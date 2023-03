Kiellon tavoitteena on torjua ”yhteiskunnan­vastaista käyttäytymistä”, ministeri totesi. Ilokaasun hallussapito ei vielä ole Britanniassa laitonta.

Ilokaasu on usein säilötty hopeanvärisiin kapseleihin.

Dityppioksidin eli ilokaasun päihdekäyttö aiotaan kieltää Britanniassa.

Asiasta uutisoivat lauantaina useat brittimediat, ja sunnuntaina ministeri Michael Gove kertoi hallituksen aikeista uutiskanava Sky Newsin sunnuntaiaamun keskustelu­ohjelmassa.

Tällä hetkellä ilokaasun tuotanto, jakelu ja maahantuonti on laitonta Britanniassa. Sen sijaan ilokaasun hallussapito ei sitä vielä ole.

Kiellon tavoitteena on torjua ”yhteiskunnanvastaista käyttäytymistä”, ministeri totesi.

Ilokaasua on lääkekäytössä, mutta sitä käytetään myös päihtymiseen, sillä se aiheuttaa ”iloisen” olotilan.

Goven mukaan jokainen suurten kaupunkien puistoissa kävellyt on voinut nähdä hopeisia kapseleita, jotka todistavat ilokaasun käytöstä. Ilokaasu on usein säilötty hopeanvärisiin kapseleihin.

”Ne ovat todisteita ihmisistä, jotka käyttävät lääkettä, jolla voi olla psykologinen ja neurologinen vaikutus ja joka voi edistää yhteiskunnanvastaista käytöstä”, Gove sanoi.

”Meillä ei saa olla tilannetta, jossa julkisista tiloistamme tulee päihteiden käytön areenoita”, hän jatkoi.

Ilokaasu on Sky Newsin mukaan toiseksi yleisin 16–24-vuotiaiden käyttämä päihde Englannissa kannabiksen jälkeen.

Sky Newsin maaliskuun alussa julkaiseman selvityksen mukaan ilokaasun käyttöön liittyvät sairaalakäynnit ovat lisääntyneet. Vuonna 2021 sisäministeri pyysi asiantuntijoiden selvitystä aiheesta, ja Sky Newsin selvityksen jälkeen pääministeri Rishi Sunak lupasi, että selvityksen valmistumista nopeutetaan.

Ilokaasun kieltäminen on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa ”yhteiskunnanvastaista käytöstä” yritetään suitsia Englannissa ja Walesissa. Rishi Sunakin odotetaan kertovan kokonaisuudesta maanantaina.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan osa samaa kokonaisuutta on muun muassa se, että julkisia paikkoja vandalisoivien on korjattava aiheuttamansa vahingot. BBC:n mukaan kokonaisuuden tavoitteena on yleisesti se, että tällaisista samankaltaisista teoista annetaan rangaistus ”nopeasti ja näkyvästi”.