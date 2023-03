The New York Timesin ja Guardianin lähteiden mukaan Trump haluaa hyödyntää ”marttyyriasemaansa” ensi vuoden presidentinvaaleissa.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin pidätystä vaadittiin New Yorkin kaduilla keskiviikkona.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin kerrotaan toivovan, että jos hänet pidätetään, häntä talutetaan käsiraudoissa toimittajien ja yleisön edessä. Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin (NYT) ja brittilehti The Guardianin mukaan Trump oli esittänyt toiveensa spektaakkelimaisesta pidätyksestä lähipiirilleen.

Yhdysvalloissa on odotettu jo päiviä Trumpin pidätystä hyssyttelyrahojen maksamisesta aikuisviihdetähti Stephanie Gregory Cliffordille eli Stormy Danielsille.

New Yorkin poliisi on asetettu täyteen valmiustilaan, ja tiistaina pääkaupungissa Washingtonissa valmistauduttiin poikkeustilan asettamiseen kongressirakennuksen ympärille.

Lähteiden mukaan entinen presidentti pelkää näyttävänsä ”heikolta” ja ”luuserilta” jos häntä varten tehdään pidätyksessä erityisjärjestelyjä. On mahdollista, että Yhdysvaltain salainen palvelu hoitaisi pidätyksen poliisivoimien kanssa julkisuuden ulkopuolella.

Toisaalta on arvioitu, että Trump haluaa mahdollisesta pidätyksestään näyttävän, jotta hän voi hyödyntää epäreiluna vainoamisena pitämäänsä tilannetta ensi vuoden presidentinvaali­kampanjassa. NYT:n lähteiden mukaan Trump on muun muassa pohtinut etukäteen, hymyilläkö vai eikö hymyillä tiedotusvälineille pidätystilanteessa.

Trumpin lakitiimi on suositellut Trumpille, että tämä antautuisi hiljaisesti turvallisuus­uhkien välttämiseksi. Trump on kuitenkin hylännyt ehdotuksen ja sanonut, ettei häntä kiinnostaisi, vaikka tulisi ammutuksi ja päätyisi ”marttyyriksi.” The Guardianin lähteiden mukaan Trump uskoo voittavansa ensi vuoden vaalit, jos häntä ammutaan.

Trumpin neuvonantajien mukaan on epäselvää, ymmärtääkö entinen presidentti tilanteensa vakavuuden. Hän on ollut oikeudellisissa vaikeuksissa jo aiemmin, mutta tällä kertaa häntä uhkaa rikossyyte ensimmäisenä yhdysvaltalaisena presidenttinä.

Trumpin lakimies maksoi aikuisviihdetähti Stephanie Gregory Cliffordille, taiteilijanimeltään Stormy Danielsille, 130 000 dollaria ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja siitä, ettei Daniels paljastanut väitettyä salasuhdettaan Trumpiin. Sen jälkeen Trump korvasi lakimiehelle 35 000 dollaria omista rahoistaan, jotka merkittiin Trumpin yrityksen kirjanpitoon oikeuskuluina. Se voi mahdollisesti olla kirjanpitorikos.

Suuri valamiehistö New Yorkissa tulee päättämään seuraavien päivien aikana nostetaanko Trumpia vastaan syytteitä, kertoo uutistoimisto Reuters.