Pommiuhkauksista kärsivässä Bulgariassa äänestetään sunnuntaina parlamenttivaaleissa.

Bulgariassa on pommiuhkausten vuoksi suljettu maanantaina ja tiistaina kymmeniä kouluja, AFP kertoo. Kouluja on evakuoitu kymmenittäin ympäri maata pääkaupunki Sofiasta Burgasiin ja Plevenistä Sliveniin ja Varnaan.

Pelkästään maanantaina pommiuhkauksia tuli 102. Toistaiseksi yhdestäkään koulusta ei silti ole löytynyt räjähteitä, eikä uhkauksista kerrota aiheutuvan todellista vaaraa.

Ensi sunnuntaina Bulgariassa järjestetään parlamenttivaalit. Suurin osa äänestyspisteistä tullaan pystyttämään kouluihin.

Vaalit järjestetään kuitenkin normaaliin tapaan, ellei ilmene todellisia uhkia, maan sisäministeri Ivan Demerdžiev sanoi tiistaina.

Sisäministeri Demerdžievin mukaan pommiuhkaukset ovat ”hybridihyökkäyksiä, jotka liittyvät jollain tavalla Venäjään".

Bulgarian viranomaiset ovat pyytäneet uhkausten tekijöiden tunnistamisessa apua kumppanimaiden tiedustelupalveluilta, erityisesti Yhdysvalloilta, Demerdžiev kertoo.

Viranomaisten mukaan uhkaukset on lähetetty sähköpostitse Google-tileiltä. Sähköpostiosoitteet ja puhelimet, joista uhkaukset on lähetetty, on rekisteröity Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan.

Bulgaria on ilmoittanut käynnistävänsä terrorismitutkinnan pommiuhkausten aallon johdosta.