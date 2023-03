Unkari on pitämässä yhden lupauksensa Suomelle – EU-puheenjohtaja Ruotsi on otollinen pelimerkki pitää taskussa

Unkarille tuli kiire ratifioida Suomen jäsenyys Turkin ilmoitettua aikeistaan. Samoin voi veikata käyvän Ruotsin kanssa, jos Turkki näyttäisi vihreää valoa, kirjoittaa HS:n Nato-kirjeenvaihtaja Elina Kervinen.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä viivyttäneelle Unkarille tuli lopulta kiire, kun Turkki ilmoitti hiljattain ratifioivansa Suomen jäsenyyden aivan lähiaikoina.

Unkarilaispäättäjät ovat pitkin alkuvuotta kertoneet, ettei Unkari aio olla asian kanssa viimeinen.

Sen odotetaankin nyt – ellei yllätyksiä tule – sanovan kyllä Suomen jäsenyydelle maanantai-iltana.

Unkari näyttäisi siis pitävän yhden lupauksensa Nato-prosessissa, vaikka moni muu lupaus on vesittynyt äänestyksen aina vain siirryttyä.

Suomelle jäsenyyden eteneminen on nyt luonnollisesti helpotus.

Vielä kun Turkki ratifioi Suomen jäsenyyden, odotusten mukaan tällä viikolla, voi Suomi olla liittokunnan täysjäsen jo aivan lähiaikoina.

Olennainen huoli on sen jälkeen Ruotsin kohtalo.

Turkin lisäksi myös Unkari on nyt päättänyt jättää Ruotsin odottamaan ratifiointia, mikä herättää huolta.

Mistä viivytys kertoo?

SelvIÄ viitteitä on tällä hetkellä siitä, että Turkki ja Unkari etenevät yhteisymmärryksessä Nato-kysymyksessä.

Kun Turkki päätti ratifioida vain Suomen jäsenyyden, antoi se Unkarillekin eräänlaisen vapauden erottaa jäsenyystiet ja pitää Ruotsi yhä pelimerkkinä taskussa.

Unkarille Ruotsin pitäminen panttivankina voi olla otollista esimerkiksi, koska Ruotsi toimii tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaana.

Unkari on ollut tyytymätön muun muassa siihen, kuinka ruotsalaiset ja suomalaiset poliitikot ovat olleet etulinjassa vaatimassa Unkarin EU-rahoituksen jäädyttämistä, ellei maa tee tarvittavia uudistuksia.

Unkarilaisen Political Capital -ajatushautomon toiminnanjohtaja Péter Krekó arvioi maanantaina HS:lle, että Unkarissa elätellään toiveita siitä, että Ruotsi voisi vielä eräänlaisen kiristyksen myötä vaikuttaa EU-rahoituksen saamiseen.

EU-puheenjohtajuus on pääosin symbolinen toimi, mutta puheenjohtaja voi silti vaikuttaa esimerkiksi agendan asettamiseen EU:ssa, Krekó muistuttaa.

”En usko, että se [Unkarin toiminta] muuttaa Ruotsin käytöstä, kuten Orbán toivoo, mutta minun mielestäni siihen suuntaan on selkeitä toiveita.”

Jäsenmaat päättivät joulukuussa, että Unkarin koheesiorahoista leikataan 6,3 miljardia euroa vuoteen 2027 ulottuvalla budjettikaudella. Unkarille ei myönnetä myöskään kesällä 2020 päätettyjä 5,8 miljardin euron elvytysrahoja, ellei Unkari laita toimeen kaikkiaan 27:ää uudistusta. Ne liittyvät korruption vastaiseen työhön ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen.

Krekó uskoo unkarilaisten toivovan, että myös Suomi olisi Unkariin liittyvissä päätöksissä ystävällismielisempi, kun Unkari nyt ratifioi sen jäsenyyden.

Lue lisää: EU-maat sopuun Unkarin budjetti­rahojen leikkauksesta, myös tuki Ukrainalle varmistui

Lue lisää: Unkarin EU-rahoja valuu outoihin hankkeisiin

Unkari ei kuitenkaan ole prosessin aikana esittänyt suoria ehtoja jäsenyyksien hyväksymiseksi, ei ainakaan julkisuudessa.

Oikeusvaltioteema on vain alkanut viime aikoina näkyä unkarilaispoliitikkojen puheissa toisin kuin vielä aiemmin Nato-tien aikana.

Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó arvosteli esimerkiksi perjantaina uutistoimisto AP:n haastattelussa sitä, kuinka suomalaiset ja ruotsalaiset poliitikot ovat kyseenalaistaneet Unkarin järjestelmän demokraattisuutta.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi samalla EU-huippukokouksen yhteydessä tavattuaan Unkarin pääministeri Viktor Orbánin, ettei hän saanut tältä mitään asioihin liittyvää selitystä viivytykselle.

Mitä viive sitten tarkoittaa Ruotsille?

Szijjártó luonnehti AP:lle, että Ruotsin äänestyksen aikaa on vaikea sanoa.

Veikata voi kuitenkin, ettei Unkari viivyttäisi enää Ruotsin jäsenyyttä, jos Turkki päättäisi ratifioida. Unkarin painoarvo Natossa on vähäisempi ja se tuskin näkisi järkeväksi vieraannuttaa liittolaisiaan, jos Turkki liikkuisi asiassa.

Turkin aikataulu taas riippunee niin maan toukokuisten vaalien tuloksesta kuin suuremmista kansainvälisistä poliittisista liikkeistä.

Ulkopuolelta on vaikeaa sanoa, kuinka paljon enemmän Nato-liittolaiset olisivat voineet Turkkia ja Unkaria painostaa tai lahjoa, jotta viivytystilanteeseen ei ylipäätään olisi jouduttu.

Verraten selvää on silti, että erityisesti Turkin huolille on riittänyt pitkämielisyyttä, koska Turkki on Natolle jäsenmaana hyvin tärkeä. Tämä johtuu muun muassa sen strategisesta sijainnista ja voimakkaista asevoimista.

Unkarin merkitys ei ole vastaava. Unkari voi kuitenkin Turkin vanavedessä hyödyntää tilanteen paitsi EU-toiveidensa edistämiseen myös mahdollisesti miellyttääkseen Venäjää.

Unkari on sodan sytyttyäkin suhtautunut Venäjään verraten suopeasti ja esimerkiksi halunnut säilyttää energiavirtansa Venäjältä.

Lue lisää: Unkari yrittää epätoivoisesti pitää hyvät välit Moskovaan, sanoo tutkija

Suomessa on Nato-tien venyttyä kysytty, missä määrin prosessin viivästys kyseenalaistaa jo Naton avoimien ovien politiikan.

Ja miten kiusallinen viivästys on Natolle: Suomi ja Ruotsi ovat kirkkaasti Naton jäsenyyskriteerit täyttäviä maita, joiden jäsenyyttä Turkki ja Unkari ovat käyttäneet hyväkseen.

Suomen kohdalla Naton ovia voinee yhä pitää avoimina, jos jäsenyys toteutuu nyt odotetusti aivan lähiaikoina. Prosessi olisi lopulta lyhyt liittokunnan aiempiin laajenemisiin verrattuna.

Samalla on selvää, että Ruotsin jääminen pidemmäksi ajaksi jumiin ei loisi hyvää kuvaa Naton päätöksenteosta. Ei erityisesti, jos jumi jatkuisi vielä Vilnan heinäkuisen Nato-huippukokouksen jälkeen.

Konkreettisesti tilanne vaikeuttaisi Naton tulevien puolustussuunnitelmien tekemistä Itämerelle ja Pohjois-Eurooppaan. Lisäksi se loisi kuvan Natosta laajentumisen suhteen eriseuraisena aikana, jona Euroopassa on sota.

Ruotsissa ulkoministeri Tobias Billström kommentoi Ruotsin viime viikon Nato-äänestyksen yhteydessä pitävänsä yhä ”itsestään selvänä”, että Ruotsi on jäsen Naton Vilnan-kokoukseen mennessä.

Ainakin Suomessa tätä varmasti toivotaan, ja poliitikot pyrkivät edistämään Ruotsin pikaista jäsenyyttä.

Moni ei silti taitaisi uskaltaa luvata aivan yhtä paljon kuin Billström. Nato-prosessin aikana harva asia on ollut itsestään selvä.