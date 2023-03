Venäjä on menettänyt merkittävän osan aseistuksestaan

Myös Yhdysvallat arvioi ase- ja ammustilaustensa ylittävän teollisuuden tuotantokyvyn.

Tuoreiden tappiolukujen valossa Venäjä on menettänyt ohjusten ja ammusten lisäksi merkittävän osan aseistuksestaan hyökkäyssodassaan Ukrainassa. Tilanteesta kertovat niin Ukrainan puolustusministeriön luvut kuin riippumattomat lähteetkin.

Julkisista kuvalähteistä Venäjän kalustotappioita kirjaava hollantilainen Oryx-sivusto laski torstaina Venäjän menettäneen viime vuoden helmikuun jälkeen yhteensä 1 871 taistelupanssarivaunua, 2 226 rynnäkköpanssaria ja 816 tiedustelu- ja kuljetuspanssaria. Mukana ovat ne tuhotut, vaurioituneet, hylätyt tai Ukrainan sotasaaliiksi saamat vaunut, joista löytyy valokuva tai video.

Ukrainan puolustusministeriön perjantaiaamuisen kirjanpidon mukaan Venäjän taistelupanssareita olisi tuhottu 3 574. Loput panssaroidut ajoneuvot ministeriö kaataa samaan luokkaan ja ilmoittaa niiden tuhotuksi yhteismääräksi peräti 6 921 kappaletta.

Oryxin luvut ovat luultavasti alakanttiin ja Ukrainan viralliset luvut voivat olla liioiteltuja. Oryxin luvutkin ovat melkoiset: Military Balance -julkaisun mukaan Venäjällä oli taistelupanssareita palveluskäytössä vuonna 2021 yhteensä 2 840. Näistä siis korkeintaan 969 olisi enää käyttökunnossa.

Brittiläisen IISS-tutkimuslaitoksen julkaisema vuosikirja Military Balance sisältää hämmästyttävän tiedon Venäjän varastoiduista panssareista: niitä oli vuonna 2021 yhteensä 10 200 kappaletta ja ylivoimaisesti suurin osa varastopanssareista oli T-72 taistelupanssarivaunuja. Malli oli käytössä Suomessakin, kunnes neuvostokalustosta 20 vuotta sitten luovuttiin Leopardien tullessa käyttöön.

Osa varastokirjanpidossa olevasta kalustosta on ilmeisesti romutavaraa, osasta saataneen peruskorjauksella toimivia. Uusia taistelupanssareita Venäjällä tuottaa vain Uralvagonzavod Uralin takana Nižni Tagilissa. Novaja Gazeta -lehden lähteen mukaan tehdas kykenee tuottamaan 200–250 vaunua vuodessa eli puolet asevoimien tilauksesta.

Kurganissa tunnetuinta BMP-rynnäkköpanssaria valmistava Kurganmašzavod toimii venäläistietojen mukaan tällä hetkellä ympäri vuorokauden.

Tykkejään Venäjä on Oryxin mukaan menettänyt 551 kappaletta, Ukrainan asevoimien mukaan luku on 2 616. Rakentinheittimiä on Oryxin mukaan tuhottu ainakin 187 kappaletta, Ukrainan mukaan 511. Ennen sotaa raketinheittimiä oli Venäjällä 876, joten yli puolet näyttää tuhoutuneen.

Ukrainan sodassa suurinta roolia vuodesta 2014 lähtien näytelleet, kuorma-auton alustalle sijoitetut 122 millimetrin Grad-raketinheittimiä on Oryxin kuva-aineiston mukaan tuhottu ainakin 187 kappaletta. Ennen sotaa Venäjällä oli niitä 550.

Lentokoneita Venäjä on menettänyt Oryxin mukaan 79, Ukrainan mukaan 305.

Ammuspula näkyy ennen kaikkea Venäjän käyttämien tykistöammusten määrässä. Syksyllä Ukraina ja sen liittolaiset arvioivat, että Venäjä ampui päivässä 50 000 – 60 000 tykinlaukausta, Ukraina vain kymmenesosan tästä. Tammikuussa Ukraina arvioi Venäjän ampuneen enää 20 000 laukausta vuorokaudessa ja siitä ampumistahti on vähentynyt edelleen.

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov esitti tammikuun alussa Twitter-tilillään laskelman, jonka mukaan Venäjällä olisi sodan aikainen tuotanto huomioidenkin enää 19 prosenttia sotaa edeltäneiden täsmäohjustensa määrästä. Suurin osa jäljellä olevista ohjuksista oli Reznikovin mukaan S-300-ilmatorjuntaohjuksia.

Uutiset Ukrainan suurimman aseellisen tukijan Yhdysvaltojen asevoimista kertovat, ettei sota Euroopassa ole pikku juttu sielläkään.

”Ostamme [aseita ja ammuksia] tuotannon äärirajoille asti ja niiden yli”, varapuolustusministeri Kathleen Hicks määritteli tilanteen Pentagonin budjetti-infossa viime viikolla The New York Timesin mukaan.

Yhdysvallat on antanut aseapua Ukrainalla 33 miljardin dollarin edestä. The New York Timesin lähteiden mukaan Yhdysvallat olisi vaikeuksissa esimerkiksi tykistöammusten, ohjusten ja rakettimoottoreiden puutteen vuoksi, jos se joutuisi yllättäen uuteen sotaan.