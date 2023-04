Pietarilainen Bulat jätti kesäkuussa kaiken taakseen ja muuttaa nyt maasta toiseen. Venäjälle hän ei enää voi palata, mutta pysyvää asuinpaikkaa on vaikea saada.

yhteys katkeaa muutamaksi päiväksi. Sille on hyvä syy: 34-vuotias Bulat on vaihtanut jälleen maata. ”Saavuimme eilen Tbilisiin ja olemme täällä varmaan ainakin kuusi kuukautta. Mutta kuka tietää”, Bulat kertoo Telegram-viestissään.

Georgia on jo kolmas valtio, jossa Bulat ja hänen tyttöystävänsä asuvat kymmenen kuukauden aikana.

Viimeiseksi se tuskin jää. Venäläisoppositio joutuu nyt poukkoilemaan maasta toiseen, koska pysyvää oleskelulupaa ei saa helpolla mistään.

Venäjältä kesäkuussa paennut Bulat asui puoli vuotta Turkissa. ”Jostain syystä Turkki on kiristänyt säännöksiään, emmekä saaneet oleskelupaamme pidennettyä.”

Pietarissa asunut Bulat lähti kesäkuussa Venäjältä kädessään yksi ainoa matkalaukku. Laukussa oli muutama t-paita, pari hupparia, alusvaatteita, viisi tai kuusi kirjaa ja nippu asiakirjoja. Siinä kaikki.

Sitten Bulat nousi tyttöystävänsä kanssa lentokoneeseen ja jätti Venäjän taakseen.

Hyökkäyssota on saanut satojatuhansia venäläisiä pakenemaan ulkomaille. Suurin aalto oli syksyllä, kun presidentti Vladimir Putin julisti liikekannallepanon.

Bulat lähti jo ennen sitä.

Hän sanoo olevansa ehdottomasti osa oppositiota – ja Venäjällä jokainen avoimesti sotaa vastustava sitä onkin. Aktivistina hän ei itseään pidä.

”Olen auttanut esimerkiksi feminististä järjestöä, joka auttaa kotiväkivallasta kärsineitä naisia. Sen jäseniä on pidätetty, ja heidän koteihinsa on tehty etsintöjä”, hän sanoo.

Bulat sanoo tietävänsä satoja venäläisiä, jotka ovat hänen tavallaan paenneet sodan vuoksi. ”Moni on nyt Georgiassa, Kazakstanissa tai Turkissa, jotkut Uzbekistanissa tai Serbiassa”, Bulat sanoo.

Hän on itse yhteydessä kymmeniin kaltaisiinsa. Karkeasti voinee siis arvioida, että ainakin tuhansia venäläisiä on paennut enemmän tai vähemmän poliittisista syistä hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Bulat ei ole hakenut turvapaikkaa. ”Minulla ei ole todisteita vainosta. Poliisi ei ole pidättänyt minua, minua ei ole hakattu, kotiini ei ole tehty etsintää, eikä omaisuuttani ole takavarikoitu.”

On silti selvää, että Bulatilla ei ole mitään asiaa Venäjälle vuosiin, jos koskaan. Hän vastustaa avoimesti Venäjän hyökkäyssotaa ja kerää rahaa Ukrainan hyväksi.

Hän on julkaisemassa sarjaa kokoelmalevyjä, joiden tuotto menee Ukrainan hyväksi. Ensimmäisen levyn on määrä ilmestyä kesällä. Mukana on 16 bändiä 16 Euroopan maasta. Suomesta mukana on helsinkiläinen No Humans.

Venäjällä on langetettu pitkiä vankeusrangaistuksia vähäisemmistäkin syistä. Maaliskuussa kerrottiin esimerkiksi, kuinka venäläisisä oli saanut seitsemän vuoden vankeusrangaistuksen, koska hänen tyttärensä oli piirtänyt koulussa sodanvastaisen piirustuksen.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022, Bulatin piti ensimmäiseksi soittaa ystävilleen Ukrainaan. Oliko se totta? Oliko Ukrainassa todella alkanut sota, jossa raketit lentävät ja ihmisiä kuolee?

Totta se tietenkin oli. Mutta Venäjällä ei pitkään aikaan ole voinut tietää, mikä osa virallisesta tiedotuksesta oli totta.

Hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä Bulat lähti kaduille osoittamaan mieltään sotaa vastaan. Hänellä oli kokemusta esimerkiksi Aleksei Navalnyin järjestämistä mielenosoituksista ja poliisin rajuista otteista.

Tämä oli jotain aivan muuta. ”Poliisiväkivalta meni täysin uudella tasolle. Poliisi pidätti kirjaimellisesti joka ikisen ihmisen kadulla, jopa vanhat naiset”, Bulat sanoo.

Bulat sanoo musertuneensa hyökkäyksen alkamisesta. Hän suunnitteli lähtevänsä Puolaan auttamaan ukrainalaispakolaisia, mutta ei saanut viisumia.

”Ymmärsin, että tilanne Venäjällä oli pahempi kuin koskaan elämäni aikana, eikä tulevaisuudesta ollut tietoa. Ymmärsin, että sota voi jatkua vuosia, ja poliisi muuttuu vain raaemmaksi. Päätimme lähteä Venäjältä.”

Bulat pyörittää pientä levy-yhtiötä ja kustantamoa, joka julkaisee punkrockia ja vaihtoehtokirjallisuutta.

Kesäkuussa Bulat ja hänen tyttöystävänsä olivat saaneet asiansa järjestykseen. Ensimmäinen osoite oli Bulgaria, jossa Bulatin tyttöystävän isällä oli asunto. Mutta heillä oli vain turistiviisumi, ja kolmen kuukauden kuluttua piti löytää uusi asuinpaikka.

Pariskunta muutti syksyllä Turkkiin. Turkista onkin tullut venäläisoppositiolle yleinen välietappi. Siellä voi oleskella pidempään kuin EU-maissa, mutta nyt Turkkikin on kiristänyt linjaansa, eikä pariskunta saanut jatkettu oleskelulupaansa.

Oli taas muutettava, nyt Georgiaan.

Venäjälle jäi myös Bulatin toimeentulo. Bulat pyörittää pientä levy-yhtiötä ja kustantamoa, joka julkaisee venäläistä, valkovenäläistä ja ukrainalaista punkrockia ja kirjallisuutta. Nimikkeitä on joitain kymmeniä, mutta painokset ovat pieniä.

Paon jälkeen sekin vähä jäi. Aluksi näytti siltä, että puulaakista on pikemminkin harmia.

”Aioin lopettaa yhtiöni. Mutta ystäväni sanoivat, että minun pitäisi jatkaa hyvän musiikin julkaisemista. Jos lopettaisin, ne [Venäjän hallinto] olisivat voittaneet, ja jäljellä olisi pelkkää propagandaa.”

Loppuvuoden ajan rahaa ei tullut. Pariskunta eli tyttöystävän palkalla, mutta hiljalleen Bulat sai yhtiön toiminnan taas pystyyn. Nyt Bulat saa taas maksettua osansa laskuista ja vuokrasta. Yhtiökaveri Venäjällä hoitaa logistiikan ja postituksen.

Tätä Bulat haluaa korostaa: Venäjällä on miljoonia ihmisiä, jotka vastustavat sotaa. Mutta tavallinen venäläinen ei kerta kaikkiaan voi osoittaa enää mieltään.

”20 vuoden ajan Venäjän valtaapitävät ovat opettaneet venäläisille vain yhden asian: ’Me emme sekaannu teidän asioihinne, ja te ette sekaannu politiikkaan’. Se on selviytymisen perussääntö Venäjällä.”

Hän itse on uhrannut koko entisen elämänsä. Lähdöstä on pian kymmenen kuukautta. ”Nyt tuntuu jo paremmalta ja luottavaisemmalta. Mutta en vieläkään tiedä, miten elää tässä uudessa maailmassa.”

Bulat aikoo anoa Saksasta humanitaarista viisumia. Moni tuttu on saanut sellaisen. ”Toistaiseksi ei kovin hyvältä näytä, mutta en aio luopua toivosta.”

Moni mobilisaatiota paennut on palannut Venäjälle. Bulat on polttanut niin monta siltaa takanaan, että paluu olisi lähivuosina suuri riski.

”En usko, että palaan. Ajat ovat synkät, ja niitä voi verrata Stalinin 1930-lukuun. Olen varma, että kun sota on ohi, asiat menevät vielä huonompaan suuntaan – vaino pahenee, ja siitä tulee kuin Pohjois-Koreassa.”

Bulat ei odota liikoja, vaikka nykyinen hallinto kaatuisikin. ”Se Venäjä, jossa asuin, on ainiaaksi menetetty. Luulen, että menee ainakin 20 vuotta, ennen kuin Venäjällä voi taas elää rauhassa ja vapaana.”