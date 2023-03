Venäjä on jo uutistoimisto Tassin mukaan toimittanut Valko-Venäjälle Iskander-ohjuksia, jotka voidaan varustaa ydinkärjellä.

Yhdysvallat ilmoitti tarkkailevansa tilannetta sen jälkeen, kun Venäjä ilmoitti sijoittavansa taktisia ydinaseita naapuriinsa Valko-Venäjälle.

”Olemme nähneet raportteja asiasta ja jatkamme tilanteen seuraamista”, Yhdysvaltain puolustusministeriö sanoi myöhään lauantaina Suomen aikaa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti lauantaina sopineensa Valko-Venäjän kanssa, että Venäjä sijoittaa taktisia ydinaseita Valko-Venäjälle.

Venäjä on jo uutistoimisto Tassin mukaan toimittanut Valko-Venäjälle Iskander-ohjuksia. Iskander on lyhyen kantaman ballistinen ohjus, joka voidaan varustaa ydinkärjellä. Iskander-ohjuksen kantama on noin 400–500 kilometriä.

Yhdysvaltain mukaan ei ole viitteitä siitä, että Venäjä valmistautuisi käyttämään ydinasetta. Yhdysvalloilla ei myöskään ole ministeriön mukaan tällä hetkellä tarvetta mihinkään omiin toimiin.

Ministeriö sanoi tiedotteessaan, että Yhdysvallat luottaa Nato-maiden kollektiivisen puolustuksen kestävyyteen.