.

DeSantis piti koko tapausta poliittisesti motivoituneena.

Floridan lain mukaan kuvernööri voi puuttua luovutuspyyntöön, jos se on kiistanalainen, Politicon artikkelissa todetaan.

Trumpin asianajajat ovat kertoneet medialle, että presidentti luultavasti saapuu vapaaehtoisesti paikalle, jos häntä kohtaan nostetaan syyte.

Mikä tekee tilanteesta erityisen?

Trumpia on jo kahdesti syytetty senaatissa virkarikoksista. Lisäksi häneen on vuosien varrella kohdistettu useita rikostutkintoja.

Jos Trumpia kohtaan nostetaan syyte, hänestä tulee ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka joutuu oikeuteen vastaamaan rikossyytteestä.

Trump on jo aloittanut kampanjoinnin ensi vuoden presidentinvaaleihin.

Hän on itsekin osallistunut rakentamaan mahdollisesta rikossyytteestään mediasirkusta. Lauantaina Trump kertoi Truth Social -nimisellä sosiaalisen median kanavalla, että hän uskoo tulevansa pidätetyksi tiistaina rikoksista epäiltynä.

Hän myös pyysi kannattajiaan protestoimaan puolestaan.

Trumpin Mar-a-Lagon kodin lähellä Floridassa hänen kannattajansa ovat jo osoittaneet mieltään.

Maanantaina Manhattanin oikeustalon, piirisyyttäjän viraston sekä 5. Avenuen Trump Towerin eteen pystytettiin mellakka-aitoja mahdollisia mielenosoituksia varten.

New Yorkissa suuria mielenosoituksia ei kuitenkaan vielä olla nähty.

Yhdysvaltalaisilla on vielä tuoreessa muistissa tammikuun 6. päivän tapahtumat vuonna 2021, jolloin mielenosoittajat valtasivat Yhdysvaltain kongressitalon.

Yhdysvaltain edustajainhuone asetti Trumpin virkarikossyytteeseen mielenosoittajien yllyttämisestä silloin. Senaatti vapautti Trumpin syytteistä.

Mitä tästä seuraa?

Jos rikossyyte nostetaan, alkaa pitkä prosessi, joka voi kestää useamman kuukauden, uutistoimisto AFP kertoo.

Syyte tai rikostuomiokaan ei kuitenkaan estä Trumpia jatkamasta hänen presidentinvaalikampanjaansa.

Trump on myös antanut kuvan, että hän aikoo jatkaa tapahtui mitä tapahtui.

Tapauksen kuitenkin pelätään jakavan Yhdysvaltoja entistä enemmän kahtia.

Konservatiivit kokevat asian poliittisena ajojahtina, kun taas liberaaleille kyse on siitä, että lainrikkojat pitää asettaa vastuuseen olivatpa he kuinka vaikutusvaltaisia tahansa.