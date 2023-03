”Se menee läpi”, toteaa ratifioinnista suurimman oppositiopuolueen kansan­edustaja HS:lle.

Turkin parlamentti kokoontuu tänään istuntoon, mutta asialistalla ei ole Suomen Nato-jäsenyyttä, kertoo Turkin suurimman oppositiopuolueen, Tasavaltalaisen kansanpuolueen (CHP) kansanedustaja Ahmet Ünal Çeviköz HS:lle Ankarasta.

Çeviköz uskoo, että Suomen Nato-ratifioinnista keskustellaan ja äänestetään keskiviikkona, mutta aikataulu on vielä avoinna ja saattaa aikaistua.

”Se voi tapahtua myös tiistaina. Asiasta järjestetään varmasti keskustelu ennen äänestystä, mutta se [ratifiointi] menee läpi”, hän ennakoi.

Tasavaltalaisen kansanpuolueen (CHP) kansanedustaja Ahmet Ünal Çeviköz toimistossaan helmikuussa.

Turkin parlamentin ulkoasiainvaliokunta hyväksyi Suomen Nato-jäsenyyden yksimielisesti viime viikolla.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on suositellut parlamentille Suomen jäsenyyden hyväksymistä, koska hänen mielestään ”Suomen jäsenyys Natossa vahvistaa euroatlanttista turvallisuutta, myös Turkin”, kuten hän totesi suositus­kirjeessään parlamentille runsas viikko sitten.

Turkin parlamentin kalenterin mukaan maan 600-jäsenisessä parlamentissa on tällä viikolla täysistunto joka päivä maanantaista torstaihin. Kalenterissa ei kuitenkaan kerrota, mitä asioita milloinkin on tarkoitus käsitellä.

Maanantaina iltapäivällä pidettävän kokouksen aiheena lienevät eläkemaksut ja muut talousasiat, Çeviköz sanoi. Hänen mukaansa asialista ja mahdolliset aikataulu­muutokset ovat parlamentin puhemiehistön käsissä.

Unkarin parlamentin odotetaan ratifioivan Suomen Nato-jäsenyyden maanantai-iltana. Sen jälkeen kaikki Naton jäsenmaat Turkkia lukuun ottamatta ovat hyväksyneet Suomen sotilasliiton jäseneksi.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen kertoo, että Nato-prosessi on selkeästi saanut vauhtia presidentti Sauli Niinistön vierailusta maahan toissa viikolla. Juhlavan vastaanoton saanut Niinistö tapasi Erdoğanin, joka ilmoitti, että hän on valmis hyväksymään Suomen Natoon, kun taas Ruotsia hän pitää yhä odotushuoneessa.

”Erdoganin päätöksen jälkeen oletus on ollut se, että Turkin ratifiointi nähtäisiin vielä tällä viikolla ja tämä näyttääkin nyt mahdolliselta. Todennäköisyyksiä lisää se, jos Unkari ratifioi Suomen”, Vanhanen sanoo.

Erdoğan on jakanut Suomen ja Ruotsin ratifioinnit kahteen lokeroon. Suomen hyväksymistä Natoon on lupailtu ennen 14. toukokuuta pidettäviä Turkin parlamentti- ja presidentinvaaleja, kun Ruotsin aikataulu on auki.

Turkin parlamentti jää ensi viikon jälkeen vaalitauolle.