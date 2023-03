Yhdysvaltalais­teinit sanovat, että heillä on uusi todiste Pythagoraan lauseesta

Lukiosta tänä keväänä valmistuvat opiskelijat sanovat todistaneensa Pythagoraan lauseen trigonometrialla. Tutkijat ovat luulleet sen olevan mahdotonta, The Guardian kertoo.

Pythagoran lause on yksi tunnetuimmista matemaattisista teoreemista, ja sen avulla voidaan laskea suorakulmaisen kolmion tuntemattoman sivun pituus, jos muiden sivujen pituudet tunnetaan.

New Orleansilaisesta lukiosta tänä keväänä valmistuvat Calcea Johnson ja Ne’Kiya Jackson sanovat, että heillä on uusi todiste 2 000 vuotta vanhasta Pythagoraan lauseesta.

Johnson ja Jackson sanovat todistaneensa Pythagoraan lauseen trigonometrialla. Tutkijat ovat kautta aikojen luulleet sen olevan mahdotonta, kertoo brittilehti The Guardian.

Trigonometria on itse riippuvainen Pythagoraan lauseesta, minkä takia on pidetty mahdottomana, että lausetta todistaa tutkimusala, jota se itse selittää.

Pythagoraan lause on yksi tunnetuimmista matemaattisista teoreemista. Lauseen avulla voidaan laskea suorakulmaisen kolmion tuntemattoman sivun pituus, jos muiden sivujen pituudet tunnetaan.

The Guardianin mukaan Jackson ja Johnson pitivät matemaatikkojen yhdistyksen tapaamisessa Georgiassa esityksen siitä, miten he löysivät uuden todisteen. He olivat ainoat paikalla olleet lukioikäiset.

Johnson kertoi New Orleansilaiselle paikalliskanavalle WWL:lle, miten uskomatonta oli esitellä heidän työtään yliopistotutkijoiden rinnalla.

”Mikään ei voita sitä tunnetta, että onnistuu tekemään jotain sellaista, mitä nuorten ihmisten ei odoteta kykenevän tekemään”, Johnson totesi.

Yhdysvaltojen matemaattisen yhdistyksen toiminnanjohtaja Catherine Roberts kertoi The Guardianille, että hän kannusti Johnsonia ja Jacksonia lähettämään työnsä vertaisarvioitavaksi, jotta pystytään määrittämään, onko heidän todisteensa olennaista matemaattisen kirjallisuuden kannalta.

Johnsonilla ja Jacksonilla on haaveissa opiskella tulevaisuudessa biokemiaa tai ympäristötekniikkaa, The Guardian kertoo.