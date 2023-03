Musiikkituottaja Iosif Prigožin sanoi olevansa peloissaan vuodetun keskustelun seurauksista ja vakuutti kunnioittavansa presidenttiä. Miljardööri Ahmedov ei ole kommentoinut puhelinkeskustelua.

Moskova

Venäjällä on vuodettu julkisuuteen puhelinkeskustelu, jossa liikemies Farhad Ahmedov ja musiikkituottaja Iosif Prigožin haukkuvat presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän hallintoa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun julkisuudessa kuullaan venäläisen eliitin ajatuksia sodasta ja Venäjän nykytilanteesta. Julkisesti he ovat molemmat tukeneet Kremliä.

Venäjällä asiasta uutisoi laajasti etenkin oppositiomedia, kuten Meduza, televisiokanava Dožd ja Mediazona.

Ahmedov on pääasiassa energia-alalla rikastunut miljardööri ja entinen senaattori, joka on Forbes-lehden Venäjän rikkaimpien listalla 49:ntenä. Hyökkäyssodan alettua muun muassa Euroopan unioni, Britannia ja Sveitsi ovat asettaneet pakotteita häntä vastaan.

Prigožin on Moskovassa asuva palkittu musiikkituottaja, joka vuonna 2014 allekirjoitti kulttuurialan toimijoiden vetoomuksen Putinin politiikan puolesta Ukrainassa ja Krimillä. Hän on tukenut Putinia vuoden 2018 presidentinvaaleissa.

Ahmedovin ja Prigožinin välinen puhelinkeskustelu on käyty tiettävästi jo tammikuussa. Noin 35 minuuttia pitkä nauhoite on vuodettu Youtubeen pari viikkoa sitten, mutta se nousi uutiseksi vasta kun ukrainalainen televisiokanava kertoi siitä viime perjantaina. Venäläisessä mediassa nauhoite levisi sunnuntaina.

Runsaan kiroilun sävyttämässä puhelinkeskustelussaan miehet arvostelevat muun muassa ”sotilaallista erikoisoperaatiota”, Venäjän johtoa Putinista lähtien sekä pähkäilevät elämää ja omistuksiaan pakotteiden ikeessä.

Mediazona on laskenut, että puhelinkeskustelussa kuullaan karkea venäläinen kirosana ”bljad” 157 kertaa.

Prigožin sanoo nauhalla, että Putinin lähipiiriin kuuluva liikemies, poliitikko Igor Setšin, Rostehin toimitusjohtaja Sergei Tšemezov ja Kansalliskaartin johtaja Viktor Zolotov olisivat liittoutuneet keskenään ja syyttäisivät kaikesta puolustusministeri Sergei Šoigua.

”Kutsuvat häntä tunariksi tietysti hänen selkänsä takana. Mutta jotakin on syytettävä [sotilaallisista tappioista]. He haluavat hänelle potkut. Kuuntele, he ovat tyhmimpiä ihmisiä. Minun mielipiteeni on yksinkertainen: he käyttäytyvät kuin kuninkaat, kuin jumalat [kirosana]. Todellisia paskiaisia.”

Hyökkäyksen alkamisesta 24. helmikuuta Ahmedov ja Prigožin keskustelevat seuraavasti:

Ahmedov: Kuka olisi arvannut, että hän ajattelematta mitään päättäisi tällaisen [kirosana, kirosana] asian? Hän kusetti kaikkia. Kaikkia. Koko maata, koko kansaa [kirosana]. Kyse ei ole rahasta [kirosana]. Kyse on moraalista, psykologiasta.

Prigožin: Ennen kaikkea hän hautasi venäläisen kansan [kirosana].

Ahmedov: Kyllä, hautasi venäläisen kansan [kirosana, kirosana]. Ja pitkäksi aikaa [kirosana]. Milloin me pääsemme tästä eroon ja niin edelleen? Tämä on veljenmurhasota [kirosana]. Veljenmurha.”

Prigožin: Kyllä, kyllä, mutta ainoa keino on, jos on hän voittaa sen. Jos hän vielä häviää, niin sitten on kaikki päin helvettiä. Loppu.

Ahmedov: Sinne tulee fasismi ja sotadiktatuuri. Näet vielä, siihen tämä kaikki päättyy.

Ahmedov sanoo nauhalla, että venäläinen valtiovalta on ”pettänyt meidät, meidän lapsemme, heidän tulevaisuutensa ja kohtalonsa”. Mihin Prigožin vastaa: ”Rehellisesti sanottuna, tietenkin he ovat rikollisia [kirosana] ja vieläpä millaisia rikollisia.”

Ahmedov kutsuu nauhalla Putinia muun muassa ”saatanaksi”.

Prigožin julkaisi puhelinkeskustelun julkitulon jälkeen viikonloppuna videon, jossa hän väittää nauhoitetta väärennökseksi. Pietarilaisen Fontanka-lehden sunnuntai-iltaisessa haastattelussa Prigožin ei kuitenkaan kiellä keskustelun aitoutta.

Sen sijaan hän viittaa ihmisten tapaan ja oikeuteen sanoa yksityisissä keskusteluissaan ”mitä sattuu”. Prigožin korosti Fontankan haastattelussa kahteen kertaan kunnioittavansa suuresti presidentti Putinia ja sanoi pitävänsä häntä maailmanluokan hahmona.

Musiikkituottaja sanoi olevansa šokissa yksityiskeskustelunsa uutisoinnista sekä pelkäävänsä seurauksia. Hän vakuutti kuitenkin pysyvänsä Moskovassa.

Meduzan mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on ilmoittanut ryhtyvänsä toimiin tallenteen vuotamisen vuoksi.