Uudistus vähentäisi korkeimman oikeuden laillisuusvalvojan roolia merkittävästi. Uudistusta on vastustettu Israelissa raivoisasti jo 12 viikon ajan.

Yoav Galant on Israelin hallituksen ensimmäinen ministeri, joka on kritisoinut oikeuslaitosta koskevaa uudistusta.

Israelin puolustusministeri Yoav Galant vaatii jäähylle hallituksensa lakiuudistusta, joka kasvattaisi poliitikkojen valtaa Israelin oikeuslaitoksen yli.

Galant on Benjamin Netanjahun hallituksen ensimmäinen ministeri, joka on kritisoinut oikeuslaitosta koskevaa uudistusta.

”Railo yhteiskunnassamme levenee ja koskettaa nyt myös asevoimiamme. Tämä [lakiuudistuksen vastustus] uhkaa maamme turvallisuutta. En aio olla osapuolena tässä”, Galant sanoi televisioidussa puheessa lauantaina. Asiasta kertovat muiden muassa uutistoimistot AFP ja Reuters.

Hallituksen ajama uudistus vähentäisi korkeimman oikeuden laillisuusvalvojan roolia merkittävästi. Se rajoittaisi tapauksia, joissa korkein oikeus voi arvioida lakiesityksen peruslaillisuutta. Israelissa ei ole perustuslakia, vaan samaan tapaan toimivia peruslakeja.

Parlamentti voisi myös jatkossa yksinkertaisella enemmistöllä kumota korkeimman oikeuden päätökset, joissa on arvioitu, että ehdotettu laki on peruslain vastainen.

Lisäksi uudistus antaisi hallitukselle lisää määräysvaltaa siihen, keitä nimitetään korkeimman oikeuden tuomareiksi.

Uudistuksesta on tarkoitus äänestää ensi viikolla.

Lakiuudistus on synnyttänyt koko maassa valtavia mielenosoituksia, jotka ovat jatkuneet jo 12 viikon ajan.

Lauantaina yksin Tel Aviviin kokoontui lauantaina Haaretzin mukaan noin 200 000 ihmistä. Osa mielenosoittajista on myös lakiuudistuksen puolella, Haaretz kertoo. Lehden mukaan tuhannet ihmiset myös marssivat Jerusalemissa lauantaina.

Mielenosoittajia Tel Avivissa lauantaina.

Ympäri maata on pidätetty tiettävästi kymmeniä mielenosoittajia.

Vastustus on levinnyt myös maan asevoimiin, mihin Galant myös lauantaina viittasi. Mielenosoituksiin on osallistunut tuhansia reserviläisiä. The New York Timesin mukaan sadat reserviläiset ovat ilmoittaneet, etteivät esimerkiksi ole käytettävissä palvelukseen, jos lakiuudistus menee läpi.

Lue lisää: Netanjahua vastustavat protestit levisivät armeijaan, lentäjiä kieltäytynyt harjoituksista

Lehden lähteiden mukaan vastustus alkaa jo vaarantamaan Israelin asevoimien toimintakyvyn ja maan turvallisuuden. Huolensa levottomuuksista on esittänyt myös muun muassa Yhdysvallat.