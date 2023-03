Trump on vaikeuksissa, ja pahin kilpailija DeSantis pyrkii repimään tilanteesta kaiken irti

Kun Yhdysvalloissa valmistaudutaan entisen presidentin vastaisiin syytteisiin, Floridan kuvernööri DeSantis pyrkii luomaan itsestään vaihtoehtoa republikaaneille, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Sirkus on palaamassa kaupunkiin. Yhdysvalloissa odotetaan nyt hermostuksen vallassa ja mellakkapoliisien voimin entisen presidentin Donald Trumpin mahdollista pidätystä pornotähdelle taannoin maksettujen hyssyttelyrahojen ja asiaan mahdollisesti liittyvien rikosten vuoksi.

Entisen republikaanipresidentin pidättämisessä ja siihen liittyvissä monissa suttuisissakin yksityiskohdissa olisi jo juonta kerrakseen. Mutta kuten amerikkalaiseen poliittiseen draamakulttuuriin kuuluu, varsinaisen juonen oheen ja yhteyteen kietoutuu monia sivujuonia.

Sivujuonista ehkä tärkein on se, miten Floridan kuvernööri Ron DeSantis onnistuu tai epäonnistuu hyödyntämään Trumpin ympärillä vellovaa kaaosta. DeSantis on Trumpin tällä hetkellä merkittävin vastustaja republikaanien presidenttitaistossa, vaikkei hän ole vielä virallisesti ehdolla vuoden 2024 vaaleissa.

Kun Trump ilmoitti viime lauantaina, että häntä uhkaa pidättäminen , suuri osa republikaanisen puolueen eliitistä järjesti vankkurit entisen presidentin suojaksi. Heidän mielestään käynnissä on poliittinen ajojahti, jolla pyritään tuhoamaan Trumpin mahdollisuudet päästä presidentiksi.

Tukijoiden riviin ilmaantui jopa Trumpin entinen varapresidentti, trumpilaisten vihan kohteeksi joutunut Mike Pence. Hänellä olisi kaikki syyt olla sekaantumatta asiaan. Pence lausui kuitenkin julkisuuteen, että Trumpia vastaan kyhätään ”poliittisia syytteitä”.

DeSantis oli pari päivää hiiren hiljaa, mikä sai jotkut Trumpin tukijoista syyttämään häntä lähes maanpetokseen verrattavasta toiminnasta, The New York Times -lehti kertoi sunnuntaina.

”On kulunut yli 24 tuntia ja jotkut ihmiset ovat vaiti. Historia tulee tuomitsemaan heidän hiljaisuutensa”, Trumpin kampanjakeskus linjasi Twitterissä.

Maanantaina tuppisuuna olemisen paine kävi sietämättömäksi. DeSantis kertoi tiedotustilaisuudessaan, että Trumpin vastaisia syytteitä puuhaava newyorkilainen syyttäjä, demokraatti Alvin Bragg, käyttää syyttäjänvirastoa poliittisena aseenaan.

Ennen sitä DeSantis päätti kuitenkin tölväistä Trumpia itse asiasta – siitä, että tämän kerrotaan maksaneen vuoden 2016 presidentinvaalien alla 130 000 dollaria pornotähti Stormy Danielsille, jotta tämä pysyisi hiljaa seksisuhteestaan Trumpin kanssa.

”En tiedä, miten pornotähdelle maksetaan hyssyttelyrahaa ja miten varmistetaan tämän vaikeneminen jonkinlaisesta väitetystä suhteesta, sellaisesta en osaa puhua”, DeSantis piruili ja sai kuulijansa nauramaan.

Trumpia saatetaan syyttää kirjanpitoon ja vaalilakeihin liittyvistä rikoksista. Vaikkei kenenkään hiljentäminen rahalla ole tässä yhteydessä rikos, on mahdollista, että vaalien kynnyksellä pornotähdelle toimitettu raha tulkitaan salatuksi kampanjakuluksi, josta Trump hyötyi: pornotähti pysyi hiljaa ja Trumpista tuli presidentti.

Nyt DeSantisin pitäisi pystyä hyötymään siitä vaihtoehdosta, jonka hän voi republikaaniäänestäjille tarjota. DeSantis toteaa torstaina julkaistavassa haastattelussa BBC:n ennakkoon julkaisemien otteiden mukaan, että jos hänet valittaisiin presidentiksi, tarjolla olisi enemmän ”suureen kuvaan keskittymistä” ja ”vähemmän draamaa”.

Vaikka DeSantis pyrkii esiintymään Trumpia perinteisempänä poliitikkona, hän on myös valjastanut käyttöönsä Yhdysvaltoja repivät kulttuurisodat ja pyrkinyt vetoamaan trumpilaiseen maailmankuvaan.

Esimerkiksi koronapandemian aikana hän vastusti vimmatusti maskipakkoja, minkä lisäksi hän on käynyt taistoon liberaalia woke-tiedostavuutta ja löperöksi väitettyä maahanmuuttopolitiikkaa vastaan. Hän pyrkii painamaan samoja kansan syvien tuntojen nappeja kuin Trump.

”Ron on hyvä, hän on aina ollut hyvä tunnistamaan ne asiat, joista media syttyy”, DeSantisin entinen kampanjapäällikkö Brad Herold totesi uutistoimisto Bloombergille.

DeSantisin tempaukset ja tokaisut ovat saaneet paljon näkyvyyttä esimerkiksi konservatiivien suosimalla Fox News -kanavalla, joka on ottanut viime kuukausina selvän etäisyyden Trumpiin.

Ron DeSantis juhli vaimonsa Caseyn ja kolmen lapsensa kanssa voittoaan kuvernöörinvaaleissa Floridan Tampassa viime marraskuussa.

Jos maailma toimisi vielä perinteisellä republikaaniäänestäjien logiikalla, DeSantis päihittäisi Trumpin helposti republikaanien esivaaleissa ensi vuoden alussa.

Trump on hävinnyt jo yhdet presidentinvaalit, hän on joutunut kahdesti valtakunnanoikeuteen ja on jo iäkäs, 76-vuotias.

DeSantis, 44, puolestaan on elämänsä vedossa: hän uusi Floridan kuvernöörin paikkansa viime marraskuussa murskavoitolla demokraattien vastaehdokkaasta.

Huippuyliopistojen Harvardin ja Yalen kasvatilla ja asevoimien lakimiehenä palvelleella DeSantisilla on kiiltokuvamainen perhe, kun Trump tunnetaan bisneselämän puolelta konkursseistaan ja yksityiselämässään elostelevana naisten ahdistelijana.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump vaimonsa Melania Trumpin kanssa uudenvuodenjuhlissa Mar-a-Lagon kartanolla Floridassa 31. jouluukuuta 2022.

Mutta republikaanien perinteinen maailmankuva on ollut tauolla siitä asti, kun Trump ryhtyi toden teolla tavoittelemaan presidentin tehtävää kesällä 2015. Omenapiirakan tuoksuiset perhearvot on ainakin Trumpin kohdalla heitetty menemään.

Äskettäin republikaanien parissa tehdyissä kyselyissä Trump on ollut yleensä ottaen suosituin ehdokas presidentiksi, Real Clear Politics -sivuston mukaan keskimäärin 15 prosenttiyksikön erolla. DeSantis on kuitenkin selvä kakkonen, ja joissakin yksittäisissä kyselyissä jopa päihittänyt Trumpin.

Trump on todennäköisesti maailman ainoita poliitikkoja, joka voi ainakin toivoa pornotähteen liittyvän kohun kasvattavan suosiota. Niin voi käydä, jos kertomus poliittisesta vainosta voimistuu ja muuttuu pitkäaikaiseksi Yhdysvaltain ykköspuheenaiheeksi.

”Olisi huikeaa, mutta ei mahdoton ajatus, että se henkilö, joka kärsii suurimman poliittisen vahingon Trumpin seksiskandaalista ei ole Trump vaan Ron DeSantis”, Bloombergin kolumnisti Joshua Green kirjoittaa.