Tyhjenneet tuotantolinjat ja toimitusketjujen häiriöt ovat hidastaneet muun muassa kranaattien tuotantoa.

Yhdysvalloissa kannetaan huolta siitä, että maalla ei ole kykyä valmistaa aseita riittävän nopeasti sen omiin ja liittolaisten tarpeisiin.

Kapasiteettia kuormittaa paitsi aseapu Ukrainalle myös valmistautuminen mahdolliseen konfliktiin Kiinan kanssa erityisesti, jos Kiina osoittaa merkkejä hyökkäyksestä Taiwaniin. Taiwan on tehnyt 19 miljardin dollarin eli noin 17,66 miljardin euron arvosta asetilauksia, joita Yhdysvallat ei ole vielä täyttänyt.

Tyhjenneet tuotantolinjat ja toimitusketjujen häiriöt ovat hidastaneet muun muassa kranaattien tuotantoa. Häiriöt perustarvikkeiden tuotannossa taas ovat nostaneet huolta siitä, miten monimutkaisemman kaluston kuten ohjusten, ilmantorjuntajärjestelmien ja vastatykistötutkien varastojen ylläpito onnistuu.

Pentagon, Valkoinen talo, Yhdysvaltain kongressi ja asevalmistajat ovat yhdysvaltalaislehti The New York Timesin (NYT) mukaan ryhtyneet toimiin. Muun muassa hankintabudjettia on nostettu ja armeija on tarjonnut sen toimittajille usean vuoden mittaisia sopimuksia, jotta yhtiöt uskaltaisivat sijoittaa tuotantokapasiteettiin.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on ehdottanut 51 prosentin lisäystä ohjus- ja ammusbudjettiin.

Muutoksien käytännön vaikutuksissa kuitenkin menee aikaa, joten Yhdysvaltojen asevarastot hupenevat. Raytheon-puolustusteollisuusyhtiön mukaan Yhdysvalloilla menee 13 vuotta tuottaa niin paljon Stinger-ohjuksia kuin se on lähettänyt Ukrainalle ja viisi vuotta Javelin-ohjusten korvaamiseen.

”Kukaan ei odottanut pitkäkestoista konfliktia jonka näemme Ukrainassa, tai jonka voimme nähdä tulevaisuudessa strategista kilpailijaa vastaan”, sanoi Yhdysvaltain puolustusministeriön hankinnoista vastaava William Laplante viitaten Kiinaan.

Jos Yhdysvallat joutuisi laajamittaiseen sotaan Kiinan kanssa, loppuisi siltä arviolta viikossa pitkän kantaman meritorjuntaohjukset. Vuonna 1995 Yhdysvalloissa oli kuusi yhtiötä, jotka valmistivat tarvittavia moottoreita ohjusjärjestelmiin, nyt niitä on enää kaksi.

Raytheonin mukaan moottorien puute on johtanut siihen, ettei yhtiö pysty valmistamaan uusia ohjuksia ajallaan.

Yhtiön toimitusjohtaja Gregory Hayesin mukaan tilanne tuskin paranee ennen vuoden 2024 puoliväliä. Muun muassa Yhdysvaltain laivaston amiraali Daryl Caudle on syyttänyt valmistajia siitä, etteivät ne ole pystyneet toimittamaan tarvittavaa kalustoa.

Ongelmat koskevat myös muita Yhdysvaltain liittolaisia ja kumppaneita. Esimerkiksi Puola on tilannut F-35-hävittäjiä, mutta niihin tilatut ohjukset riittäisivät sodassa vain pari viikkoa.