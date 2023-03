Venäjä on jo Tassin mukaan toimittanut Valko-Venäjälle Iskander-ohjuksia. Iskandereita voidaan varustaa ydinkärjellä.

Iskander-ohjus näytillä Kubinkassa Venäjällä 2015. Uutistoimisto Tass kertoi lauantaina Vladimir Putinin sanoneen, että Venäjä on jo toimittanut Valko-Venäjälle kymmenen Iskander-ohjusta. Iskandereita voidaan varustaa ydinkärjellä.

Venäjä on sopinut taktisten ydinaseiden sijoittamisesta Valko-Venäjälle, kertoo valtio-omisteinen Venäjän uutistoimisto Tass. Tassin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti asiasta lauantaina Rossija 24 -kanavalla.

Putinin mukaan ydinaseiden sijoittaminen Valko-Venäjälle ei loukkaa ydinsulku­sopimuksia. Hänen mukaansa Yhdysvallat on sijoittanut vuosikymmeniä ydinaseitaan liittolaismaidensa maaperälle.

Yhdysvallat on sijoittanut ydinaseitaan neljään Nato-maahan Euroopassa: Belgiaan, Saksaan, Hollantiin ja Italiaan. Lisäksi Yhdysvallat on sijoittanut ydinaseitaan niin ikään Natossa olevaan euraasialaiseen Turkkiin.

”Keskustelin [Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr] Lukašenkan kanssa, ja sovimme tekevämme saman”, Putin sanoi Tassin mukaan.

Putinin mukaan aloite asiaan on tullut Lukašenkalta.

Taktiset ydinaseet on tarkoitettu käytettäväksi taistelukentillä. Niiden tarkoitus on tuhota esimerkiksi bunkkereita, lentokenttiä ja muita sotilaskohteita. Taktisten ydinaseiden kantomatka on korkeintaan 500 kilometriä.

Strategisia ydinaseita käytetään tuhoamaan suurempia kohteita, kuten kaupunkeja. Esimerkiksi Fat Man, jonka Yhdysvallat räjäytti japanilaiskaupunki Nagasakin yllä elokuussa 1945, oli strateginen ydinase. Se tappoi räjähdyshetkellä noin 40 000 ihmistä.

Venäjä on jo Tassin mukaan toimittanut Valko-Venäjälle Iskander-ohjuksia. Iskander on lyhyen kantaman ballistinen ohjus, joka voidaan varustaa ydinkärjellä. Iskander-ohjuksen kantama on noin 400–500 kilometriä.

Taktisten ydinaseiden varastointitilat Valko-Venäjällä ovat Putinin mukaan valmiita heinäkuun alkuun mennessä.

Venäjällä on tiettävästi eniten ydinaseistusta maailmassa. Maat eivät kerro aseiden tarkkaa määrää tai sijainteja.

Vuonna 2021 Venäjällä oli arviolta noin 1 900 taktista ydinasetta.

Edellisen kerran venäläisiä taktisia ydinaseita oli Venäjän ulkopuolella 1990-luvulla. Neuvostoliiton kaatuessa ydinaseita oli Venäjän lisäksi Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa. Neljä maata sopivat vuonna 1992 siirtävänsä kaikki ydinaseet Venäjälle, ja vuoteen 1996 mennessä niin oli tehty.