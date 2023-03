Nimekkäiden republikaanien mielestä unkarilaistaustaisen miljardöörin Sorosin rahat ovat ”poliittisen” oikeusjutun takana. Trumpin kerrotaan toivovan pidätystä, jotta saisi aikaan ”spektaakkelin”.

Manhattanin piirisyyttäjä Alvin Bragg saapui työpaikalleen New Yorkissa torstaina.

Yhdysvaltain republikaanisen puolueen poliitikot ovat hyökänneet joukolla aiemmin melko tuntemattoman newyorkilaisen piirisyyttäjän Alvin Braggin kimppuun. Syy on se, että Bragg harkitsee entisen republikaanipresidentin Donald Trumpin syyttämistä pornotähden hyssyttelyrahoihin liittyvien rikosepäilyjen takia.

Kyseessä olisi ensimmäinen kerta Yhdysvaltain historiassa, kun presidenttiä vastaan nostettaisiin rikossyytteet. Mediassa on spekuloitu sillä, pidätetäänkö Trump ja pannaanko hänet kenties käsirautoihin ja viedään poliisiasemalle kuvattavaksi entisen kotikaupunkinsa New Yorkin Manhattanin kaupunginosassa.

Mediatietojen mukaan Trumpia epäillään kirjanpitoon ja vaalilakiin liittyvistä rikoksista, jotka kytkeytyisivät pornotähdelle maksettuun 130 000 dollarin vaientamisrahaan salasuhteen pimittämiseksi vuoden 2016 presidentinvaalien edellä. Joidenkin mediatietojen mukaan Trumpia uhkaa syytekokonaisuuden perusteella enimmillään neljän vuoden vankeusrangaistus.

Useat republikaanipoliitikot, mukaan lukien Floridan kuvernööri ja todennäköinen presidenttiehdokas Ron DeSantis ja edustajainhuoneen puhemies Kevin McCarthy, ovat syyttäneet demokraattipuolueeseen kuuluvaa Braggia unkarilaissyntyisen ja juutalaistaustaisen miljardööri George Sorosin käsikassaraksi.

Sorosiin viittaminen on joskus peitelty tapa vedota juutalaisvastaisiin tuntoihin. Anti-Defamation League -järjestön mukaan äärioikeisto Yhdysvalloissa ja muissa maissa käyttää Soros-kytköksiä toistuvasti monenkirjavien salaliittoteorioiden levittämiseen.

”Monet näistä salaliittoteorioista hyödyntävät antisemitistisiä myyttejä, erityisesti ajatusta, että rikkaat ja vaikutusvaltaiset juutalaiset toimivat kulisseissa ja sieltä käsin juonivat maiden kontrolloimista ja globaalien tapahtumien manipuloimista”, järjestö kertoi taannoisessa Sorosiin liittyvässä tiedotteessaan.

Republikaanipoliitikot kiistävät säännöllisesti, että heillä olisi minkäänlaisia juutalaisvastaisia ajatuksia. Sorosin tukemat henkilöt ja järjestöt ovat liberaaleja ja siten voi ajatella, että Soros nähdään monien republikaanien parissa vain äveriäänä poliittisena vastustajana – samoin kuin demokraatit mollaavat republikaanien upporikkaita tukijoita.

Talouskanava CNBC:n mukaan 92-vuotias Soros tuki vuonna 2021 henkilökohtaisesti 170 miljoonalla dollarilla demokraattipuolueen ehdokkaita, minkä lisäksi hän on tukenut kymmenillä miljoonilla vasemmalle kallistuvia järjestöjä. Hän on myös lahjoittanut vuosien mittaan rahaa liberaalien syyttäjien kampanjoihin eri puolilla maata.

Esimerkiksi vuoden 2016 vaalien alla Politico-lehti kertoi Sorosin tukeneen yli kolmella miljoonalla dollarilla seitsemää eri syyttäjäehdokasta eri puolilla Yhdysvaltoja. Lehden mukaan Soros oli kaikessa hiljaisuudessa ”muokkaamassa uusiksi Yhdysvaltain oikeusjärjestelmää”.

Sorosilla on Forbes-lehden mukaan noin 6,7 miljardin dollarin omaisuus. Hänen Open Society Foundation -järjestönsä on antanut hyväntekeväisyysrahaa ja tukenut erilaisia hankkeita ilmoitetusti yli 19 miljardilla dollarilla yli 120:ssä eri maassa.

Forbes-lehden mukaan Soros on tukenut miljoonalla dollarilla Color of Change -järjestöä, joka kertoo taistelevansa rodullisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Tämä järjestö puolestaan tuki vuoden 2021 syyttäjävaaleissa republikaanien syytösten kohteeksi joutunutta syyttäjä Braggia noin puolella miljoonalla dollarilla.

Bragg on historian ensimmäinen mustaihoinen Manhattanin piirisyyttäjä. Hän voitti republikaanivastustajansa selvin prosentein vuoden 2021 vaalissa.

Sorosin edustaja oli kertonut CNBC:lle, ettei Soros ole koskaan tavannut Braggia eikä puhunut tämän kanssa. Sorosin lahjoitusrahoja järjestölle ei kanavan lähteiden mukaan ollut korvamerkitty Braggille.

Forbes kertoi lisäksi, että Soros ei ollut suoraan tukenut Braggin kampanjaa, mutta hänen poikansa Jonathan ja miniänsä Jennifer olivat lahjoittaneet yhteensä yli 20 000 dollaria Braggille.

Miljardööri George Soros puhui yleisölle Itävallan pääkaupungissa Wienissä vuonna 2019.

The Washington Post -lehden mukaan Bragg sai vuoden 2021 syyttäjävaalin kampanjaansa yhteensä yli kahden miljoonan dollarin edestä lahjoituksia.

Trump itse veteli raha-asioissa todennäköisesti mutkia suoraksi, kun hän totesi sosiaalisen median Truth Social -kanavallaan, että Bragg olisi saanut Sorosilta ”YLI MILJOONA DOLLARIA”.

Forbesin mukaan Trump on pitänyt Braggin väitettyjä Soros-kytköksiä esillä useita kertoja viime päivinä. Trump on itse kiistänyt, että hän olisi juutalaisvastainen – mutta hän on saanut usein aikaan kohuja puheistaan, joissa hänen arvellaan juuri sitä olevan.

Trump teki presidenttiaikoinaan hyvin Israel-myönteistä politiikkaa. Vuonna 2021 julkaistussa Pew-laitoksen kyselyssä 31 prosenttia Yhdysvaltain juutalaisista ajatteli, että Trump kohtelee juutalaisia ystävällisesti. 37 prosentin mielestä hän oli epäystävällinen ja loppujen mielestä neutraali juutalaisia kohtaan.

Mielenosoittaja kannusti keskiviikkona newyorkilaisia tarkistamaan Googlesta sen, että miljardööri George Soros ”rahoittaa” syyttäjä Alvin Braggia.

Ilman Soros-kytköksiäkin moni republikaani pitää Trumpiin kohdistuvia mahdollisia syytteitä poliittisena ajojahtina. Puoluekantaan katsomatta monet amerikkalaiset pitävät koko juttua turhana.

YouGov-laitoksen tuoreen kyselyn mukaan 46 prosenttia amerikkalaisista ajattelee, että Trumpia vastaan tulisi nostaa syytteet jutussa, kun 34 prosentin mielestä näin ei kuulu tehdä. Demokraattiäänestäjistä 77 prosenttia tukee syytteitä, kun heistä 11 prosenttia vastustaa niitä.

Brittilehti The Guardianin mukaan Trump itse toivoo joutuvansa pidätetyksi. Trump haluaisi jopa joutua käsirautoihin, koska haluaa oikeusjutun muuttuvan ”spektaakkeliksi”, lehden lähteet olivat kertoneet.

Trump pyrkii presidentiksi jälleen vuonna 2024 ja historiallinen oikeusjuttu voisi palauttaa hänet parrasvaloihin, joista hän on joutunut viime aikoina sivuun jopa konservatiivien suosimassa mediassa.

Viime lauantaina Trump ennakoi, että hänet pidätettäisiin tämän viikon tiistaina, mitä ei tapahtunut. Hän kehotti ihmisiä osoittamaan mieltään.

Mellakkapoliisit ovat varautuneet väkivaltaisuuksiin, joita nähtiin Trumpin vuoden 2020 presidentinvaalien tappion jälkikuohuissa.