Ruotsin jengirikollisuuden kasvu näkyy maan suurimman vankilan muurien takana. Vankilanjohtaja Jacques Mwepu kehottaa Suomea oppimaan Ruotsin virheistä.

Kumla

Korkeiden muurien takana istuvat Ruotsin vaarallisimmat vangit.

Jokainen heistä on tuomittu vakavista rikoksista, joista on langetettu yli neljän vuoden tuomio. Väkivaltarikoksia, murhia, huumerikoksia.

Vankila sijaitsee pienessä Kumlan kunnassa lähellä Örebrota runsaan kahden ja puolen tunnin ajomatkan päässä Tukholmasta. Vankila on Ruotsin suurin, ja sitä kutsutaan usein vain nimellä Kumla.

Ruotsin vaarallisin paikka, sanovat monet, mutta Jacques Mwepulle Kumla on työpaikka. Mwepu on toiminut Kumlan vankilan johtajana vuodesta 2020.

Mwepu seisoo nurmikolla vankilansa ulkopuolella, jossa kellertävät betonimuurit tuntuvat jatkuvan loputtomiin. Mwepu on pitkä mies, mutta vankilansa muurien rinnalla hän näyttää pieneltä.

Hän ei tosin kutsu vankeja vaarallisiksi, vaan ihmisiksi, jotka voivat väärissä olosuhteissa synnyttää riskejä.

Ruotsin jengirikollisuus on kärjistynyt Jacques Mwepun johtajavuosien aikana, mikä näkyy myös vankilassa.

Yhteen aitaan on kiinnitetty vankien puutöitä, pieniä mökkejä, joissa ei ole ovia tai seiniä. Omassa aitauksessaan on lasten leikkipaikka ja lohikäärmeveistos, jonka nimestä järjestettiin vankilassa kilpailu.

”Haluamme, että lapset näkevät tänne tullessaan jotain muuta kuin pelkän laitoksen. Vankien lapset saivat ehdottaa nimiä. Voittaja oli Dino. Joku oli ehdottanut myös nimeä Finland. En tiedä, miksi”, Mwepu naurahtaa.

Aitaan on kiinnitetty vankien puutöitä.

Vakavista rikoksista tuomittujen vankien määrä on kasvanut niin, että Kumlakin on käynyt ahtaaksi. Vankipaikkoja on 432, mutta vankeja yli 500. Sellejä on jouduttu panemaan jakoon. Rakenteilla on kaksi uutta rakennusta, joihin voidaan sijoittaa yhteensä yli 120 vankia.

Nuorten vankien määrä on kasvanut. Yhä useammat vangit ovat mukana rikollisjengeissä. Mwepu on kuvaillut vankilassa istuvia jengijohtajia profiililtaan ennemmin yritysjohtajiksi kuin perinteisiksi rikollisiksi. Heillä on verkostoja, paljon rahaa ja elämäntyyli, jonka muuttaminen toisenlaiseksi vie aikaa.

Mwepu arvioi, että yli puolet vangeista kuuluu jonkinlaiseen ”ryhmittymään” – joko vankilan ulkopuoliseen rikollisryhmään tai vankilan sisällä toimivaan ryhmään.

”Monet liittyvät ryhmittymään väkivallan pelossa. He haluavat ystäviä, jotka voivat puolustaa. Mutta samalla, kun liittyy ryhmittymään, moninkertaistaa ongelmat. Ryhmän ongelmista tulee sinun ongelmiasi”, Mwepu sanoo.

Kumlan vankilan alue on valtava, kuin tehdaskompleksi.

Ja jos jengirikollisten väkivalta on kärjistynyt Ruotsissa, väkivallan määrä on lisääntynyt myös vankilan muurien sisällä.

Mutta Mwepulle tämä kaikki on vain arkista työtä. Hän uskoo, että Ruotsi pystyy selättämään jengirikollisuuden, mutta aikaa se tulee viemään. Ehkä vuosikymmeniä.

Siksi hän kehottaa Suomea ottamaan opiksi Ruotsin virheistä.

Mwepun työhuoneen seinällä roikkuu valtava ilmakuva vankilan alueesta.

Mwepu ryhtyy esittelemään: tästä kulkevat vieraat, läpivalaisun kautta. Täältä tuodaan vankilan ruoka ja muut toimitukset, jotka kaikki läpivalaistaan salakuljetuksen estämiseksi. Täällä on ulkotiloja, täällä erityssellit, hän listaa.

Mwepun työhuoneen seinällä on suuri ilmakuva vankilan alueesta.

Kumlan tehtaan funktio on ottaa rikollisia sisään, pitää vangittuna, tarjota mahdollisuuksia työhön ja opiskeluun ja pullauttaa ulos parannuksen tehneitä miehiä.

Tehtävä on vaikea, mutta Mwepu näkee jokaisen rikollisen suhteen toivoa.

”Vangeistamme 70 prosenttia ei palaa rikolliselle polulle. Ja jos katsotaan väkivaltarikollisia, yli 90 prosenttia ei uusi rikoksia.”

Rikollisuus ja etenkin jengirikollisuus ovat Ruotsin suurimpia puheenaiheita. Jengirikollisuuden kitkeminen oli käytännössä kaikkien puolueiden ykkösteemoja viime syksyn vaaleissa.

Viime vuonna Ruotsissa kuoli ampumisissa ennätysmäärä ihmisiä: 62.

Vaaleissa pääministeripuolueeksi nousi maltillinen kokoomus, joka on julistanut panevansa pisteen jengirikollisuudelle. Keinoina ovat muun muassa kovemmat rangaistukset.

Tänä vuonna jengirikollisten välinen väkivalta on paikoin kiihtynyt. Maaliskuun loppuun mennessä ampumisissa on kuollut seitsemän ihmistä.

Mitä mieltä Ruotsin suurimman vankilan johtaja on hallituksen tavoitteista? Ovatko kovat rangaistukset oikea ratkaisu?

Mwepu ei suoraan kommentoi hallituksen esityksiä – onhan hän vain virkamies, joka tekee niin kuin hallitus linjaa.

Mutta jengirikollisuuden ratkaisuksi hän esittää yhden keskeisen ratkaisun: varhaisen puuttumisen.

”Minun maassani on tapana sanoa, että jätä vankiloiden rakentaminen väliin ja keskity koulujen rakentamiseen. Siinä on avain”, hän sanoo.

Mwepu syntyi huhtikuussa 1965 Kongossa.

Hän opiskeli ensin papiksi, mutta vaihtoi juridiikkaan. Ihmisoikeuksien puolesta taistellut Mwepu vastusti maansa diktatuurihallintoa ja joutui presidentti Mobutu Sese Sekon hallinnon vainoamaksi.

Mwepu pakeni Sambiaan ja pääsi pakolaisleirin kautta Ruotsiin vuonna 1990. Tarjolla olisi ollut paikat myös Kanadassa ja Australiassa, mutta Mwepu valitsi humanitaarisena suurvaltana tunnetun Ruotsin.

Mwepu tunsi Ruotsin etenkin pääministeri Olof Palmen ja YK:n pääsihteerinä toimineen Dag Hammarskjöldin ansiosta.

Jokainen Kumlan vanki on todiste myös yhteiskunnan epäonnistumisesta, Mwepu sanoo.

Mwepu opiskeli ylipistossa ranskan opettajaksi, mutta vuonna 1998 hän aloitti uransa Ruotsin vankein­hoito­laitoksella. Kyseessä oli kesä­työ Hällbyn vankilassa, jossa Mwepusta tuli vankilan ensimmäinen musta­ihoinen työn­tekijä.

Alku oli vaikea. Mwepu tiesi, että vankilassa olisi paljon maahan­muuttajia. Siksi vankien reaktiot yllättivät: rasistista huutelua, naurua, pilkkaa.

Mwepu luuli, että maahanmuuttajataustainen vartija olisi pystynyt luomaan yhteenkuuluvuutta vankien ja henkilökunnan välille, mutta vaikutus olikin päinvastainen. Vankilassa maahanmuuttajien kesken oli syntynyt hierarkia, ja alimmalla tasolla olivat afrikkalaiset.

Ruotsi on yhteiskuntana muuttunut paljon vuodesta 1998. Maahanmuuttajien määrä maassa on kasvanut merkittävästi, Mwepu on edennyt urallaan kesätyöläisestä johtajaksi.

Viime vuonna Mwepusta tuli Ruotsissa hyvin tunnettu, kun hän kertoi tarinansa Ruotsin yleisradion Sommarprat-monologissa. Kustantamot alkoivat soitella, tuli kirjatarjouksia ja haastattelupyyntöjä. Mwepun tarinassa onkin hyvin elokuvalliset ainekset.

”Ja kyllä minä kirjoitan parhaillaan kirjaa elämästäni”, hän sanoo.

” ”Jätä vankiloiden rakentaminen väliin ja keskity koulujen rakentamiseen.”

Kumlan vangeista suhteettoman suuri osa on maahanmuuttajia. Mwepun mukaan vangeille opetetaan Kumlassa perustaitoja muun muassa yhteiskunnan ja demokratian toiminnasta.

Vankien tekemää taidetta vankilan käytävällä.

”Mutta tämän opetuksen olisi tietysti pitänyt tapahtua paljon aikaisemmin”, hän sanoo ja korostaa varhaisten toimenpiteiden merkitystä rikollisuuden hoidossa.

Se tarkoittaa panostuksia kouluun, sosiaalitoimeen, asuinalueiden eriytymisen estämiseen.

”Esimerkiksi Suomella on nyt mahdollisuus ammentaa siitä suuresta kokemuspakista, joka Ruotsissa on kertynyt. Katsokaa, mitä syitä on rikollisuuden taustalla, puhukaa asiantuntijoiden kanssa, puhukaa ruotsalaisten kanssa”, hän sanoo.

Ruotsin ja Suomen rikollisuus eroaa esimerkiksi juuri jengirikollisuuden tasossa. Ruotsissa etenkin ampuma-aseilla julkisilla paikoilla tehty väkivalta on lisääntynyt. Suomessa tehdään kuitenkin yhä enemmän henkirikoksia kuin Ruotsissa, mutta Suomessa henkirikokset tapahtuvat useimmiten teräaseilla ja yksityisasunnoissa.

Molemmissa maissa johtavat poliitikot toisaalta yhdistävät puheissaan rikollisuuden ja maahanmuuton mutta samalla haikailevat työperäisen maahanmuuton perään.

Mwepu sanoo, että hänen kaltaiselleen koulutetulle maahanmuuttajalle Ruotsi on ollut hyvä maa. Vaikeampaa on heillä, joilla koulutusta ei ole.

”Miksi Ruotsilla ei ollut näitä ongelmia, kun suomalaiset muuttivat tänne? Tai italialaiset, tai portugalilaiset tai espanjalaiset? Yksi vastaus on töiden saatavuus.”

Mwepun mukaan on tärkeää, että lapset näkevät vanhempiensa käyvän töissä ja osallistuvan yhteiskunnan toimintaan. Vanhempien on myös pantava lapsilleen rajoja. Ruotsin monet jengit pyrkivät rekrytoimaan jo pieniä lapsia mukaan rikolliseen toimintaan.

Mwepu uskoo, että Ruotsin jengiongelmien korjaaminen tulee kestämään 20–30 vuotta. Hän panostaisi yhteiskunnan tukea perheisiin ja lapsiin, ennaltaehkäisevästi.

” ”Suomella on nyt mahdollisuus ammentaa siitä suuresta kokemuspakista, joka Ruotsissa on kertynyt.”

Vankilan alla kulkee pitkiä käytäviä, joita pitkin vangit siirtyvät osastolta toiselle.

Mwepu näkee erään vangin kaltereiden takana odottelemassa pääsyä käytävään.

”Oletko saanut apua”, hän kysyy.

Mwepu ei kaipaa vankeinhoitoon kovempia otteita.

Vanki ottaa nappikuulokkeet korvistaan ja nyökkää. Hän on matkalla sairaanhoitajan vastaanotolle.

Mwepu toivottaa vangille hyvää päivänjatkoa ja jatkaa matkaansa käytävällä. Pian kalteriovi avautuu ja vanki lähtee kävelemään Mwepun perässä, ilman näkyvää valvontaa.

”Me seuraamme vankien jokaista liikettä kameroilla. He saavat liikkua näillä käytävillä itse, mutta jos he kääntyvät ja lähtevät eri suuntaan kuin on sovittu, vartijamme tulee paikalle.”

Mwepu uskoo Ruotsin inhimilliseen vankeinhoitopolitiikkaan. Vankilaan hän ei kaipaa kovempia otteita.

”Ihmisiä on kohdeltava täällä ihmisarvoisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. On oltava pääsy sairaanhoitoon, hyvään ruokaa, mahdollisuus työhön ja opiskeluun.”

Mwepu vertaa vankilapolitiikkaa entiseen kotimaahansa Kongoon, jossa yhdessä pienessä vankilassa saattoi olla tuhat vankia. Mwepu kertoo arvostavansa Ruotsin oikeusvaltiota erittäin korkealle, koska hän on elänyt myös toisenlaisessa yhteiskunnassa.

Ruotsin vankiloista elää maailmalla stereotypioita. Nettimeemeissä verrataan ruotsalaisia sellejä lontoolaisiin kalliisiin yksiöihin, ja lähes järjestään ruotsalaiset sellit näyttävät kodikkaammilta.

Yksi Kumlan selleistä. Tässä kahdeksan neliön sellissä on varusteina sänky, pöytä, televisio ja vessa.

Mwepu sanoo, että elämä ruotsalaisessa vankilassa ei ole helppoa. Vapauden riistäminen on hyvin rankka toimenpide, hän sanoo.

Mwepu sanoo, että vankilan muurien sisällä on samanlainen yhteiskunta kuin ulkopuolellakin. Vain kulmikkaampi.

”Yhteiskunnalla on säännöt. Ja jos niiden mukaan ei elä, vastaa seurauksista.”