Nashvillen poliisin mukaan ampuja on kuollut.

Yhdysvaltain Tennesseessä Nashvillen kaupungissa on tapahtunut kouluammuskelu maanantaina aamulla paikallista aikaa, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Reutersin mukaan pelastuslaitos on kertonut, että ammuskelun seurauksena usea ihminen on loukkaantunut tai kuollut. Pelastuslaitos ei tarkentanut asiaa sen enempää.

The New York Times ja Reuters kertovat paikallisen sairaalan kertoneen, että ammuskelun seurauksena on kuollut kolme lasta.

Kyseisessä koulussa on sen nettisivujen perusteella sekä ala-aste (luokat 1–6) että päiväkoti. Vanhimmat oppilaat koulussa ovat siis 11–12-vuotiaita.

Nashvillen poliisi kertoo viestipalvelu Twitterissä, että ampuja on kuollut. Poliisi ei tarkentanut viestissään, miten ampuja kuoli.