Unkari tukee Ruotsin jäsenyyttä, mutta osalla kansan­edustajista on ”huolia”, sanoo Orbánin avustaja

Unkari ei ole antanut selkeitä ehtoja Ruotsille Nato-jäsenyydestä. Maa käsittelee Suomen jäsenyyttä maanantaina, mutta Ruotsin jäsenyyden ratifioinnin aikataulusta se ei ole kertonut.

Unkarin hallitus tukee Ruotsin Nato-jäsenyyttä, mutta osalla Unkarin parlamentin kansanedustajista on Ruotsiin kohdistuvia ”huolia”, kirjoitti unkarilainen kansanedustaja Balázs Orbán viestipalvelu Twitterissä sunnuntaina.

Balázs Orbán on Unkarin pääministerin Viktor Orbánin poliittinen avustaja. Samasta sukunimestä huolimatta hän ei tiettävästi ole sukua pääministerille.

Balázs Orbánin mukaan on ”kristallinkirkasta”, että Unkari tukee Ruotsin jäsenyyttä, ja että nyt asia on Unkarin parlamentin käsissä.

”Kuitenkin”, Orbán jatkaa, ”osa kansanedustajista on huolissaan siitä, että Ruotsin hallituksen virkamiehille on tullut tavaksi jatkuvasti kyseenalaistaa Unkarin demokratian tilaa. Se on loukkaa äänestäjiämme, kansanedustajiamme, koko Unkaria.”

Unkaria on arvosteltu paljon EU:ssa oikeusvaltioperiaatteen venyttämisestä. Maa itse on sivuuttanut kritiikin ja väittänyt jopa ruotsalaisten levittävän valheita oikeusvaltioperiaatteiden puutteista Unkarissa.

”On Ruotsin vastuulla, että unkarilaisten kansanedustajien huoliin vastataan. Unkari ei ota kantaa Ruotsin sisäisiin asioihin ja olettaa Ruotsin toimivan samoin Unkaria kohtaan”, Balázs Orbán kirjoittaa.

Nato-maista vain Unkari ja Turkki eivät ole toistaiseksi ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä.

Unkarin parlamentin odotetaan äänestävän maanantaina Suomen jäsenyyden ratifioinnista. Sen sijaan Ruotsin jäsenyyden ratifioinnin aikataulusta Unkari ei ole kertonut.

Unkari oli ennen sitä käsitellyt maiden jäsenyyksiä yhdessä, ja viime aikojen muutos politiikassa on herättänyt sekä kritiikkiä että ihmetystä. Unkarin linja muuttui sen jälkeen, kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan oli ilmoittanut presidentti Sauli Niinistön Turkin vierailun yhteydessä, että Turkki aikoo ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden ennen 14. toukokuuta järjestettäviä parlamenttivaalejaan.

”Tämä voi viitata siihen, että Turkki on viestittänyt Unkarille, että Suomi olisi hyvä ratifioida, mutta Ruotsia ei”, esimerkiksi itäisen Euroopan tutkimuksen tieteenala­vastaava Katalin Miklóssy Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista arvioi HS:lle viime viikolla.

Unkari ei ole kertonut ainakaan julkisuuteen, vaatiiko se Ruotsilta jotain toimia Nato-jäsenyyden ratifioinnin edellytyksenä. Balázs Orbánin esittämä kritiikkikään ei ole poikkeuksellista, eikä Orbán Twitter-viestissään kerro ainakaan suoraan, mitä Ruotsin pitäisi tehdä välien parantamiseksi.

Lue lisää: Orbán lupasi olla viivästyttämättä Ruotsin Nato-ratifiointia – ei selittänyt, miksi asiaa kuitenkin lykättiin