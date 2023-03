Entinen terveysministeri Yousaf korvaa tehtävässä Nicola Sturgeonin, joka ilmoitti eroavansa tehtävästään helmikuun puolivälissä.

Skotlannin uudeksi pääministeriksi nousee SNP-puolueen Humza Yousaf, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

Puolue päätti asiasta maanantaina. Päätöstä edelsi kuuden viikon kampanjointi, jossa kolme ehdokasta lähinnä keskittyi kritisoimaan toisiaan. Yousafin lisäksi pääministerin paikkaa tavoittelivat talousministeri Kate Forbes ja entinen erilaisista apulaisoikeusministerin tyyppisistä tehtävistä vastannut Ash Regan.

SNP on keskusta­vasemmistolainen, progressiivinen puolue, jonka on vienyt Skotlantia joillain saroilla jopa pohjois­maiseen suuntaan. Puolueen ideologian kovin ydin on kuitenkin tavoite Skotlannin itsenäistymisestä. Siihen nojaa koko SNP:n olemassaolo.

Yousaf jatkoi edeltäjänsä linjalla itsenäistymisaikeiden suhteen.

”Tarvitsemme itsenäisyyttä enemmän kuin koskaan aiemmin”, hän sanoi valinnan jälkeen.

Yousaf ilmoitti myös Skotlannin halusta palata Euroopan unioniin.