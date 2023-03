Irvo Otieno, 28, oli haettu kotoaan vain kolme päivää aiemmin.

Käsi- ja jalkaraudoin kahlittu mies kuoli mielisairaalassa Yhdysvaltain Virginiassa, kun poliisit ja henkilökunta painoivat hänet joukolla lattiaan. Asiasta uutisoivat sanomalehdet The New York Times ja The Washington Post, jotka myös julkaisivat valvontakameran tallenteen tilanteesta.

Irvo Otienon, 28, taltuttamiseen 6. maaliskuuta osallistui tavalla tai toisella samanaikaisesti jopa kymmenen ihmistä.

Sairaalaan juuri tuotu Otieno istutettiin ensin tuolille, mutta kun hän näytti pyrkivän liikkumaan, hänet painettiin lattiaan ja virkavalta kävi hänen päälleen. Hän oli puristuksissa 11 minuuttia, kunnes kuoli.

Dinwiddien piirikunnan yleinen syyttäjä nosti syytteet taposta seitsemää poliisia ja kolmea mielisairaalan työntekijää vastaan. Suuri valamiehistö vahvisti syytteet tiistaina.

Syyttäjä Ann Cabell Baskervill sanoi The Washington Postin mukaan, että Otienon hyökkäämisestä syytettyjä vastaan ei ollut todisteita, ”eikä hän ainakaan ansainnut tukehtumiskuolemaa”.

Syytettyjen puolustus yritti estää valvontakameran tallenteen julkaisemisen perustellen kantaansa sillä, että julkinen mielipide voi vaikuttaa lautamiehistön jäseniin.

Mustiin kohdistuva poliisin kohtuuton voimankäyttö on noussut toistuvasti otsikoihin Yhdysvalloissa. Otieno oli musta, niin myös suuri osa hänen tappamisestaan syytetyistä.

Otienon perhe on verrannut hänen kohtaloaan George Floydiin, jonka kuolema poliisien painamana katua vasten Minneapolisissa keväällä 2020 johti valtavaan mielenosoitusaaltoon.

The Washington Post kertoo, että Otieno oli otettu kiinni kotoaan kolme päivää aiemmin, kun hänen naapurinsa oli ilmoittanut murrosta kotiinsa. Otienon äidin mukaan hänen poikansa oli poiminut naapurin pihamaalta aurinkokennoilla toimivia lamppuja ja oli paukuttamassa naapurin ovea, kunnes hän haki tämän kotiin.

Otienon arvioitiin kärsivän mielenterveyden ongelmista, ja hänet vietiin ensin ambulanssilla arvioitavaksi paikalliseen sairaalaan, sieltä piirikunnan vankilaan ja lopulta osavaltion sairaalaan. Poliisien mukaan hän vastusti aggressiivisesti kiinniottoaan. Häntä vastaan oli nostettu syyte kolmesta viranomaisen väkivaltaisesta vastustamisesta sekä vandalismista.