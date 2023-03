Venäläisviranomaiset veivät sodasta koulussa piirtäneen tyttären yksinhuoltajaisältä orpokotiin. Syytteiden mukaan isä oli häpäissyt Venäjän armeijaa sosiaalisessa mediassa.

Venäläisisä on joutumassa maanantaina oikeuteen teini-ikäisen tyttärensä koulupiirustusten seurauksena.

Isää syytetään Venäjän asevoimien halventamisesta, mistä hän voi saada kolmen vuoden vankeustuomion. Viranomaiset ovat jo vieneet tyttären isältään orpokotiin, ja isä saattaa menettää vanhempainoikeutensa erillisessä oikeudenkäynnissä, kertoo uutistoimisto AFP.

Tilanne alkoi kehittyä Jefremovin kaupungissa viime vuonna, kun tuolloin 12-vuotias Masha Moskaljova piirsi koulun kuvaamataidon­tunnilla tuntemuksiaan Ukrainan sodasta. Moskaljova piirsi kuvaan ukrainalaisen äidin tyttärensä kanssa. Äitiä ja tytärtä kohti oli lentämässä kaksi ohjusta. Ukrainan lippuun Moskaljova kirjoitti ”Eläköön Ukraina” ja Venäjän lippuun ”Ei sodalle!”. Piirroksessa äiti yrittää torjua ohjukset kädellään.

Masha Moskaljova

Kun koulun rehtori näki Moskaljovan piirustuksen, soitti hän oitis poliisille. Syytteiden mukaan tutkimuksissa selvisi, että Moskaljovan yksinhuoltajaisä, 54-vuotias Aleksei, oli häpäissyt Venäjän armeijaa kommenteissaan sosiaalisessa mediassa. Meduza-lehden mukaan Aleksei oli kirjoittanut sosiaalisessa mediassa, että ”Venäjän armeija, raiskaajat rinnallamme”. Poliisi sakotti isää noin 400 euron sakolla.

”Kysyin, missä tyttäreni on. Minulle kerrottiin, että häntä kuulusteltiin viereisessä huoneessa. Kolmen ja puolen tunnin ajan minulle kerrottiin, että kasvatan tytärtäni väärin. He sanoivat vievänsä minulta tyttäreni ja laittavansa minut vankilaan”, Aleksei Moskaljov kertoi turvallisuuspalvelu FSB:n kuulusteluista Meduzan mukaan.

Moskaljov kertoi myös, että FSB:n kuulustelijat hakkasivat hänen päätään seinään ja lattiaan ja jättivät kuulusteluhuoneeseen, jossa soitettiin täydellä äänenvoimakkuudella Venäjän kansallislaulua.

Moskaljovan piirros oli rohkea, kun sitä vertaa ympäröivään yhteiskuntaan.

Runsaat 300 kilometriä Moskovasta etelään sijaitsevan Jefremovin pääkadulla näkyy mainoksia, jotka julistavat ”Maailmaa ilman natsismia”, kertoo AFP. Venäläisjoukkoja symboloivia V- ja Z-kirjaimia näkyy siellä täällä. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan kaupungilla näkyy myös sodasta kertova runo: ”Hyvillä tulee olla nyrkit / hyvät tarvitsevat rautaiset kädet / joilla nylkeä ne / jotka uhkaavat”.

Aleksei Moskaljov kotiarestissa Jefremovissa.

Moskaljov on ollut kotiarestissa odottamassa oikeudenkäyntiä. Masha on puolestaan viety orpokotiin, ja häntä on kielletty soittamastakaan isälleen.

Jefremovin kaduilla venäläisetkin ovat järkyttyneitä Moskaljovan tapauksesta, vaikka eivät asioista uskalla nimellään puhuakaan.

”Tyttären erottaminen isästään on kauheaa. Tytär vain ilmaisi piirustuksessa mielipiteensä”, Aleksandana esiintyvä opiskelija toteaa AFP:lle.