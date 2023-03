Yhdysvallat ja Britannia lupasivat Slovakialle ja Puolalle korvaavaa kalustoa Ukrainaan lähtevien Mig-29-hävittäjien tilalle.

Slovakian puolustusministeri Jaroslav Nad kertoi keskiviikkona Yhdysvaltain luvanneen Slovakialle miljardin dollarin arvosta aseita, kun Slovakia luovuttaa neuvostohävittäjiä ja lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmiä Ukrainalle. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

Slovakia on lähettämässä Ukrainaan 13 vanhaa Mig-29-hävittäjää, joista kymmenen on toimintakunnossa ja kolme on tarkoitettu varaosiksi. Lisäksi Slovakia toimittaa Ukrainaan neuvostoaikaisia Kub-ilmatorjuntajärjestelmiä, joiden lyhyen kantaman ohjukset on tarkoitettu ensisijaisesti maavoimien suojaamiseen.

Tilalle Slovakia on saamassa Yhdysvalloilta 12 kappaletta Bell AH-1Z Viper -taisteluhelikoptereita ja 500 Hellfire-ohjusta. Lisäksi Slovakia on ostamassa Yhdysvalloilta F-16-hävittäjiä, jotka toimitetaan nykytiedon mukaan viimeistään ensi vuoden tammikuussa.

Puola on luvannut Ukrainalle jo aikaisemmin samaisia Mig-29-monitoimihävittäjiä, joita sillä on yhteensä 28. Pääministeri Mateusz Morawiecki sanoi uutistoimisto AP:n mukaan tiistaina, että Migit toimitetaan Ukrainaan ”neljän–kuuden viikon kuluessa”. Uutistoimisto Reutersin mukaan ensimmäiset neljä puolalaista Migiä viedään Ukrainaan ”lähipäivinä”.

Puola on aikeissa hankkia myöhemmin sekä F-16-hävittäjiä että korealaisia FA 50 -monitoimihävittäjiä.

Yhdysvaltalainen sotilasjulkaisu Breaking Defence kertoi Britannian varapuolustusministerin James Heappeyn luvanneen Puolalle ensi hätään Migien tilalle Eurofighter Typhoon -koneita. Tosin ei ole selvää, halutaanko niitä Puolaan. Puola on aikeissa hankkia Suomen tapaan yhdysvaltalaisia F-35-häivehävittäjiä.

Neuvostohävittäjien toimittaminen Ukrainalle on saanut vauhtia, sillä Ukrainan uskotaan valmistautuvan vastahyökkäykseen eteläisessä tai itäisessä Ukrainassa.

Lue lisää: Huhu­mylly Ukrainan vasta­hyökkäyksestä kiihtyy

Asemiinsa kaivautuneiden venäläisten puolustuslinjojen murtamiseen tarvitaan sekä Ukrainan että sen liittolaisten näkemyksen mukaan myös ilmavoimia. Läntiset koneet eivät tähän hätään ehtisi, eikä niihin ehdittäisi kouluttaa lentäjiä.

Mig-29- ja Suhoi-27-hävittäjät olivat ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainan ilmavoimien runko, ja Ukrainasta löytyy näihin koneisiin riittävästi koulutettuja pilotteja. Koneet sen sijaan ovat lopussa.

Ukrainalla oli vuoden 2021 tietojen mukaan yhteensä 97 kappaletta Mig-29- sekä Su-24-, Su-25- ja Su-27-koneita. Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen komentaja, kenraali James Hecker arvioi kaksi viikkoa sitten Air & Space Forces Magazinen mukaan, että Ukraina on menettänyt koneistaan runsaan vuoden aikana yhteensä 60 .

Migit ovat asiantuntijoiden mukaan edelleen kelpo koneita, mutta niiden merkitys taistelussa riippuu aseistuksesta. Koneisiin pitäisi saada ilmataisteluohjusten lisäksi myös ilmasta maahan ammuttavia, riittävän tehokkaita ja pitkälle kantavia ohjuksia.

Ukraina on tähän saakka lentänyt jäljellä olevilla koneillaan matalalla ja omien linjojen takana välttääkseen Venäjän ilmatorjunnan.

Air & Space Forces Magazinen mukaan Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle AGM-88 Harm -ohjuksia, joita on onnistuttu asentamaan Migeihin. Tämän ilmasta maahan -ohjuksen kantama on mallista ja ampumakorkeudesta riippuen 25–300 kilometriä ja se kantaa vajaan 70 kilon taistelukärkeä. Mikään maailmanlopun lentopommi siis ei ole kyseessä.

Verkkolehti Politico puolestaan kertoi maaliskuun alussa, että Yhdysvallat tutkii mahdollisuuksia ripustaa Amraam-ilmataisteluohjuksia Migeihin. Nämä ohjukset kuuluvat myös Suomen Hornetien aseistukseen.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin painotti Ukrainan kansainvälisen tukiryhmän virtuaalikokouksessa viikko sitten, että Ukrainan vastahyökkäyksellä alkaa olla kiire.

”Ukrainalla ei ole aikaa haaskattavanaan”, Austin sanoi Politicon mukaan.

”Meidän on toimitettava ripeästi ja täydellisesti se, minkä olemme luvanneet. Siihen kuuluu aseapu rintamalle ja sen varmistaminen, että Ukrainan sotilaat saavat uusiin järjestelmiin koulutuksen, varaosat ja huollon niin pian kuin mahdollista.”