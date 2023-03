Putinin saaminen neuvottelupöytään vaatisi ISW:n mukaan Ukrainan useita onnistuneita vastahyökkäyksiä, mutta nämä itsessään eivät välttämättä riitä.

Putinin mielessä sota voitetaan joko Ukrainan taistelutahdon murtamisella sen jälkeen, kun Länsi on hylännyt Kiovan, tai pakottamalla väkivalloin tahtonsa Ukrainalle.

Venäjän presidentti Vladimir Putin uskoo edelleen sotatavoitteidensa saavuttamiseen pitkäkestoisen sodan voittamisen kautta, arvioi yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo.

Putinin saaminen neuvottelupöytään vaatisi ISW:n mukaan Ukrainan useita onnistuneita vastahyökkäyksiä, mutta nämä itsessään eivät välttämättä riitä. Presidentti ei jaa länsimaissa valloillaan olevaa käsitystä, jonka mukaan tämänhetkiset sotilaalliset realiteetit vaatisivat tai tukisivat neuvottelujen tuloksena saatavaa rauhaa.

Putinin mielessä on vain yksi tulos, joka mukailee vahvasti toisen maailmansodan jälkeistä tulosta, jolloin natsi-Saksa oli lyöty täysin ja liittoutuneet saivat sanella rauhanehdot.

Putin jättää ISW:n mukaan huomioitta muiden sotien lopputulokset ja rauhansopimukset kuten Daytonin rauhansopimuksen, joka solmittiin 1990-luvulla. Putin hakee siis ratkaisua sotaansa taistelukentillä neuvottelupöytien sijaan.

Huolimatta venäläisten etenemisen hidastumisesta tai pysähtymisestä Ukrainassa ja talven epäonnistuneesta energiainfrastruktuuriin kohdistuneesta pommitus­kampanjasta, Putin ei ole ISW:n mukaan valmis tunnustamaan sodan realiteetteja. Tämän takia hän ei myöskään ole valmis neuvotteluihin.

Kreml on Putinin johdolla myös ISW:n mukaan joutunut turvautumaan keinoihin, joilla Venäjän aseteollisuutta yritetään valmistella pitkäkestoisen sodan vaatimuksiin. Lisäksi värväystoimintaa on jouduttu tekemään suurelta osin yleisön katseilta piilossa, eli sotilaita on värvätty keinoilla, joita ei esimerkiksi kutsusta yleiseksi liikekannalle­panoksi.

Putinin yritykset valloittaa Donetskin ja Luhanskin alueet käyttämällä samoja, kalliita taktiikoita ovat ISW:n mukaan esimerkkejä strategisesta virheestä. Taktiikat nimittäin kuluttavat rajallisia voimavaroja, joita ei käytetä todennäköisten Ukrainan vastahyökkäysten torjumiseen. Nämä taktiikat käyvät järkeen vain, jos lännen tuki heikkenee tai lakkaa kokonaan pitkittyneessä sodassa.

Ukrainan vastahyökkäyksillä on ISW:n mukaan hyvät todennäköisyydet saavuttaa tavoitteensa.