Poliisi hälytys­tilassa New Yorkissa ja Washingtonissa Trumpin pidätyksen varalta

Verkkouhkailut lisääntyneet, kaduilla mielenosoittajia toistaiseksi vähän.

Donald Trumpin kannattajat osoittivat mieltään Manhattanin oikeustalon edessä New Yorkissa tiistaina.

New Yorkin poliisi oli tiistaina täydessä hälytystilassa, kun Yhdysvallat odotti entisen presidentin Donald Trumpin mahdollista pidätystä.

Manhattanin alueoikeus kuulee parhaillaan todistajalausuntoja jutussa, jossa syyttäjä epäilee Trumpin maksaneen 130 000 dollarin vaiennusrahat viihdetähti Stephanie Cliffordille alias Stormy Danielsille vuonna 2016 ja rikkoneen näin Yhdysvaltain vaalirahoituslakia.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n ja uutiskanava CBS:n mukaan New Yorkin poliisi on määrännyt kaikki työntekijänsä valmiustilaan mahdollisten mellakoiden vuoksi. Myös normaalisti siviiliasussa työskentelevät rikostutkijat on määrätty käyttämään poliisin univormua. Poliisi pystytti maanantaina ja tiistaina mellakka-aitoja Manhattanin alueoikeuden ja Trump Towerin läheisyydessä.

CBS:n nimettömän kongressilähteen mukaan Capitol-kukkulan turvallisuudesta vastaava Capitol Police valmistautui tiistaina julistamaan kongressirakennuksen ympärille poikkeustilan.

Trump kertoi lauantaina sosiaalisessa mediassa, että hänet aiotaan pidättää tiistaina. Syyttäjänviraston lähteet kertoivat maanantaina, ettei pidätystä tehdä ainakaan tiistaina. Jos Trump pidätetään, on kyseessä ensimmäinen kerta Yhdysvaltain historiassa, kun entinen presidentti joutuu oikeuteen vastaamaan rikossyytteeseen.

Trump yllytti kannattajiaan lauantaina protestoimaan mahdollista pidätystään. Ex-presidentin katsotaan yllyttäneen kannattajiaan aiemmin tammikuun 6. päivänä 2021, kun mielenosoittajajoukko tunkeutui kongressirakennukseen estääkseen Trumpin seuraajan Joe Bidenin nimittämisen presidentiksi.

Yhdysvaltain tiedotusvälineiden mukaan poliisi ja syyttäjänvirasto suunnittelevat turvatoimia yhdessä salaisen palvelun kanssa. Palvelun tehtäviin kuuluu entisen presidentin turvallisuudesta vastaaminen.

Viranomaisten mukaan verkkouhkaukset viranomaisia ja erityisesti Manhattanin piirisyyttäjää Alvin Braggia vastaan ovat lisääntyneet, mutta kaduilla mielenosoittajia on nähty toistaiseksi vähän. Manhattanin oikeustalon luona oli tiistaina viitisenkymmentä mielenosoittajaa ja muutama protestoija osoitti mieltään myös Trump Towerin luona. New Yorkissa mieltään osoittivat myös Trumpin vastustajat.

Sanomalehti Los Angeles Times kertoi Trumpin kannattajien osoittaneen mieltään myös liittovaltion tornitalon luona Los Angelesissa. Mielenosoittajia on kokoontunut myös Trumpin Mar-a-Lagon huvilan läheisyyteen Floridassa.

Trump ilmoitti viime vuoden lopulla tavoittelevansa republikaanipuolueen presidenttiehdokkuutta ensi vuoden presidentinvaaleissa.