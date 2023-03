Hallituksen poikkeusmenettelyin läpi runnoma eläkeuudistus on suututtanut ranskalaiset. Sisäministerin mukaan maassa on järjestetty yli 1 200 luvatonta mielenosoitusta sitten viime torstain.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin on keskiviikkona määrä vastata suorassa televisiolähetyksessä toimittajien kysymyksiin eläkelakien muutoksista.

Lakimuutokset ovat nostattaneet maassa levottomuuksia. Televisiolähetyksen on määrä alkaa kello 14 Suomen aikaa.

Uutistoimisto AFP kertoo Macronin kanssa neuvotteluissa olleisiin lähteisiin viitaten, että presidentti ei ole ilmoittamassa radikaaleista muutoksia maan nykypolitiikkaan.

Lähteiden mukaan pääministeri Elisabeth Bornea ei olla vaihtamassa, parlamentin alahuonetta eli kansalliskokousta ei olla hajottamassa eikä eläkeuudistuksesta olla järjestämässä kansanäänestystä.

Ranskalaiset ovat raivostuneet eläkeuudistuksesta, jonka hallitus päätti runnoa läpi ilman parlamentin tukea. Ranskan perustuslaki mahdollistaa menettelyn.

Ranskan hallitus selvisi maanantaina kahdesta opposition jättämästä epäluottamuslauseesta.

Tyytymättömyys juontaa juurensa muun muassa eläkeiän nostoon. Uudistuksen myötä ranskalaisten eläkeikä nousee 62 vuodesta 64:een. Lisäksi hallitus päätti pidentää aikaa, jonka ihmisten on oltava työelämässä saadakseen täyden eläkkeen.

Viime torstaista alkaen Ranskassa on järjestetty yli 1 200 luvatonta mielenosoitusta, sisäministeri Gerald Darmanin kertoi AFP:n mukaan. Hänen mukaansa osa protesteista on ollut väkivaltaisia.

Satoja mielenosoittajia on pidätetty ja poliisia on syytelty oikeutettujen protestien tukahduttamisesta. Myös poliiseja on loukkaantunut mellakoissa.

Viimeksi Macron oli yhtä kovassa sisäpoliittisessa paineessa vuosina 2018–2019, kun verojen ja elinkustannusten nousua vastustavat keltaliivit kapinoivat ja aiheuttivat levottomuuksia ympäri Ranskaa.