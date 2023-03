Viron suojelupoliisi kapo tutkii vyyhtiä, jossa poliisijohtajia epäillään vilpillisistä eläkejärjestelyistä. Epäillyn poliisiylijohtajan mukaan kyse on kahden instituution välisestä kiistasta.

Epäselvyydet suojelupoliisin entisen varajohtajan Eerik Heldnan eläkekertymässä ovat johtaneet ylimmän poliisijohdon eroon Virossa tällä viikolla.

Viron suojelupoliisi, kapo (kaitsepolitsei), epäilee Heldnaa petoksesta ja poliisi- ja rajavartiolaitoksen ylijohtaja Elmar Vaheria sekä viittä muuta poliisia avunannosta petokseen, Viron valtakunnansyyttäjänvirasto tiedotti tällä viikolla.

Kapon alustavan epäilyn mukaan Vaher olisi luonut entiselle työtoverilleen Eerik Heldnalle liki kahdeksi vuodeksi fiktiivisen viran. Tarkoitus olisi ollut taata Heldnalle kuukausittainen eläkelisä pitkästä urasta poliisin palveluksessa.

Epäilyn mukaan virka oli luotu takautuvasti 2019 niin, että papereiden mukaan Heldna olisi lähetetty poliisi- ja rajavartiolaitoksesta rotaatio-periaatteella silloiseen tehtäväänsä puolustusvoimiin.

Heldnan työsuhde kapon varajohtajana loppui 2017 vähän ennen kuin virkavuosia olisi kertynyt erityiseläkkeen edellyttämät 25 vuotta. Kapossa hän vastasi korruption torjunnasta. Suomen poliisille Heldna on tuttu yhteistyökumppani muun muassa entisenä keskusrikospoliisin johtajana.

Viime vuodet Heldna työskenteli vero- ja tullivirastossa osastopäällikkönä. Eläkeanomuksen 47-vuotias Heldna jätti viime toukokuussa.

Heldna olisi valtakunnansyyttäjänviraston mukaan ehtinyt hyötyä epäillyllä petoksellaan noin 5 000 euroa. Virossa voi nostaa osan eläkkeestään, vaikka jatkaisi työssä käyntiä.

”Vaikka toive saada vanhuuseläkkeestä oleellisesti korkeampaa poliisieläkettä on inhimillisesti ymmärrettävä, erityiseläke on tarkoitettu niille, jotka ovat panostaneet valtion hyväksi vaatimusten mukaisesti”, valtionsyyttäjä Maria Entsik kommentoi lehdistötiedotteessa.

Samassa vyyhdissä epäiltyinä avunannosta petokseen ovat keskusrikospoliisin päällikkö Aivar Alavere sekä neljä muuta poliisivirkailijaa, joiden työsuhde on pysäytetty tutkinnan ajaksi.

Pääepäillyt Heldna ja Vaher ovat vakuuttaneet noudattaneensa lakia Viron lehdistön haastatteluissa. Vaherin mukaan kyse on kahden instituution välisestä kiistasta.

”Kyse on kolme vuotta jatkuneesta juridisesta kiistasta suojelupoliisin ja poliisi- ja rajavartiolaitoksen välillä liittyen poliisin palveluun astumiseen, työvuosien laskemiseen ja virkakiertoon”, Vaher sanoi Viron yleisradioyhtiölle ERR:lle keskiviikkona.

Vaherin virkasuhde oli päättymässä jo ennen skandaalia tänä keväänä. Uusi poliisi- ja rajavartiolaitoksen ylijohtaja on Egert Belitšev, joka oli aiemmin rajavartiolaitoksesta vastannut varajohtaja. Hän on luvannut tarkistaa, minkälaisia työsuhteita on muihin muihin virastoihin kiertoon lähetetyillä työntekijöillä.

Petoksesta voi Virossa seurata sakkorangaistus tai enimmillään neljä vuotta vankeutta.