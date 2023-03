Pääministeri Benjamin Netanjahu yrittää pitää koossa huteraa hallitustaan. Vastustajien mielestä oikeusreformin lykkääminen on ajanpeluuta, ja Israel vyöryy kohti diktatuuria.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ilmoitti maanantaina televisiopuheessaan lykkäävänsä oikeuslaitosreformia, joka on saanut monet israelilaiset pelkäämään maansa demokratian puolesta ja sadattuhannet ihmiset kaduille osoittamaan mieltään.

Israelilaisviestimien mukaan uudistuksen käsittelyn lykkääminen on kuitenkin vain ajanpeluuta ja poliittinen liike, joka liittyy toiseen arvostelua herättävään hankkeeseen ja väitettyyn lehmänkauppaan äärioikeiston kanssa.

Netanjahun on kerrottu luvanneen ääri-oikeistopoliitikolle, kansallisen turvallisuuden ministerille Itamar Ben-Gvirille, kansalliskaartin perustamista. Kaartin arvellaan kasvattavan Ben-Gvirin valtaa entisestään.

The Times of Israel -lehden mukaan Netanjahu ei maininnut kansalliskaartia maanantaina pitämässään puheessa, mutta Ben-Gvirin mukaan Netanjahu oli antanut hänelle kirjallisen lupauksen kaartin perustamisesta. Ben-Gvir julkaisi kirjeen, jossa kerrotaan, että kaartista keskustellaan ensi sunnuntaina pidettävässä hallituksen kokouksessa.

Ben-Gvirin on kerrottu uhanneen lähteä hallituksesta, mikäli Netanjahu taipuu mielenosoittajien painostukseen ja perääntyy reformista, joka olisi kaventanut korkeimman oikeuden roolia Israelin lakien tarkastelijana.

Netanjahu sai Ben-Gvirin johtaman Uusi oikeisto -puolueen kuitenkin jäämään ohuella enemmistöllä toimivaan hallitukseen lupauksellaan kaartin perustamisesta. Liberaalin yhdysvaltalaisen Common Dreams -uutissivuston mukaan oikeusreformin edistämistä siirretään huhtikuulle tai toukokuun alkuun.

”[Oikeuslaitoksen] reformi menee läpi. Kansalliskaarti perustetaan. Kansallisen turvallisuuden ministeriölle pyytämäni budjetti menee läpi kokonaisuudessaan. Kukaan ei pelottele meitä”, Ben-Gvir sanoi Times of Israelin mukaan.

Pelottelulla hän viittasi ilmeisesti viikkoja jatkuneisiin mielenosoituksiin.

Haaretz-lehden varapäätoimittaja Noa Landau totesi Twitter-viestissään, että Netanjahun ja äärioikeistolaisen ministerin sopimus kansalliskaartista on vaarallinen.

”Tilanne vain pahenee. Ben-Gvirin omat asevoimat. Tämä tästä enää puuttui”, Landau kirjoitti.

Koska kansalliskaartia vasta puuhataan, uuden turvallisuuselimen rakenne ja toiminta-ajatus ei ole vielä tarkemmin tiedossa. Israelilainen turvallisuuteen keskittyvä INSS-ajatushautomon vanhempi tutkija Meir Elran kertoi viime heinäkuun analyysissään, että hänen mielestään kaarti olisi hyvin tarpeellinen lisä israelilaisten turvallisuudelle.

Elranin mielestä kaarti voisi toiminnaltaan ja koostumukseltaan muistuttaa eri maiden santarmilaitoksia tai Yhdysvaltain kansalliskaartia ja sen tulisi pystyä reagoimaan kaikenlaisiin kriiseihin, olivatpa ne ihmisen tai luonnon aiheuttamia.

Hänen mukaansa esimerkiksi toukokuussa 2021 nähdyt väkivaltaisuudet juutalaisten ja palestiinalaisten välillä ovat alleviivanneet tarvetta voimistaa turvallisuusjoukkoja.

Kaikki eivät ole samaa mieltä. Israelin entinen poliisijohtaja Moshe Karadi esimerkiksi totesi Times of Israelin mukaan, että Ben-Gvirin käsissä kansalliskaartista tulisi siirtokunnissa asuvien äärijuutalaisten etuja palveleva käsikassara. Hänen mukaansa hanke ”muuttaisi Israelin diktatuuriksi”.

Mielenosoittajat heiluttivat kansallisen turvallisuuden ministerin Itamar Ben-Gvirin kuvaa hallitusta vastustavassa mielenosoituksessa Jerusalemissa maanantaina.

Kansalaisoikeusjärjestö ACRI varoitti Twitter-ketjussaan, että uudesta kaartista tulisi käytännössä ministeri Ben-Gvirin puolisotilaallinen miliisijoukko, jonka toiminta keskittyisi palestiinalaisten ja juutalaisten yhteisesti asuttamille alueille ja kohdistuisi enimmäkseen palestiinalaisia vastaan.

Järjestön mukaan kaartia käytettäisiin ehdottoman varmasti palestiinalaisten oikeuksien polkemiseen, minkä lisäksi kaarti voisi toimia hallitusta arvostelevien mielenosoitusten kukistamiseen.

”Tämä on uusi ja vaarallinen lisä todistamaamme vallankaappaukseen. Aivan kuin ei riittäisi, että oikeusjärjestelmää vastaan toimitaan – nyt näemme operatiivisia askelia, joissa poliisin valtuuksia vähennetään ja ne annetaan Ben-Gvirin vallankumouskaartilaisille”, ACRI twiittasi.

The New York Times -lehden Jerusalemin-kirjeenvaihtajan Patrick Kingsleyn analyysin mukaan Netanjahu on joutunut äärioikeiston poliitikkojen armoille, kun hän yrittää pitää oikeistohallitustaan koossa.

Kun aiemmissa hallituskoalitioissaan Netanjahu on saattanut vaikuttaa eri laitoja tasapainottavalta keskustalaiselta voimalta, nyt hän on sangen oikeistolaisesta maailmankatsomuksestaan huolimatta hallituksensa ”äärivasemman” edustaja, Kingsley totesi.

Netanjahun hallitusta on luonnehdittu Israelin historian oikeistolaisimmaksi ja uskonnollisimmaksi kokoonpanoksi. Puolueilla on yhteensä 64 kansanedustajan enemmistö 120-henkisessä Knesset-parlamentissa.

Netanjahu on jo kuudetta kertaa Israelin pääministerinä (ensi kerran 1996–1999). Viime vuoden lopulla muodostetussa nykyhallituksessa istuu kuusi puoluetta.

Netanjahu ilmoitti sunnuntaina erottavansa puolustusministeri Yoav Gallantin, joka oli päivää aiemmin arvostellut tv-puheessaan oikeusreformia. Gallantin mukaan reformi on vaarantanut Israelin yhteiskuntarauhan.

Israelin entinen pääministeri Naftali Bennett totesi sunnuntaina, että Israel on suurimmassa vaarassa sitten Jom Kippur -sodan vuonna 1973.

Israel on ollut eriasteisessa poliittisessa kaaoksessa vuosien ajan. Netanjahun hallitus nousi valtaan viime marraskuun alussa pidettyjen vaalien jälkeen. Ne olivat viidennet vaalit neljässä vuodessa.

Mielenosoitukset oikeusreformia vastaan alkoivat tammikuun alussa. Protestit ovat kasvaneet vähä vähältä satoihin tuhansiin ihmisiin, Israelin itsenäisen historian suurimmiksi.

Tilannetta mutkistaa se, että pääministeriä Netanjahua vastaan on käynnissä korruptio-oikeudenkäynti. Netanjahu on kiistänyt muun muassa syyllistyneensä lahjusten vastaanottamiseen ja syyttänyt juttua vasemmistolaisten vastustajiensa ajamaksi poliittiseksi noitavainoksi.

Yksi Netanjahun asianajaja, Ben Zer, on maanantaina kerrottujen uutisten mukaan uhannut luopua Netanjahun puolustamisesta, ellei pääministeri peräänny oikeusreformistaan, The Jerusalem Post -lehti kertoi.

Netanjahun on syytetty käyneen oikeuslaitoksen kimppuun juuri siksi, että hän voisi välttyä itseensä kohdistuvilta syytteiltä. Tämän syytöksen Netanjahu on myös kiistänyt.